Antwerp start voorbereiding met klinkende zege

Brasschaat, dat afgelopen seizoen uit eerste provinciale zakte, kon tot aan de rust de schade beperken. Via Vleminckx (29') en Camus (45') stond het halfweg 0-2. In de tweede helft walsten de troepen van coach Laszlo Bölöni over de tegenstander. Achter (55'), Dequevy (57' en 79'), Hairemans (60', penalty), Owusu (66'), Limbombe (68') en Lallemand (86') zorgden voor de 0-9 eindstand.



Zaterdag speelt Antwerp zijn tweede oefenmatch. De Great Old trekt dan naar Rijkevorsel, waar het Zwarte Leeuw uit de tweede amateurklasse in de ogen kijkt.