Apengeluiden en bommetjes: Hongaarse fans maken het bont, Engelse spelers reageren ludiek

Hostile reaction to England players taking the knee at the Puskas Arena pic.twitter.com/rN0NdKbRgD — Sam Cunningham (@samcunningham) 2 september 2021

Engeland won makkelijk met 4-0 van Hongarije na goals van Raheem Sterling, Harry Kane, Harry Maguire en Declan Rice in Boedapest. Na de wedstrijd ging het echter niet om het sportieve luik van de WK-kwalificatiewedstrijd, maar wel om het (alweer) onsportieve gedrag van de Hongaarse harde kern.

Het begon al bij de aftrap. Toen de Engelsen knielden tegen racisme liet de thuisaanhang duidelijk zijn ongenoegen blijken. De sfeer werd bitsiger toen Sterling bij zijn openingsgoal werd uitgefloten. De Britse snelheidstrein - een voorvechter in de strijd tegen ongelijkheid - droeg zijn goal op aan een vriendin die vorige week was overleden aan het coronavirus. De Hongaren konden de boodschap absoluut niet smaken. Volgens verschillende media klonken er vanuit het vak met de Hongaarse harde kern ook oerwoudgeluiden richting de zwarte spelers. Richting Sterling dus, maar ook richting Jude Bellingham.

Eerbetoon van Sterling aan een overleden geliefde. Beeld AP

Tijdens de hele wedstrijd door werden bovendien honderden bekers met bier naar de spelers gegooid. Declan Rice en Jack Grealish reageerden door de bekers op te rapen en er ostentatief van te drinken - met de blik gericht naar de Hongaarse fans. “Een briljante zege in een onacceptabele sfeer”, noemde Grealish het achteraf op Twitter. “Goed gedaan, harde kerels.”

Beeld EPA

De Engelse voetbalbond vraagt in een persbericht alvast om een onderzoek bij FIFA: “We zijn extreem ontgoocheld over de berichten van racistisch gedrag tegenover sommige van onze Engelse spelers. We zullen de FIFA vragen deze zaak te onderzoeken. We blijven de spelers en staf steunen in onze collectieve overtuiging om discriminatie in al zijn vormen aan te pakken.”

Hongarije moet wegens discriminerend gedrag van zijn fans tijdens de EK-wedstrijden van deze zomer zijn volgende twee UEFA-thuiswedstrijden zonder toeschouwers afwerken. De wedstrijden in de WK-kwalificaties vallen echter onder de bevoegdheid van de Wereldvoetbalbond (FIFA), bijgevolg waren er donderdagavond wel toeschouwers toegelaten.

‘Avond van de schaamte’

Ook de Britse pers was niet te spreken over het gedrag van de Hongaarse fans in de Puskas Arena. Een overzicht.

“Tijdens de wedstrijd leken de Engelse spelers de racistische geluiden niet te horen”, schrijft Daily Mail. “Maar mensen die in het stadion waren, konden ze wel duidelijk horen. De spelers, bondscoach Gareth Southgate, de Engelse fans, de tv-analisten: allemaal hebben ze het trieste gedrag van de Hongaarse fans streng veroordeeld. Ook tijdens het EK van eerder dit jaar hadden de Hongaarse fans zich al stevig misdragen en daarom had de FIFA deze match al op een ‘rode lijst’ gezet. Terecht, zo blijkt.”

Volgens Arsenal-legende Ian Wright kan het de bestuursorganen niet genoeg schelen om in te grijpen. “Je kunt niet geloven dat twee organisaties niet samen kunnen komen om dit te verbieden”, zo citeert de krant Wright. “Zwarte spelers weten dat ze waarschijnlijk racistisch misbruikt gaan worden. Ik weet niet wat ik moet zeggen over de FIFA en de UEFA, het kan ze niet genoeg schelen, het kan ze niet genoeg schelen.”

Beeld Photo News

“Bondscoach Gareth Southgate vroeg na de match met aandrang om zijn spelers (beter) te beschermen en om streng op te treden tegen het gedrag van de Hongaarse fans”, schrijft The Guardian. “Er hing een zeer vijandige sfeer, waarin de thuisfans zich van hun minst fraaie kant lieten zien. De televisiecamera’s brachten minstens één fan in beeld die racistische gebaren maakte. Afwachten wat de gevolgen worden.”

“Hoewel sommige mensen vastzitten in hun manier van denken en vooroordelen, zullen zij uiteindelijk de dinosaurussen zijn”, zegt Southgate nog. “De wereld is aan het moderniseren. Hongarije is lang niet zo divers als onze bevolking. Het heeft ons veel tijd gekost om te komen waar we zijn. We zullen blijven proberen het goede voorbeeld te geven aan de jongeren in ons land.”

Declan Rice doet ostentatief alsof hij drinkt van een van de geworpen bekers richting de Hongaarse fans. Beeld REUTERS

“Ondanks het feit dat Hongarije drie UEFA-thuisduels achter gesloten deuren moet spelen na het gedrag van hun fans tijdens EURO 2020, mochten er gewoon 67.000 plaatsnemen in de Puskas Arena. Omdat het om een match van de FIFA ging”, schrijft de BBC.

“De Hongaarse spelers en bondscoach hadden hun fans vooraf nog opgeroepen om de Engelse acties (het knielen voor de aftrap, red.) te respecteren, maar dat gebeurde niet. De Engelsen werden uitgejouwd toen ze vlak voor de aftrap op hun knie gingen zitten. De toon was gezet. Sterling en Bellingham zouden racistisch bejegend zijn, de Engelse spelers werden bekogeld en ook bondscoach Gareth Southgate kreeg achteraf tijdens een interview zaken naar z’n hoofd geslingerd.”

Beeld REUTERS

“De sterren van Gareth Southgate werden tijdens de match veelvuldig beledigd en mishandeld door de schandalige Hongaarse aanhang”, klinkt het bij de tabloidkrant The Sun.

“In het programmaboekje dat voor de match werd uitgedeeld riep Sandor Csanyi, de Hongaarse bondsvoorzitter, de fans nog op om racistische, discriminerende en homofobe gezangen achterwege te laten. Dat is dus niet gelukt. De Hongaarse bondscoach Marco Rossi had vooraf ook gezegd dat zijn spelers de acties (het knielen, red.) van de Engelse spelers zouden steunen. Maar zelf knielen deden ze niet. Het werd een avond van schaamte voor Hongarije.”