Antwerp pakt onverdiende zege en klimt over Club Brugge en Union

AA Gent tikte Antwerp op eigen veld lustig weg. Kums verstrooide heerlijke passes, Odjidja bracht rust en creativiteit aan de bal en Tsjakvetadze dolde met zijn tegenstanders. Maar uitgerekend Tsjakvetadze moest na iets meer dan een half uur naar de kant met een rode kaart, nadat hij wat ongelukkig met zijn studs op de enkel van Gerkens terechtkwam.

“Hij staat op de hiel, maar hij is verrast door het wegdraaien van Gerkens”, vindt Hein Vanhaezebrouck. “Het is vergelijkbaar met acties van spelers die te laat komen en op de voet gaan staan. Dat is dan meestal geel. Nu is het op de achterkant, dan geeft men rood. Er was totaal geen intentie. Het was geen vliegende tackle, het was niet de bedoeling om een spits uit te schakelen. Het was druk zetten, verrast worden en ongelukkig op de hiel van de tegenstander staan. Het is rood, je kan daar niets aan veranderen.”

Vanhaezebrouck vond wel dat er met twee maten en twee gewichten gefloten werd. “We hadden altijd tien tegen tien moeten staan bij de rust”, aldus de coach. “Er is een reden geweest waarom Antwerp Bataille wisselde tijdens de rust, om te vermijden dat hetzelfde in de tweede helft nog eens kon gebeuren. Bataille had altijd een tweede gele kaart moeten krijgen toen hij aan Nurio ging hangen. De lijnrechter en de vierde scheidsrechter stonden erop te kijken.”

In de loop van de tweede helft kreeg Vanhaezebrouck zelf geel. “Omdat ik iets heel lelijks heb gezegd tegen de scheidsrechter”, grijnst hij. De lijnrechter stak zijn vlag op omdat er voor zijn neus iets gebeurd was en ik zeg: ‘Maintenant, il al bien vu.’”

Depoitre had Gent op dat moment al tot twee keer toe op voorsprong kunnen schieten, maar ook met tien tegen elf bleef Gent domineren. Na de rust kwam Tissoudali tot drie keer toe dicht bij de 0-1, helemaal op het einde trapte Lemajic een bal voor een leeg doel twee meter over.

“We waren gekomen om drie punten te pakken. Ik denk dat dat er ook in zat, maar wij zijn niet efficiënt genoeg geweest. We hebben goed gevoetbald. Zelfs met tien hebben we nog onze momenten gehad, waar we weer niet goed mee zijn omgesprongen. We hebben heel weinig weggegeven. Op het einde krijgen we nog een reuzenkans. Zelfs met tien verdienden we altijd minstens een punt. We moeten werken op de dingen die beter kunnen. De efficiëntie vooral.”

Hij wou positiever voetbal zien en dat gebeurde ook. Daar kan moed uit geput worden. “Ja, uiteraard”, zegt Vanhaezebrouck. “Maar de jongens zouden ook wel eens gediend zijn met drie punten. We hebben op verplaatsing één punt gepakt in vijf matchen. Dat verdienen ze niet. We hadden al meerdere keren punten kunnen pakken op verplaatsing. Zeker hier hadden we absoluut meer verdiend. Als je goed speelt, kansen afdwingt en alleen voor de doelman komt, dan moet je jezelf belonen.”

Hein is in dat opzicht wel een beetje jaloers op Michael Frey. “Je hebt van die spitsen waarbij alles binnengaat wat ze aanraken, maar hij dwingt het ook af. De veel scorende spitsen hebben meer van die goeie momenten en de minder scorende spitsen hebben meer van die mindere momenten.”

Hoe die efficiëntie omhoog kan? “Door altijd maar te oefenen, krijg je meer controle. De ene heeft rust, de andere niet. Het is niet eenvoudig om iemand rustiger te laten worden als hij voor doel verschijnt. Maar door de bal iedere keer goed binnen te steken op training, krijg je ook meer vertrouwen in de matchen.”