Antwerp-voorzitter Paul Gheysens gaat nog eens 47,5 miljoen euro in de ‘Great Old’ pompen

Paul Gheysens investeerde in het verleden al 114,6 miljoen in Antwerp. Die som zal na afloop van dit seizoen nog een stuk hoger oplopen. In de pas neergelegde jaarrekening van Antwerp is te lezen dat de voorzitter – via zijn firma Goala - 47,5 miljoen opzij heeft staan voor een nieuwe kapitaalsverhoging.

Het is mogelijk dat niet die gehele som zal worden geïnvesteerd. Als de Great Old nog enkele lucratieve uitgaande transfers zou kunnen realiseren, zal de bijkomende inbreng van hoofdaandeelhouder Gheysens iets kleiner zijn.

De formele belofte van Gheysens om bij te passen waar nodig is een belangrijk element voor de licentiecommissie. De commissie wil er namelijk zeker van zijn dat de (financiële) continuïteit van de club niet in het gedrang komt. Die zekerheid biedt Gheysens.

Het recordverlies van het afgelopen jaar brengt Antwerps licentie dan ook niet in het gedrang.

Paul Gheysens en zijn vrouw Ria Vandoorne. Beeld BELGA

Seizoen 21/22

Het feit dat Antwerp in het boekjaar 2021-2022 voor meer dan 31 miljoen in het rood ging, heeft verschillende oorzaken. Op de Bosuil wordt onder meer verwezen naar de coronatoestand, die een negatieve impact had op de inkomsten.

Verder steeg de totale loonkost van 26,6 naar 38,4 miljoen (mede een gevolg van het wegvallen van het gunstregime van sociale bijdragen). Ook de gestegen energiekosten lieten zich voelen in Antwerps boekhouding.

Maar het goede nieuws is dus dat grote baas Paul Gheysens financiële rugdekking blijft bieden. De West-Vlaamse zakenman blijft ervan overtuigd dat zijn investeringen op termijn zullen gaan renderen.

Daarvoor wordt dus onder meer gerekend op uitgaande transfers. Komende zomer zal Antwerp in principe een mooie slag kunnen slaan met de verkoop van verdediger Willian Pacho. Er is een (voor)akkoord om de 21-jarige Ecuadoraan voor 16 miljoen te verkopen aan het Duitse Eintracht Frankfurt.