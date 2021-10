Antwerp sprokkelt eerste punt in de Europa League

Antwerp maakte een droomstart. Fischer ontsnapte op minuut 2 op rechts en bediende Samatta voor doel. De Tanzaniaan prikte tegen z’n ex-club binnen. De VAR dreigde de vreugde te boycotten, maar oordeelde dat de doelpuntenmaker op gelijke hoogte stond met zijn belager. Géén offside dus: de Turkse decibels in Istanboel schoten eraan in.

Maar halfweg stonden de Fenerbahçe-fans weer op de banken. De ommekeer. Met Enner Valencia in een (grillige) hoofdrol. Butez pareerde eerst nog prima na een kopstoot op hoekschop, Valencia was goed gevolgd en duwde de gelijkmaker binnen. Een tiental minuten later was de ex-speler van West Ham en Everton weer beslissend. Bataille - ongelukkige eerste helft - tikte hem aan, in uitgesteld relay kreeg de thuisploeg een penalty. Valencia zelf achter de bal, zijn ‘panenka’ strandde op de lat. Nogal schlemielig.

Toch had ie het laatste woord. Vlak voor rust wéér een elfmeter voor Özil en co, weer terecht. Valencia voor de herkansing, dit keer precies en hard in het hoekje. 2-1 bij de rust.

Pieter Gerkens. Beeld Photo News

Fener liet na de pauze de bal aan Antwerp, dat vooral dreigde op stilstaande fases. Dus viel niet toevallig de gelijkmaker op het uur na een hoekschop. Gerkens kopte een wegdraaiende corner staalhard in de verste hoek. De bijhorende schreeuw sprak boekdelen.

Spannend was het wel in het laatste halfuur, geanimeerd des te minder. Fenerbahçe en Antwerp hadden duidelijk hun beste kruit al verschoten. Al stak de thuisploeg in de laatste tien minuten nog enkele keren de neus aan het venster. Tisserand trapte een alles-of-nietspoging over, Sangaré schoot in één tijd naast en Butez kwam nog uitstekend tussen na een gevaarlijke voorzet. Gescoord werd er echter niet meer in money time. 2-2.