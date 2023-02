Antwerp overleeft vooralsnog dankzij de financiële rugdekking van Gheysens

Paul Gheysens investeerde in het verleden al 114,6 miljoen euro in Antwerp. Die som zal na afloop van dit seizoen nog een stuk hoger oplopen. In de pas neergelegde jaarrekening van Antwerp staat te lezen dat de voorzitter (via zijn firma Goala) 47,5 miljoen opzij heeft staan voor een nieuwe kapitaalsverhoging. Wel is het zo dat mogelijk niet die volledige som zal worden geïnvesteerd. Als The Great Old nog enkele lucratieve uitgaande transfers realiseert, zal de bijkomende inbreng van hoofdaandeelhouder Gheysens iets kleiner zijn.

Hoe dan ook, de formele belofte van Gheysens om bij te passen waar nodig is een belangrijk element voor de licentiecommissie. De commissie wil namelijk zeker zijn dat de (financiële) continuïteit van de club niet in het gedrang komt en die zekerheid biedt Gheysens. Het recordverlies van het afgelopen boekjaar vormt dus in wezen geen obstakel voor Antwerps proflicentie of voortbestaan.

“Het is duidelijk dat Antwerp op dit moment niet rendabel is, maar zolang Paul Gheysens borg staat is er op zich geen probleem”, kadert sporteconoom Trudo Dejonghe. “De dag dat Gheysens ermee zou stoppen en er zich niet meteen een overnemer aandient, kan het wel grote gevolgen hebben. Maar het ziet er niet naar uit dat dat snel zal gebeuren.” Sterker nog: de aangekondigde kapitaalsverhoging lijkt Gheysens alleen maar meer te verankeren in Deurne-Noord.

Corona en energie

Feit is natuurlijk wel dat meer dan 31 miljoen euro verlies (tegenover 17,3 miljoen in het jaar voordien) niet als positief kan worden ervaren. Op de Bosuil wijst men naar verschillende oorzaken voor die rode cijfers. Zo had de coronatoestand in het boekjaar 2021-2022 nog steeds een negatieve impact op de inkomsten. Er is sprake van dik 3 miljoen die op deze manier werd misgelopen. Verder stegen de totale loonkosten van 26,6 naar 38,4 miljoen, mede ten gevolge van het wegvallen van het gunstregime van sociale bijdragen. Ook de gestegen energiekosten lieten zich voelen in Antwerps boekhouding.

Maar het goede nieuws is dus dat grote baas Gheysens financiële rugdekking blijft bieden. De zakenman blijft ervan overtuigd dat zijn investeringen op termijn zullen renderen. Daarvoor wordt onder meer gerekend op uitgaande transfers. Komende zomer zal Antwerp in principe een mooie slag slaan met de verkoop van verdediger Willian Pacho. Er is een (voor)akkoord om de 21-jarige Ecuadoraan voor 16 miljoen euro te verkopen aan Eintracht Frankfurt.

“Ik geloof wel dat Antwerp op een dag winst zal maken”, geeft Dejonghe aan. “De sleutel ligt bij de jeugdwerking. Als je zelf goede jeugdspelers kunt opleiden en voor veel geld doorverkopen, wordt het interessant. Op dat vlak is Antwerp nu bezig aan een inhaalbeweging. Nadat de academie jarenlang werd verwaarloosd, is men de fundamenten aan het heropbouwen. Vanzelfsprekend heeft dat tijd nodig. In die zin kun je zeggen dat Arthur Vermeeren momenteel niet alleen Antwerps beste maar ook Antwerps belangrijkste speler is. Vermeeren moet een uithangbord zijn. Het feit dat hij kansen krijgt in de eerste ploeg kan straks misschien andere talenten overtuigen om voor Antwerp te kiezen.”