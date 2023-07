Antwerp wint zonder glans: ‘Het was soms pinball in plaats van voetbal’

Antwerp knokte zich op de eerste speeldag voorbij Cercle Brugge. Achterin verliep de opbouw stroef, voorin liet vooral Jacob Ondrejka zich opmerken. De Zweed lijkt een publiekslieveling in wording.

SK , NVE en LUVM

Cercle is altijd al een aparte vereniging geweest. Niet eens zo lang geleden coachte Miron Muslic, geboren in Bosnië, de U15 van SV Ried, in Oostenrijk. “Iedereen weet dat Cercle een moeilijk te bespelen manier van voetballen heeft”, had Mark van Bommel vrijdag gewaarschuwd.

De hoge pressing en hoge wingbacks geven Cercle Brugge een zweem van opwinding, maar ook een hoog risicogehalte voor wat zich in de rug afspeelt. Weinig ‘kleinere’ clubs hebben dit DNA en durven dat DNA ook te etaleren op het veld van de landskampioen. “We are brave”, bevestigde Muslic op zijn persconferentie achteraf.

Van Bommel liep, zeer tegen zijn gewoonte in, behoorlijk nerveus langs de lijn. IJsberen, neerzitten, staan, weer neerzitten. Hij schreef voor de rust een heel boek vol. Zijn assistent-trainer kwam Van Bommel voortdurend zaken influisteren, ook al met brede gebaren.

De opbouw

Met de bal bij Jean Butez wilde Antwerp enerzijds niet ver uittrappen, maar vond het evenmin een manier om al voetballend op te schuiven, waardoor finaal dan toch steeds het ding richting Vincent Janssen werd getrapt. “We werden vastgezet”, gaf Toby Alderweireld grif toe.

Op de vraag hoe hij nu precies wil opbouwen, reageerde Van Bommel een beetje gepikeerd. “We hadden een plan. Het goed inspelen en de bal snel van flank verwisselen waren daarbij cruciaal. Maar als beide elementen technisch onverzorgd worden uitgevoerd, kunnen zij de bal recupereren en opnieuw in het pak gooien. Daar heroveren wij de bal, maar spelen wéér slordig in. Zo gaat de bal maar heen en weer en wordt het pinball in plaats van voetbal. De wijze waarop Cercle met heel veel mensen zeer hoog staat, zowel in het centrum als op de flanken, maakt dat je in de opbouw technisch perfect moet zijn. Eenmaal voorbij hun pressing ligt veel ruimte. Dat is één keer gelukt. Dan moet je daar heel tevreden mee zijn.”

Enerzijds heeft Van Bommel gelijk. Antwerp speelde de partij volwassen en rigoureus uit. De ploeg deed niets geks. Supercup gewonnen en eerste competitiespeeldag gewonnen, meer moet dat niet zijn in een jaargetijde waarin Antwerp offensief duidelijk nog niet is afgesteld na het vertrek van Calvin Stengs en met nog niet de allerbeste Vincent Janssen. Antwerp doet in juli zijn job en dat is zonder meer de verdienste van de trainer.

Coach Mark van Bommel en spits Vincent Janssen. Beeld Photo News

Anderzijds mag Van Bommel in het posttiteljaar niet te vaak meer de slappe dooddoener ‘iedereen kan van iedereen winnen’ de perszalen inslingeren. Voor Antwerp en Van Bommel mag de lat komend seizoen weer ietsje hoger.

Spelen voor de fans

Een opsteker: Jacob Ondrejka heeft zich in twee wedstrijden ontpopt als een van de dragende figuren van Antwerp. Een graag gezien figuur bij de fans ook, die smullen van zijn acties. Ondrejka voelt hij zich naar eigen zeggen het meest in zijn sas op de linkerflank. Bewijs daarvan: het enige doelpunt. Jelle Bataille met een uitstekende diepe bal in de rug van de Cercle-defensie naar de Zweed, die even was uitgezakt naar de linkerflank. Even meenemen, breed leggen en… Jesper Daland de bal in eigen doel laten werken.

Tijdens de rust ging hij aan de scheids vragen of het doelpunt écht niet op zijn naam kwam te staan. “Mijn bal was iets tussen een voorzet en een schot in. Ik had het gevoel dat de bal wel richting doel ging, maar blijkbaar niet dus.” Vieren deed hij alleszins alsof hij zijn eerste goal gewoon beet had, met de armen wijd en rechtstaand op de balustrade.

“Ik speelde best goed”, besefte hij zelf. “Met wat geluk had ik nog één of twee keer kunnen en misschien wel moeten scoren. Nu ik centraal sta probeer ik zo vaak mogelijk op die gevaarlijke plaatsen op te duiken, om kansen te creëren of zelf te scoren.”

Vorig jaar sleutelde Van Bommel geregeld aan zijn elftal, vooral op rechts. Stengs werd toen oorspronkelijk gehaald voor die plek, maar snel werd duidelijk dat hij centraal beter tot zijn recht kwam. Arbnor Muja zit in stijgende lijn, Gyrano Kerk is nog op zoek naar zijn beste vorm. Ze missen een constante in hun prestaties. Ook tegen Cercle werden net iets te veel beloftevolle counters de nek omgewrongen.

Nieuwkomer uit Moskou

De komst van Ondrejka biedt daar een aardig alternatief. En vlak voor de aftrap kondigde Antwerp nog een flankaanvaller aan. Chidera Ejuke komt over van CSKA Moskou. Zo krijgt de kampioen wat meer weelde op de flanken. “Een speler die heel sterk is en redelijk snel”, gaf de coach van Antwerp al mee. “Hij heeft een individuele actie in de benen. Volgens mij is ook hij polyvalent.”

Bij Cercle was er tot slot een opmerkelijke uitgaande transfer. De Japanse topschutter Ayase Ueda trekt voor 10 miljoen euro naar Feyenoord. Met bonussen en een doorverkoopclausule kan dat bedrag nog oplopen, maar sowieso verdrievoudigt Cercle het uitgaande transferrecord dat sinds januari 2009 op iets meer dan 3 miljoen stond bij de overgang van Tom De Sutter naar Anderlecht.

Nooit eerder telden de Rotterdammers meer neer. Ueda wordt in De Kuip de vervanger van Danilo, die voor 6 miljoen euro naar Rangers verkast.