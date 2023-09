Antwerp treft Barcelona, Porto en Sjachtar Donetsk in groepsfase Champions League

Met Barcelona en Sjachtar werden de Spaanse en Oekraïense kampioen getroffen. Porto moest in Portugal enkel Benfica laten voorgaan. Het team van coach Sergio Conceiçao (ex-Standard) was vorig seizoen nog een tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van het kampioenenbal.

Voor Antwerp-coach Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars wordt het een terugkeer naar Barcelona. Beide Nederlanders kwamen tijdens hun spelerscarrière uit voor de Catalanen. Barcelona werkt haar thuiswedstrijden door werken in het Camp Nou af in het Olympisch Stadion Lluís Companys. Sjachtar wijkt dit seizoen door de oorlog in Oekraïne uit naar Hamburg.

Andere poules

Groep F met PSG, Borussia Dortmund, AC Milan en Newcastle United vormt de ‘poule des doods’. Bij Dortmund zitten met Thomas Meunier, Thorgan Hazard en Julien Duranville drie Belgen, bij Milan staat de enige overgebleven Belg Divock Origi nog op vertrekken.

Titelverdediger Manchester City, met Kevin De Bruyne en Jérémy Doku, kreeg op papier een makkelijke loting met het RB Leipzig van Loïs Openda, Rode Ster Belgrado en Young Boys Bern. Dries Mertens en Galatasaray mogen zich opmaken voor ontmoetingen met Bayern München, Manchester United en FC Kopenhagen. Voor het Atlético Madrid van Axel Witsel en Yannick Carrasco wachten confrontaties met Feyenoord, Lazio en Celtic.

In groep B komen met Sevilla (Dodi Lukebakio en Adnan Januzaj), Arsenal (Leandro Trossard en Albert Sambi Lokonga) en PSV (Yorbe Vertessen en Johan Bakayoko) zes landgenoten elkaar tegen. Racing Lens vervolledigt de poule. Het Real Madrid van de geblesseerde Thibaut Courtois treft Napoli, Braga en Union Berlin.

Antwerp klopte woensdag het Griekse AEK Athene met 1-2 in de terugwedstrijd van de play-offs. Het heenduel hadden de Antwerpenaars vorige week op de Bosuil met 1-0 gewonnen. De Great Old plaatste zich zo voor het eerst voor de groepsfase van het kampioenenbal.

De openingsspeeldag van de groepsfase is op 19 en 20 september. De zesde en laatste speelronde wordt gehouden op 12 en 13 december. De finale van de Champions League vindt op 1 juni 2024 plaats in het Wembley Stadium in Londen.