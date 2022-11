Antwerp hoopt op referentiematch tegen Club Brugge

Na een schroeiende seizoensstart heeft Antwerp het de laatste weken moeilijk om zijn wil op te leggen. Ook in de beker ging het heel moeizaam tegen tweedeklasser Beveren en waren er strafschoppen nodig om naar de volgende ronde te gaan.

Het seizoen van Antwerp valt voorlopig uiteen in twee delen: een stuk voor en een stuk na de interlandbreak van eind september. In deel één pakte de ploeg van trainer Van Bommel 27 op 27, in deel twee 7 op 21. Daar waar in het begin van de competitie de bal doorgaans goed viel, is het nu vaak ‘net niet’. Dat heeft allicht deels te maken met geluk en deels met scherpte en vorm.

“Vorm is op het juiste moment de juiste keuze maken”, doceerde Mark van Bommel onlangs nog. Wel, pakweg Jurgen Ekkelenkamp en Michel-Ange Balikwisha maken momenteel minder goede keuzes dan in het seizoensbegin. Ekkelenkamp zoekt naar zijn tweede adem, terwijl Balikwisha na een blessure weer in het ritme moet komen. Los daarvan is Antwerp als geheel zijn flow en aura van onverwinnelijkheid kwijtgespeeld.

Toen Antwerp begin augustus Ekkelenkamp binnenhaalde, leek het of Mark van Bommel moeilijke knopen zou moeten gaan doorhakken op het middenveld. Drie maanden later blijft er van die weelde weinig over: Verstraete, Dwomoh en De Sart werden verhuurd, Haroun ligt al een hele tijd in de lappenmand en Nainggolan maakte zich onmogelijk.

In de na penalty’s gewonnen bekermatch op Beveren moest de 17-jarige Vermeeren zelfs starten op de middenstrook. De jeugdinternational deed het prima, daar niet van, maar je mag niet verwachten dat hij wekelijks de ploeg gaat dragen. Ook op linksback is er, na het uitvallen van Vines, een probleem. Bataille moet daar depanneren. Op defensief vlak trekt de West-Vlaming zijn plan, maar in de opbouw is het een probleem dat hij tegen zijn voet staat. Verder is de langdurige blessure van Miyoshi (gescheurde kruisband) een domper.

In de laatste vijf competitiematchen maakte Antwerp bovendien slechts vier goals. In drie van die vijf wedstrijden zweeg het kanon zelfs. The Great Old is voor doelpunten erg afhankelijk van diepe spits Vincent Janssen (acht goals) en diens stand-in Michael Frey (vijf goals), maar in de jongste twee competitieduels werden die twee amper in stelling gebracht.

Dat aangevers Ekkelenkamp en Balikwisha even wat zoekende zijn, is daar niet vreemd aan. Maar ook iemand als Stengs zou beslissender moeten worden. Een assist en een bekergoal in twaalf officiële optredens is onvoldoende voor iemand met Stengs’ intrinsieke kwaliteiten. Verder konden jongens als Valencia, Muja en Scott te zelden hun stempel drukken. En Fischer is al helemaal uit beeld. Wat gaat het trouwens na het WK geven als Janssen geschorst wordt voor zijn rode kaart in Beveren?

Negen punten achterstand op leider Genk kunnen er dit weekend, in het slechtste geval voor de Reds, twaalf worden. Bij een nederlaag in Brugge zou Antwerp ook wegzakken naar een derde, en mogelijk zelfs naar een vierde plaats in het klassement. Ter vergelijking: vorig seizoen sloot Antwerp onder Brian Priske de heenronde van de reguliere competitie af op een tweede plek, op vier punten van toenmalig leider Union.

Het stamnummer 1 draaide toen met 33 punten, terwijl het er nu 34 telt. Ondanks de zware investeringen afgelopen zomer oogt het tussentijdse rapport dus niet merkelijk beter dan een jaar geleden. Een overwinning op het veld van rechtstreeks concurrent Club zou nog voor een positief gevoel zorgen bij het ingaan van de WK-break. Van Bommel en zijn mannen weten waar ze voor staan.