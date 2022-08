Antwerp troeft Club Brugge af in strijd om jonge middenvelder

Van een plotwending gesproken. Bij het ontbijt leek Jurgen Ekkelenkamp (22) nog de zesde zomertransfer van Club Brugge te worden, straks plaatst hij zijn handtekening bij Antwerp. Het papierwerk in Brugge was nochtans al opgemaakt, de medische test in het AZ Sint-Jan waren ingepland.

Ekkelenkamp was helemaal gewonnen voor blauw-zwart, waar jaarlijks Champions League-voetbal wordt gespeeld en waar Nederlanders doorgaans goed aarden. Een nachtje slaap veranderde alles. Rond de middag kreeg blauw-zwart een telefoontje, waarin Ekkelenkamp liet weten toch niet voor hen te kiezen. Een principeakkoord tussen alle partijen ten spijt, gaf de middenvelder van Hertha Berlijn uiteindelijk zijn woord aan Antwerp.

Gesprek met Van Bommel

Zowel in de entourage van de speler als bij Antwerp klinkt het dat coach Mark van Bommel de keuze van Ekkelenkamp heeft bepaald. Daarnaast kent de speler technisch directeur Marc Overmars goed uit zijn Ajax-periode. Toen bleek dat Ekkelenkamp voor Club zou kiezen, moet Van Bommel nog eens alles uit de kast hebben gehaald om hem te overtuigen.

Niemand bij The Great Old wilde bevestigen of daar een verbeterd loonvoorstel aan te pas is gekomen. Dat Ekkelenkamp uiteindelijk van koers wijzigde, doet op zijn minst vermoeden dat de salarisvoorwaarden, die de voorbije week in elkaars buurt lagen, gewijzigd zijn en dat de speler op de Bosuil meer kan verdienen dan in Brugge.

Antwerp ziet de komst van Ekkelenkamp in ieder geval als een prestigeslag. Dat was vorige zomer ook zo met Michel-Ange Balikwisha, toen eveneens gegeerd door Club. “Is er beweging in het dossier? Dan is dat volledig de verdienste van Overmars”, beweerde voorzitter Paul Gheysens. “Ik denk niet dat wij nog een nieuw bod hebben gedaan, maar ik durf er niets met zekerheid over te zeggen.”

Schaduwpiste

Het afhaken van Ekkelenkamp is hoogstens vervelend voor Club, dat de Nederlander graag als extra middenvelder aan de selectie had toegevoegd. Daar stond hij al sinds zijn vertrek uit Amsterdam op de radar, weliswaar veeleer als schaduwpiste. Pas de voorbije week kwam daar verandering in en schakelde Club een versnelling hoger. Veel werk voor niets uiteindelijk.

Beide clubs lagen de voorbije week nek aan nek om Ekkelenkamp binnen te halen. Niet alleen op persoonlijk niveau, ook wat de transfersom van bijna 5 miljoen euro betrof.

In Brugge reageert men rustig. De club verkocht net Charles De Ketelaere voor een recordbedrag van 35 miljoen euro, ontving meer dan 10 miljoen voor Loïs Openda en Stanley Nsoki, en haalde met onder meer Casper Nielsen al een aantal versterkingen aan boord. De landskampioen bewandelt nog vele andere pistes, onder meer die van de weliswaar moeilijk haalbare Sander Berge (Sheffield United).

Antwerp slaat op zijn beurt een slag met Ekkelenkamp, voor wie het forse inspanningen heeft geleverd. De speler zelf, ten slotte, zal begin november in het Jan Breydelstadion alvast een warm onthaal krijgen.