Antwerp ziet de beker als een aperitiefhapje: ‘Gheysens weet waar hij naartoe wil’

Eigenaar Paul Gheysens kan zondag zijn tweede beker winnen met Antwerp. Een potentieel hoogtepunt van zeven vette jaren, of eerder een keerpunt na zeven magere? ‘De Heizel is geen eindstation.’

NVK , KDC , NVE en JDKK

Roeselare, hartje West-Vlaanderen. Op twintig kilometer van zijn domein in Ieper zat vastgoedtycoon Paul Gheysens in de hoofdtribune van Schiervelde. Antwerp speelde er zijn beslissende wedstrijd voor de promotie, na dertien jaar in de vergeetput van tweede klasse.

Het was de dag waarop Gheysens zich outte als sterke man van Antwerp. Het was de dag waarop de slapende reus weer wakker werd.

“Patrick Decuyper was voor de buitenwereld de man die de beslissingen nam”, zegt Yorik Torreele, op dat moment chief operating officer. “Maar op de werkvloer bestond al langer het vermoeden dat de familie Gheysens achter het project zat. Officieel wisten we het pas een week voor die wedstrijd op Roeselare. Het was belangrijk dat hij naar voren trad. Zo toonde Gheysens dat hij betrokken was bij de club. Dat heeft zich alleen maar versterkt, kijk maar naar hoe zijn vrouw zich presenteert als grote supporter. Het heeft de dynamiek helemaal veranderd.”

Het grote niets

Royal Antwerp FC was ground zero. Er was niets. Het Bosuilstadion was weggerot. Jarenlang had Antwerp dichter bij het amateurvoetbal gestaan dan bij eerste klasse – de licentiecommissie had traditioneel een vette kluif aan het dossier van het stamnummer één. Torreele: “Je wilt niet weten hoeveel deurwaarders ik in mijn eerste maanden heb gezien.”

Gheysens was de deus ex machina die Antwerp nodig had. Achter de schermen had hij de schulden aangezuiverd en centen in de spelersgroep gepompt, met de promotie op Roeselare als eerste succes. Op datzelfde moment in Antwerpen zetten 12.000 euforische supporters de Bosuil in brand.

Paul Ghysens pompte al meer dan 150 miljoen euro in de club. Beeld Photo News

Flankaanvaller Tuur Dierickx zou achteraf de vijver aan de Bosuil inspringen. “Ik denk dat geen enkele ploeg in tweede klasse ooit zo veel supporters achter zich had staan als wij toen. Dat gaf een boost”, zegt hij. “Toen we naar de Bosuil reden zag je al van ver dat die in vuur en vlam stond. Je kwam binnengereden en iedereen stond daar met vuurpijlen op het veld en in de tribunes. Dat vergeet je niet. Ik krijg er nog kippenvel van.”

Stevige fundamenten

Voor de komst van Gheysens was Antwerp sportief en financieel een wrak. Daarna ging het beter: van de promotie tot vijf seizoenen op een rij in play-off 1; vier keer Europees voetbal, waarvan twee keer de poulefase; na de bekerwinst in 2020 nu een tweede finale op de Heizel. In welke wereld kunnen dat zeven magere jaren zijn?

Voor een antwoord verwijzen we u naar een citaat van CEO Sven Jaecques tegenover de publieke omroep: “Bekerwinst zou een grote stap naar een geslaagd seizoen zijn, maar ook niet meer dan dat. Om te zijn wat we willen zijn, daarvoor volstaat de beker niet.”

De komende zeven seizoen kunnen – en in het hoofd van Gheysens: moeten – nog vetter zijn. Gheysens heeft in zijn eerste jaren de fundamenten gelegd voor een nieuwe topclub in België. Dat mocht wat kosten. De vastgoedmagnaat voerde sinds 2019 meer dan 150 miljoen euro kapitaalverhogingen door. Volgens de verslagen van de licentiecommissie zal dat in 2023-2024 alleen maar toenemen.

“Antwerp speelt twee bekerfinales in drie jaar. Dat succes kan geen toeval worden genoemd”, stelt strafpleiter Omar Souidi, vertrouwenspersoon van de familie Gheysens. “Ik denk dat er nog successen gaan volgen. Antwerp gaat vooruit als een tgv en de Heizel is geen eindstation. ‘We create the future today’ is het motto van Ghelamco. Die slogan is de familie Gheysens echt op het lijf geschreven, want ze kijken altijd vooruit.”

Toptalent Vermeeren

De organisatie die Gheysens heeft neergepoot in Antwerpen zou op kruissnelheid moeten zijn. Op juridisch, financieel en sportief vlak bestaat de werkvloer uit toppers in hun vak. De jeugdacademie begint vruchten af te werpen, met toptalent Arthur Vermeeren als exponent. De vervallen Bosuil heeft plaatsgemaakt voor een grotendeels gemoderniseerd stadion met waterpartijen aan de ingang, trendy loungebars en een uitgebreid vipassortiment.

Souidi: “Antwerp heeft Gheysens al heel wat geld gekost, maar hij weet waar hij naartoe wil en gelooft dat het op financieel vlak zal keren. Als je de slapende reus kunt wakker maken, is er veel mogelijk. En dat is nu aan het gebeuren.”

Het is tijd voor de volgende stap. Om financieel onafhankelijk te worden van het infuus van Gheysens moet Antwerp consequent de Europese poulefase bereiken en liefst die van de Champions League. Dat zorgt voor een grotere doorverkoopwaarde van de spelers, wat op zijn beurt ruimte biedt voor versterkingen.

Antwerp - KV Mechelen, zondag om 14.30 uur op Eén