Antwerp verslaat KV Mechelen na penalty’s en verovert na titel en beker ook Supercup

Antwerp heeft na de landstitel en de Beker van België vorig seizoen een derde trofee op rij veroverd. The Great Old versloeg in de Supercup in het Bosuilstadion KV Mechelen na strafschoppen (5-4). Na 90 minuten stond het 1-1, waarna meteen een penaltyreeks volgde.

Antwerp nam de beste start en na acht minuten moest KVM-doelman Coucke aan de tweede paal de 1-0 van Bataille uit zijn netten houden. Dat bleek uitstel van executie, want een minuut later kon Michel-Ange Balikwisha makkelijk een voorzet van Bataille binnenwerken. De thuisploeg was heer en meester. Balikwisha leek op het kwartier de 2-0 te scoren, maar ref Lawrence Visser, die door de VAR naar het scherm aan de zijlijn was geroepen, keurde het doelpunt na een minutenlange interventie af voor buitenspel.

Malinwa kreeg moeilijk voet aan de grond en kon Antwerp-sluitstuk Butez nooit bedreigen. RAFC was scherper en combineerde beter, maar echt grote kansen bleven uit. Met de rust in zicht hing de 2-0 wel in de lucht. Vanlerberghe scoorde eerst ei zo na een spectaculaire owngoal toen hij een voorzet wilde ontzetten en vol de kruising trof. Nadien lieten Avila en Muja nog wenkende kansen onbenut.

De bezoekende coach Steven Defour greep halfweg in en hield Loiseaux en Van Hoorenbeeck in de kleedkamer. Foulon en Bolingoli kwamen in hun plaats. Foulon pakte meteen een gele kaart maar verder veranderde het spelbeeld niet. Antwerp was veruit de beste ploeg al kon het Coucke geen tweede maal verschalken. Even na het uur diende Butez redding te brengen op een schot van Storm, de eerste kans voor de bezoekers.

Ondertussen gingen de hemelsluizen open boven Deurne. Dat zorgde in de 69ste minuut schijnbaar voor kortsluiting bij Avila, die vol doorging op de enkel van Storm. Visser aarzelde geen seconde en stuurde de Argentijn van het veld. Antwerp moest dus ruim twintig minuten verder met tien man. Het sein voor Mechelen, dat eigenlijk nog niets had laten zien, om de druk op te voeren.

Twaalf minuten voor tijd werd de Bosuil muisstil, toen Ritchie De Laet een voorzet ongelukkig in eigen doel devieerde en de 1-1 op het scorebord zette. Van Bommel zag dat zijn ploeg vers bloed nodig had en voerde een drievoudige wissel door, waarbij onder meer toptalent George Ilenikhena (16) tussen de lijnen kwam. Doelpunten bleven echter uit.

Verlengingen zijn er niet in de Supercup dus viel de beslissing op strafschoppen. Vines miste meteen voor Antwerp en KV Mechelen liep uit na treffers van Schoofs en Mrabti, maar toch knokte Antwerp zich terug. Pas na zeven trappers was er een kloof. Scott trapte zijn strafschop binnen, Lavalée miste de beslissende voor Malinwa. Antwerp stak zo zijn eerste Supercup op zak.

Jean Butez ranselt een penalty uit doel. Beeld BELGA

De Supercup tussen Antwerp en KV Mechelen trapte het Belgische voetbalseizoen op gang. Antwerp pakte vorige jaargang de dubbel. RAFC kroonde zich tot landskampioen en bekerwinnaar. Tegenstander KV Mechelen was de verliezende finalist in de Beker van België. Eind april maakte het stamnummer 1 zijn favorietenrol waar tegen Malinwa, dat in het Koning Boudewijnstadion met 2-0 verloor.

The Great Old speelde voor de tweede keer in de clubgeschiedenis voor de Supercup. In 1992 verloor het na strafschoppen (1-1; 4-1 na strafschoppen) van Club Brugge. In 2020 won RAFC de Beker van België, maar de Supercup tegen landskampioen Club Brugge werd toen niet gespeeld door de coronapandemie. KV Mechelen beet twee keer eerder in het zand: in 1987 (1-1 en 2-0 tegen Anderlecht) en in 2019 (3-0 tegen Genk). In 1989 zou KV Mechelen het tegen Anderlecht opnemen, maar dat duel ging niet door.

Antwerp volgt op de erelijst Club Brugge op. Blauw-zwart versloeg vorig seizoen als landskampioen bekerwinnaar AA Gent met 1-0. Club is met zeventien stuks de recordhouder.