Antwerp moet Vikingen te lijf gaan zonder aanvoerder Alderweireld

Vier clean sheets in vier officiële matchen: het zijn aardige cijfers die Antwerp tot nu toe kan voorleggen. Telkens stond topaankoop Toby Alderweireld negentig minuten in het hart van de verdediging. De voorbije weken waren ploegmaats en trainer Mark van Bommel unaniem: de aanwezigheid van een ervaren topper als Alderweireld geeft rust aan het team.

Maar voor de verplaatsing naar Lilleström geeft hij dus forfait. De 121-voudige international stond gisteren op met ‘kleine kwaaltjes’. Vreemd genoeg repte Van Bommel tijdens zijn persbabbel, die voor de ochtendtraining op de Bosuil plaatsvond, met geen woord over Alderweirelds afwezigheid. Wat later volgde vanuit de club een officiële communicatie. “Alderweireld meldde vanmorgen dat hij last had van kleine kwaaltjes. Daarop is beslist om hem preventief rust te gunnen. Voor alle duidelijkheid: hij is niet geblesseerd. Door nu te rusten zou hij tegen het weekend weer topfit moeten zijn.”

Alderweirelds laatste wedstrijd met zijn vorige club Al-Duhail dateert van 20 april. Nadien werd hij zonder (collectieve) voorbereiding voor de leeuwen gegooid. Tegen die achtergrond is het niet eens zo vreemd dat vier wedstrijden in tien dagen nogal pittig uitvallen voor een 33-jarige.

Laag op UEFA-ranking

De verwachting is dat Van Bommel straks zal kiezen voor Dinis Almeida en William Pacho. Beide spelers mochten in de voorbije duels wingman spelen van Alderweireld. In de oefenmatchen tegen Salzburg (1-0 winst) en Dinamo Kiev (2-1 winst) deden de twee het alleszins naar behoren.

Moet Antwerp vrezen voor de Vikingen uit Noorwegen? Afgaand op de UEFA-coëfficiëntenlijst niet echt. Lillestrom staat pas op plaats 240, niet veel hoger dan het Kosovaarse Drita uit de vorige ronde. Antwerp staat meer dan 130 plaatsen hoger op die ranking. “Daar kun je niet op afgaan”, aldus Van Bommel.

De club uit de Noorse Eliteserien verkeert in uitstekende vorm en kan mits een inhaalwedstrijd mee aan kop komen. Het seizoen is daar al halverwege, wat maakt dat de Noren een pak meer gerodeerd zijn dan Antwerp. Reden voor Van Bommel om op zijn hoede te zijn. “Ik vind ze niet slecht. Het is een moeilijk te bespelen tegenstander.”

Antwerp mag ook een hevige harde kern verwachten in het Arasen Stadion. In de vorige ronde misdroegen de fans zich nog door uitgangen te blokkeren en projectielen op het veld te gooien, wat ze op een straf van de UEFA kwam te staan. Op de Bosuil zullen ze er niet bij zijn.

Lillestrom SK - Antwerp om 19 uur