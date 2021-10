Antwerp veegt nul weg in Turkse heksenketel: ‘Er zat nog meer in’

Veertig minuten voor de aftrap liepen de basisspelers van Fenerbahçe elk apart naar de spionkop, terwijl Antwerp bezig was met de opwarming. Dat ging zo: die van Fenerbahçe werden geroepen door de eigen aanhang en jutten de fans nog wat extra op. Standaardprocedure in het Sükrü Saracoglu-stadion. Speciaal was het wel. De Turken ontrolden ook een spandoek voor de wedstrijd met een recente uitspraak van coach Vitor Pereira: “We zulen vechten voor de familie.”

Er was wel wat druk bij de thuisploeg. Dat wisten ze ook bij The Great Old. Zij startten uitstekend aan de wedstrijd met een snelle tegenaanval: overstapje Fischer, Frey met de tik terug naar de Deen die op zijn beurt Samatta bediende aan de tweede paal (0-1). Opmerkelijk: Aly Samatta staat nog op de loonlijst bij Fenerbahçe. Even leek hij buitenspel te staan, de VAR keurde het doelpunt goed. Droomstart voor Antwerp.

Naar adem happen

Stelselmatig voerde Fenerbahçe de druk op, zonder daarbij echt gevaarlijk te zijn. Tot minuut twintig. De Laet liet Tisserand lopen, diens kopbal werd gepareerd door Butez, Valencia tikte de rebound binnen. De decibels gingen weer met een ruk de hoogte in. Sfeer maken kunnen ze in Turkije.

Antwerp moest bekomen en hapte even naar adem. Valencia kneep naar binnen, De Laet verlengde zijn schot bijna in eigen doel. En dan kreeg Fenerbahçe een penalty na minutenlang getalm van de arbitrage en de VAR. Bataille had Valencia gehaakt in de zestienmeter, over de beslissing an sich viel niet te discussiëren.

Coach Brian Priske maakte misbaar aan de zijlijn, daar hoorden wellicht wat Deense scheldwoorden bij. Enner Valencia stond dan al achter de bal. Zijn panenka ging via de lat terug het veld in – hij is Lionel Messi niet.

Antwerp is blij met zijn eerste punt in Europa. Beeld REUTERS

Bij Antwerp was intussen de rust verdwenen. Te veel slordigheden, te snel balverlies. In minuut 44 was het aan Almeida om in de fout te gaan. Opnieuw op Valencia, opnieuw in de zestienmeter, opnieuw een strafschop, opnieuw een gefrustreerde Priske aan de zijlijn. Deze keer bleef Valencia wel koelbloedig. Hij trapte de bal links in de benedenhoek, Butez had geen kans.

‘Freed From Desire’ van Gala schalde door de boxen, met 20.000 blije Turken.

Hoe je het ook draait of keert: Antwerp gaf de match zelf uit handen. De verdediging miste kwaliteit en koelbloedigheid op de beslissende momenten. Priske bracht met Balikwisha meer vuurkracht voorin bij het begin van de tweede helft. Hij zorgde voor een nieuwe dynamiek bij The Great Old. In een goede dag kan Balikwisha het verschil maken. Hij is balvast, dribbelvaardig en heeft voldoende snelheid.

Fenerbahçe was tevreden met die voorsprong en drukte niet door. Antwerp nam de controle over, toonde drang naar voren en werd daarvoor beloond op het uur. Pieter Gerkens kopte een hoekschop overhoeks binnen. Priske schreeuwde het uit. Zijn ploeg had weer de bovenhand. Grote kansen kwamen er niet meer. Niet van Fenerbahçe – de druk was te steriel, Sangaré en Pelkas misten precisie – en niet van Antwerp.

Na het laatste fluitsignaal viel de stilte in het Sükrü Saracoglu-stadion, waarna de thuisfans hun spelers op een fluitconcert en gejoel trakteerden. Zo gaat dat in het voetbal. Antwerp was blij met het gelijkspel. De nul is van de tabellen, over twee weken moeten de drie punten het doel zijn tegen dit Fenerbahçe. Op de eigen Bosuil, zonder fans. Dat is helaas een manco.

Ontspannen Gerkens

Na afloop was coach Priske oprecht blij met de prestatie van Gerkens, de verbindingsman tussen verdediging en aanval. Gerkens kiest zijn momenten. Infiltreert als het kan, maakt dat foutje als het moet.

Gerkens zat er ontspannen bij na de match. “We konden eigenlijk niet beter beginnen”, doelde hij op de vroege goal van Samatta. “We wilden hun pressing in de eerste tien minuten goed doorkomen. Er was ook wel wat ruimte voor ons. Alleen voetbalden we soms iets te slordig en werden die ruimtes niet optimaal benut. En dan is het natuurlijk jammer dat we die twee strafschoppen tegen krijgen.”

Hij sprak als een toekomstige trainer, Priske knikte instemmend. “De tweede helft hebben we onze lijn doorgetrokken.” Met zijn doelpunt op het uur. “De ideale corner van Birger Verstraete", ging Gerkens verder. “Ik stond relatief alleen op een positie waarvan we vooraf dachten dat er ruimte kon zijn. Het was eigenlijk niet zo moeilijk om die bal binnen te koppen.”

Het was opvallend hoe Antwerp de tweede helft aanvatte, alsof het nog 0-0 stond, met drang naar voren. De ploeg toonde vertrouwen in eigen kunnen. “We hadden ook weinig te verliezen tegen Fenerbahçe”, lachte Gerkens. “Maar we zijn het geloof inderdaad nooit kwijt geraakt. We wisten in de kleedkamer dat er nog ruimte zou komen en we hadden het gevoel dat er nog iets mogelijk was. Eigenlijk had er misschien nog iets meer in gezeten ook. Ach, we hebben laten zien dat we het altijd kunnen omdraaien.”