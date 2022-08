Antwerp rekent op factor-Van Bommel om zich te kwalificeren

Mits kwalificatie voor de Conference League kan Antwerp van een veelbelovende start de perfecte start maken. Het grote verschil met vorig seizoen lijkt op de bank te worden gemaakt: de factor Van Bommel maakt veel los. ‘Met zijn charisma vult Mark de kamer.’

Negen officiële wedstrijden heeft Antwerp ondertussen achter de kiezen. Zeven keer won de Great Old, twee keer draaide het uit op een gelijkspel. Een ploeg die vorig seizoen nogal wisselvallig acteerde en in de play-offs niet thuis gaf, is in geen tijd uitgegroeid tot een solide ogend geheel. En dat terwijl er vooralsnog gemiddeld slechts anderhalve nieuwkomer aan de aftrap verscheen. Blijkbaar heeft de nieuwe coach Mark van Bommel (45) een paar juiste knoppen ingedrukt…

De trainer Van Bommel heeft trouwens een geschiedenis van sterke starts. Zo begon hij in zijn twee seizoenen bij PSV met 39 op 39 en 23 op 27 aan de competitie. Vorig jaar bij Wolfsburg was dat 12 op 12. Op een of andere manier lijkt Van Bommel over de gave te beschikken om een team snel naar zijn hand te zetten. Bij Antwerp is het niet anders. Dat hij extreem goed voorbereid aan zijn opdracht begon, hielp daarbij.

Nog voor de eerste training had Van Bommel al een aardig zicht op de mogelijkheden van zijn kern. Vervolgens hakte hij snel knopen door. In de weinige oefenmatchen die Antwerp speelde, werd er ook amper geëxperimenteerd. “We hebben slechts vier weken voorbereiding. Die tijd moeten we goed benutten”, herhaalde Van Bommel heel de zomer lang. Van Bommel ging van start met een afgelijnde visie — met veel nadruk op de organisatie — en pompte die er zo snel mogelijk in.

Stevige voorbereiding

Het grote voordeel van die aanpak: eigenlijk waren de dingen vanaf dag één helder. “Er is meer duidelijkheid dan onder Brian Priske. Vorig seizoen moesten we het te vaak zelf oplossen”, verklaarde routinier Ritchie De Laet tijdens de stage in Oostenrijk al. Verschillende andere spelers traden De Laet achteraf bij. Nog iets wat we in de voorbije weken vaker hoorden in de spelersgroep: “De voorbereiding was stevig en conditioneel staan we sterk.” Wie fysiek niet in orde is, kan het bij Van Bommel schudden. Ook die component is een belangrijk stuk in de grotere puzzel.

Kennis van zaken

Een plan hebben is één. Iedereen mee krijgen in het verhaal is uiteraard nog wat anders. Met zijn internationale faam en uitstraling slaagt Van Bommel daar voorlopig probleemloos in. “Mark kan de kamer vullen met zijn charisma”, glimlacht Jan Van Winckel. Onze landgenoot kent Van Bommel goed. Hij werkte destijds als sportief directeur van de Saoedische federatie nauw samen met Van Bommel, toen die er assistent-bondscoach was.

“Als rechterhand van zijn schoonvader Bert van Marwijk gaf Mark regelmatig uiteenzettingen. Dan maakte hij indruk, hoor”, aldus nog Van Winckel. “Mark sprak met kennis van zaken. Het verbaast me niks dat hij bij Antwerp al meteen zijn stempel drukt. Het is een pluspunt dat Mark volledig onafhankelijk kan werken, zowel op financieel vlak als op alle andere vlakken. Antwerp heeft Van Bommel meer nodig dan omgekeerd. Dan kan je voor je eraan begint ook je eisen stellen.”

Selfies

Van Bommel zelf lijkt zich in zijn nieuwe omgeving ondertussen uitstekend te amuseren. Van Noorwegen tot Turkije: overal wordt de ex-speler van Barcelona, Bayern en AC Milan aangeklampt voor selfies, overal poseert hij met de glimlach. Met de pers speelt Van Bommel dan weer graag spelletjes. Nooit laat Van Bommel journalisten écht in zijn kaarten kijken, maar omdat hij er af en toe een mopje en een sprekende blik tussen gooit, komt hij er steevast mee weg.

Kleine kanttekening bij al het bovenstaande: Antwerp heeft nog weinig topploegen in de ogen gekeken en in aanvallend opzicht was het slechts bij vlagen flitsend. En dan is er de vraag hoe Van Bommel zich gaat presenteren als het eens wat minder loopt.

In Nederland werd Van Bommel op het einde van zijn periode als PSV-trainer hier en daar afgeschilderd als een controlefreak met een nijdig kantje. Als die Van Bommel écht bestaat, hebben we hem in België alleszins nog niet gezien. Bij kwalificatie vanavond worden de wittebroodsweken nog een tijdje verlengd.