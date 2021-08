Antwerp staat vanavond voor moeilijke opdracht tegen Nicosia

Een snelle goal en dan hopen dat de rest volgt. Jelle Bataille heeft zin in een dol avondje voetbal. De verdediger beseft dat Antwerp iets recht te zetten heeft.

“Op Cyprus was er lang niets aan de hand. We stonden 1-0 voor, hadden 75 procent balbezit. Alles klopte, tot aan die tegengoal”, zucht hij. “Er sloop wat paniek in onze ploeg, terwijl dat totaal niet nodig was. We hadden die nederlaag enkel aan onszelf te wijten. We stonden perfect voor rust, maar gaven daarna te veel ruimte weg. Aan dat probleem is gewerkt. Het eerste kwartier wordt cruciaal, hopelijk krijgen we het publiek mee en tonen we zelf allemaal 110 procent inzet. Dan moet het ons lukken.”

Er zullen maximaal 10.000 in plaats van 15.000 fans aanwezig zijn. The Great Old mag tribune 4 namelijk nog altijd niet op volle capaciteit benutten, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken niet tijdig definitieve toestemming kon geven. Er is echter een gedeelde verantwoordelijkheid want Antwerp (lees: Ghelamco) diende veel te laat de nodige aanvragen in. Hierdoor kon de vrije ticketverkoop niet worden opgestart en werd gisteren ook halsoverkop de verkoop aan abonnees stopgezet.

Miljoenen op het spel

Bereikt Antwerp de groepsfase van de Europa League, dan mag het 3,63 miljoen euro bijschrijven. In de Conference League bedraagt het startgeld 2,94 miljoen. Elk punt in de groepsfase levert in de Europa League 210.000 euro op, in de Conference League is dat 166.000 euro. Ook dat verschil is niet zo groot.

Het is maar als we er de zogenaamde ‘tienjaarscoëfficiënt’ en vooral de ‘market pool’ bij halen dat het onderscheid tussen beide competities plots immens wordt. Zo wordt in de Europa League 70 miljoen verdeeld onder alle clubs op basis van de tienjaarscoëfficiënt, terwijl dit in de Conference League 23,5 miljoen is. Het grootste verschil zit hem echter in de market pool (uit tv-gelden). In de Europa League is er liefst 140 miljoen te verdelen, in de Conference League is dat ‘slechts’ 23,5 miljoen.