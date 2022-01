Antwerp met vertrouwen tegen gehavend STVV

Van STVV verwacht Antwerp-coach Brian Priske dat ze het hen opnieuw moeilijk zullen maken. Sint-Truiden klopte Antwerp eind november nog met 2-1 op Stayen. Het was een van de minste matchen van de Antwerpenaren dit seizoen. “Ik heb nog steeds hetzelfde beeld van die ploeg. Ze voetballen op exact dezelfde manier als toen. Alleen zijn ze wel Suzuki kwijt (hij keerde terug naar Japan, red.) en zit Konaté op de Africa Cup.” En hoe je het draait of keert: voor een ploeg als STVV staat dat gelijk aan kwaliteitsverlies.

De Great Old van zijn kant pakte zes op zes na de korte winterbreak. De stage in Portugal als katalysator van de goede resultaten. “Die week heeft ons alleszins deugd gedaan”, zegt Priske. “We trainden goed, we brachten meer tijd door als groep. Je hebt zulke momenten nodig als ploeg. Nu beginnen we echte kwaliteiten van Antwerp te zien. Of de automatismen er stilaan zijn? Ik vond dat het voor nieuwjaar ook steeds beter begon te draaien.”

Er komt opnieuw een drukke periode aan met veel wedstrijden voor de Great Old. Priske grijnst: “Iedereen houdt meer van wedstrijden dan van trainen, dus in dat opzicht is er geen probleem. Bovendien hebben we als groep ervaring met een druk programma.”

STVV moet het tegen Antwerp (en ook vrijdag tegen Charleroi) zonder eerste doelman Daniel Schmidt doen. De Japanner werd opgeroepen voor Japan en reisde gisteren naar zijn thuisland af. Omdat reservedoelman Kenny Steppe in de lappenmand ligt, anticipeerde STVV door Alessandro Russo (20) te huren van Sassuolo. De nationale beloftendoelman van Italië trainde zondag pas voor het eerst mee bij de Kanaries, maar vanavond staat hij wel al in de basis.