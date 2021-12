Antwerp slikt in het slot nog twee goals en verliest van Standard

14u17 op de Bosuil. Engels is in een discussie verwikkeld met Amallah terwijl ze richting kleedkamer stappen. Ook Seck komt erbij. Amallah roept hem iets toe en dan knapt er iets bij de Antwerp-verdediger. Hij gaat over de rooie, moet weggehouden worden van Amallah. Seck probeert zich meermaals los te rukken - hij is woest. Scheidsrechter Visser geeft hem prompt de rode kaart, tot ongenoegen van iedereen met een Antwerp-hart.

De rust keert terug, Amallah geeft een televisie-interview en krijgt een gele kaart in de kleedkamer. Voorlopig is het onduidelijk wat er geroepen werd. Het was een tumultueus einde van een helft waarin Standard de beste kansen kreeg.

Donnum botste op Butez, Raskin miste oog in oog met de Antwerp-doelman. Die mogelijkheden moet je afwerken op dit niveau. Aan de overkant bracht Bodart redding op een schot van Nainggolan, kopte Engels over en trapte opnieuw Nainggolan voorlangs. De Rouches toonden zich viriel, voetbalden agressief en met het mes tussen de tanden. Terwijl ze bij Antwerp lange tijd dachten dat het wel zou loslopen. Niet, dus.

In het begin van de tweede helft voerde Standard de druk op. Bastien kreeg een vrije schietkans, Butez duwde in hoekschop. Op het uur kwamen de Luikenaars dan toch op voorsprong. Het schot van Laifis werd gedevieerd door Verstraete, Butez had geen schijn van kans. Antwerp werd beter, toegejuicht door het fanatieke thuispubliek. Standard zakte ineens helemaal weg, zowel fysiek als mentaal.

Bodart bracht nog redding op een poging van Balikwisha, maar was kansloos op een kopbal van Engels. Proper in de hoek. Assist Benson. Wat volgde was powerplay van Antwerp. U leest het goed, met tien man. Opgepept door wat er gebeurd was aan de rust.

Benson zette Nkounkou te kijk, ging Lestienne voorbij en legde terug tot bij Balikwisha. Het jeugdproduct van Standard werkte af in een leeg doel. De Bosuil danste, ‘Mickey’ wist met zijn vreugde geen blijf en trok zijn eigen shirtje net niet kapot. Scoren tegen de club waar hij vorig seizoen doorbrak. En waar hij zich in heel die transfersoap onheus behandeld voelde.

Bij Antwerp zakten ze plots fel in, de vermoeidheid zal daarin zeker een rol gespeeld hebben. Standard kreeg meer tijd en ruimte. En de Luikenaars profiteerden daar optimaal van. Fai legde terug, Carcela trapte de gelijkmaker voorbij Butez. In minuut negentig ging Standard er zelfs nog over. Muleka kreeg de bal aan de zestien meter en schoot beheerst binnen.

Waarna de potjes opnieuw helemaal overkookten. Bataille ging de bal halen in de dug-out van Standard en gaf een lichte duw aan Sissako. Die liep als een bezetene het veld op, gevolgd door onder meer Pavlovic en Raskin. Kinderachtig gedrag van de Rouches. Visser gaf rood aan Bataille en Pavlovic. Standard won en kan zich optrekken aan de mentaliteit die het getoond heeft.

Antwerp blijft achter met lege handen. Engels ging nog in de clinch met een paar Standard-spelers, stewards moesten ingrijpen. Rest de vraag: wat gebeurde er tijdens de rust? Al snel deed het gerucht de ronde dat Selim Amallah Antwerp-speler Abdoulaye Seck racistisch bejegend zou hebben.

“Dat kan niet, Selim is geen racist”, aldus doelman en kapitein Arnaud Bodart. “Hij is zelf Afrikaans, waarom zou hij dan racistisch uit de hoek komen tegen een andere speler?” Ook Nicolas Raskin gelooft niet dat het om racisme ging. “Eerst had Selim zogezegd de moeder van Seck beledigd, daarna ging het plots over racisme. Je mag niet overdrijven, hé. Heb je onze kern al eens goed bekeken? Als Selim zich racistisch zou uitlaten, zou dat niet enkel die speler van Antwerp raken, maar ook een groot deel van zijn eigen ploegmaats. Bij ons zitten er enorm veel verschillende nationaliteiten. Dat zou hij dus nooit kunnen doen.”

Ook de reactie van Damjan Pavlovic, die vanop de bank rood kreeg na een opstootje met Jelle Bataille, kon hij begrijpen. “Als een speler van de tegenstander iemand van ons een slag geeft, wat wil je dan dat we doen als ploeg? We hebben gereageerd met viriliteit omdat we bij Standard één team zijn. We staan allemaal achter elkaar.”