Antwerp zet scheve situatie recht en wint op Union

Zeven op een rij. Zeven competitiematchen dat Antwerp minstens een punt pakte. 17 op 21, met in september – wat vooraf als een sleutelmaand werd bestempeld – een 12 op 12. Victorie wordt er echter best nog niet gekraaid op de Bosuil. Niet voor het eerst dit seizoen kwam Antwerp goed weg.

Ook tegen OHL, Eupen, Seraing en Genk had het heel anders kunnen uitdraaien. Dat blijft niet duren. Is er een ploeg die meer doelkansen weggeeft en een hoger xG (expected goals) tegen heeft dan Antwerp? Enkel tegen Eupen en Europees tegen Nicosia kon rood-wit de nul houden. Zou Brian Priske een konijnenpoot op zak hebben? Spaart hij klavertjes vier of brandt hij dagelijks een kaarsje? Mogelijk, maar feit is dat de Deen het geluk ook zelf afdwingt.

Gisteren zorgde hij met geslaagde wissels mee voor de ommekeer. Na een uur, bij 1-0 achter, bracht hij Eggestein, Benson en Fischer tussen de lijnen, en die laatste twee deden de partij volledig kantelen. Fischer met twee assists, Benson met de winnende treffer. Even voordien had usual suspect en Gouden Stier Michael Frey met zijn elfde van het seizoen de bordjes al in evenwicht gebracht, nadat Undav kort voor rust de thuisploeg op voorsprong had gebracht.

Een doelpunt dat er kwam na een blunder van Birger Verstraete. Schoonheidsfoutje van ‘Bicky’, dat door zijn coach met de mantel der liefde werd bedekt. “Je moet er niet wakker van liggen, je bent al weken goed bezig. Kan gebeuren”, fluisterde hij de middenvelder toe. Al mag Verstraete zijn ploegmaats vandaag gerust op taart trakteren.

“Union was goed. Met veel kansen. Normaal moeten zij drie of vier doelpunten maken”, zag Priske. “Onze overwinning was niet honderd procent verdiend. Maar dat is voetbal. Je moet kansen afmaken en dat hebben wij heel goed gedaan. Voor de rest was het een slechte wedstrijd van ons, geen discussie. Defensief was het soms bijna een drama.”

Priske, die zichtbaar gefrustreerd een koelbox omvertrapte, schakelde na rust over op een driemansdefensie, omdat Bataille ziek in de kleedkamer bleef en ook De Laet (geschorst) ontbrak. Het bracht weinig zoden aan de dijk, Union bleef kansen krijgen. Jean Butez was echter – lang niet voor het eerst – in uitstekende vorm en stond pal op een resem kansen.

“Toch zeg ik chapeau tegen mijn ploeg. Ze toonden erg veel karakter. Dat we al een paar keer gevleid wonnen? Ook dat is voetbal”, besloot Priske. “Het is belangrijk dat we toch die punten pakken. Als het niet lukt op een voetballende manier, die je graag wil, dan moet het maar op wilskracht en individuele flitsen. Al beseffen we dat het beter moet.”

Voor de volgende interlandbreak probeert Antwerp nog twee keer op dit elan verder te doen. Donderdag ontvangt het op de Bosuil Eintracht Frankfurt, zondag komt AA Gent op bezoek. Priske hoopt Balikwisha te recupereren, voor Vines, Engels en Yusuf komen die matchen sowieso nog te vroeg.