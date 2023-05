Antwerp na de nederlaag: ‘Zondag tegen Union kunnen we voor een volle Bosuil reageren’

Het eerste puntenverlies van Antwerp in deze Champions’ play-offs is een feit. Club Brugge won verdiend met 2-0. Volgende zondag komt Union naar de Bosuil voor wat allicht dé titelmatch wordt.

NVE en TTV

Eén voor één sloften ze door de mixed zone, de spelers van Antwerp. Met oortjes in, gezichten die op onweer stonden en ogen gefocust op het schermpje van hun gsm. Ze hadden de duidelijke instructie gekregen om niet te reageren.

Het waren twee van de ervaren mannen die het woord namen. Toby Alderweireld is daar een van. “Natuurlijk ben je na een verloren wedstrijd ontgoocheld, dat hoort zo. Maar de knop moet nu worden omgedraaid. Verliezen hoort af en toe bij voetbal. We zijn rustig genoeg.”

Antwerp speelde dit seizoen al heel wat zakelijke wedstrijden, zonder veel extraatjes of doelkansen bij de vleet. Een doelpunt of twee maken en het slot op de deur houden achterin. Ze teerden meer op inzet en een goede organisatie dan op individueel talent. Een formule die heel vaak succesvol bleek, want dat goaltje viel bijna altijd wel. Vandaag niet.

Janssen onzichtbaar

Tegen Club Brugge werd Antwerp gepakt op een gelijkaardige manier. Club Brugge was alerter op de bepalende momenten en gaf amper iets weg. De Antwerpse aanvalslinie werd het zwijgen opgelegd. Michel-Ange Balikwisha en Arbnor Muja geraakten hun rechtstreekse tegenstander moeilijk voorbij, Vincent Janssen kreeg amper een bruikbare bal in de zestien. Zoals ze vaak geen uitgesproken uitblinkers hebben bij overwinningen zakte nu ook niemand echt door het ijs, maar collectief lag het niveau te laag.

“Het is zaak om de tegenstander pijn te doen en dat hebben we nagelaten”, was Alderweireld eerlijk. “We legden niet genoeg kwaliteit op de mat. Die laatste pass ontbrak en de momenten waarop we ze pijn konden doen, hebben we niet gegrepen. Dat kan eens gebeuren. Dit seizoen hebben we aanvallend al een paar heel goede wedstrijden gespeeld, maar op sommige dagen zit het tegen. Dit was zo’n dag.”

Toby Alderweireld haalt verbaal uit naar Noa Lang. Ref Bram Van Driessche komt het brandje blussen. Beeld Photo News

De andere ervaren pion die kwam praten was doelman Jean Butez, die eveneens strijdvaardig naar de volgende speeldag keek. “We speelden gewoon niet goed en leden vaak balverlies. Stress? Daar lag het niet aan. Daarbij, met negen punten hebben we het al goed gedaan. Op voorhand had iedereen daarvoor getekend na vier matchen. Wat er ook gebeurt, volgende zondag moeten we gewoon winnen.”

Dan komt Union op bezoek. De Brusselaars speelden gisteren 1-1 tegen Genk en tellen net als Antwerp 45 punten.

Een reden om aan de alarmbel te trekken is er niet, Antwerp heeft zijn lot nog zelf in handen. “We mogen nu niet panikeren”, besefte Alderweireld. Het is aan spelers als hij om, net als na de magere reeks eind vorig jaar, deze groep te begeleiden. “Vorige week waren we blij met die late overwinning, maar ook niet euforisch. Nu is het andersom en moeten we onszelf niet de dieperik in sleuren. Dit was onze minste wedstrijd van de play-offs, maar er is niks verloren. Volgende week kunnen we voor een volle Bosuil reageren. Het zal spannend blijven tot de laatste wedstrijd.”

Ook coach Mark van Bommel had er vertrouwen in dat zijn jonge groep goed om zal gaan met deze tegenslag. “We hebben er nog steeds drie gewonnen, dus we moeten niet gek doen. We maakten stomme foutjes, die wel een wedstrijd bepalen. Een ingooi weggeven of een simpele bal over de zijlijn trappen. Dan geef je het publiek hoop en dat bepaalt het gevoel van de match.”

Opstootje met Lang

Een paar minuten voor affluiten, toen de 2-0 al op het bord stond, ging Noa Lang provocerend op de bal staan. “Hij doet dit vaker”, temperde Van Bommel achteraf. “Het hoort bij zijn spel. Dat moet je accepteren.” Het Brugse publiek kirde alleszins van de pret.

Alderweireld daarentegen trakteerde Lang een paar seconden later op een flinke duw, waarna de twee het met elkaar aan de stok kregen. Ploegmaats en scheidsrechters moesten tussenkomen. “Alderweireld wilde een beetje stoer doen”, reageerde Lang achteraf op televisie. “Hij was geïrriteerd. Maar dan moet je me aanpakken in het duel en niet achteraf reageren als een kleine baby en me bij de kraag pakken. Maar oké, zulke zaken horen nu eenmaal bij het voetbal.”

Toen Alderweireld na de wedstrijd met die woorden werd geconfronteerd, draaide hij eens met zijn ogen. “Daar ga ik niet op reageren. Het is op het veld gebeurd en ik wil het daar ook laten. Ik vind dat onnodig en heb hem dan ook gezegd dat hij zoiets niet moet doen. Als je een grote speler bent, win je en laat je het daarbij. Als wij winnen doen we toch ook geen gekke dingen? Ik besef dat ik misschien niet zo had moeten reageren, maar het was wel aan mij om te laten zien dat ze ons niet moeten uitdagen. Ook al was hun overwinning verdiend.”

Het kwam beide heren op geel te staan, wat maakt dat Lang er volgende week tegen Racing Genk niet bij is. “De ref floot een goede match, maar bij die fase ging hij in de fout”, vond Rik De Mil, de trainer van Club. “Lang stapte op de bal en toen gingen ze even in de clinch, als volwassen spelers. Dat moet je aanvoelen als ref, hij had dit rustig moeten oplossen.” (NVE/TTV)