Antwerp kan met mentale boost naar bekerfinale afzakken

Het zal wel zijn dat de bekerfinale pas over acht weken wordt gespeeld. En het zal wel zijn dat zo’n finale altijd iets aparts is. Antwerp heeft de beker dus nog niet op zak, maar verkocht Malinwa toch een dreun van jewelste. Hoewel Antwerp na zijn midweekopdracht twee dagen minder recuperatietijd had en tegen Union verlengingen moest spelen, waren de jongens van Mark van Bommel frisser en gretiger dan die van Steven Defour. De 5-0-eindstand was niet eens overdreven.

“Ik kan niet anders dan uitermate tevreden zijn”, verkondigde Van Bommel na de zeventiende competitiezege en vijftiende clean sheet van zijn ploeg. “De bekerfinale is nog ver weg en staat los van deze wedstrijd. Op zich leren we hier dan ook niets uit met het oog op 30 april. Maar de manier waarop we het hier hebben gedaan, doet me veel plezier. We speelden met veel intensiteit en druk naar voren. Als je dan weet dat we donderdag rond middernacht nog op het veld stonden…”

Fysiek sterk

Dat Antwerp zo fit oogt, is al heel het seizoen opvallend. Diepe spits Vincent Janssen is op dat vlak een voorbeeld. Diep in de tweede helft, toen de match al lang gespeeld was, perste Janssen er nog twee defensieve spurts uit van meer dan vijftig meter. Dan heb je veel karakter en een ijzersterke conditie.

“Complimenten aan de technische en medische staf”, gooide Van Bommel een bloemetje. “Het is elke week een puzzel om iedereen de juiste workload mee te geven. Je moet rekening houden met wie gespeeld heeft en wie niet, en met wie uit blessure komt of vanuit de U23.” Met Milan Smits en Noa Wijns debuteerden tegen KV Mechelen trouwens twee beloften. “Eens duidelijk is wie wat moet doen, moet je ervoor zorgen dat de jongens gas geven op de momenten dat het nodig is. Dat maakt dat we ons voetbalidee ook fysiek kunnen waarmaken.”

Malinwa-coach Defour was kritisch voor zichzelf na de pandoering op de Bosuil. “Deze nederlaag reken ik mezelf aan,” sprak de ex-Rode Duivel, “zowel op technisch, als tactisch als mentaal vlak. Ik dacht dat de groep meer progressie had gemaakt. We gaan het anders aanpakken in de toekomst. Hoe? Dat zullen we binnenskamers bespreken, maar ik zal ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt.”

Er werd hem ook gevraagd wat deze partij betekende richting bekerfinale. “Die wedstrijd is gelukkig pas later”, grijnsde Defour. “Al wordt die partij gespeeld in totaal andere omstandigheden.”