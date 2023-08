Antwerp heeft met Soumaïla Coulibaly (19) een nieuwe publiekslieveling

Mark van Bommel heeft hem al drie (bij)namen gegeven op zijn persconferenties de voorbije weken. ‘Bali’, ‘Couli’, ‘Soumi’. Bijna liefkozend. De Nederlandse coach geraakte op training snel overtuigd van de kwaliteiten van de linksvoetige verdediger.

Bij Antwerp zien ze in hem de ideale vervanger voor de naar Eintracht Frankfurt vertrokken Willian Pacho. Na de 1-0 tegen AEK zei Van Bommel: “Hij was rustig aan de bal, koos goed positie. Een uitstekende prestatie. Ga er maar aan staan, hè, zijn eerste keer in de basis. Maar als het idee goed is, kan een speler meegaan in de teamgedachte én kan het individu zijn kwaliteiten laten zien.”

Coulibaly is een adept van Paris Saint-Germain, opgegroeid in Clichy-sous-Bois, op dertig kilometer van het Parc des Princes. Hij was altijd fan van de Parijse club. En hij trok op zijn 15de naar de academie van PSG. Hij werd beschouwd als een groot talent: goede linkervoet, sterk in de duels, groot en krachtig. Maar als jonge gast kansen krijgen bij PSG is moeilijk.

Daarom trok Coulibaly twee jaar geleden naar Borussia Dortmund - ook al was hij aan het revalideren van een zware knieblessure. Zelf zei hij daarover in Le Parisien. “Ik trainde bij PSG wel mee bij de eerste ploeg, maar dat was vooral om gaten op te vullen, om afwezigen te vervangen. Ik heb niet getwijfeld toen Dortmund kwam. Ook al is Parijs mijn thuis en droomde ik ervan om ooit te spelen in het Parc des Princes. Maar je moet weten wat het beste is voor jezelf.”

PSG reageerde naar verluidt ontgoocheld op het vertrek van Coulibaly, omdat ze toch overtuigd waren van zijn kwaliteiten.

Vooral U23 bij Dortmund

Bij Dortmund revalideerde de verdediger in eerste instantie verder. En maakte hij na zijn herstel vooral minuten bij de U23 in de derde Bundesliga, waar hij volgende lokale media “niet excelleerde”.

Coulibaly had het moeilijk om zich via de trainingen in de ploeg te knokken. Ook omdat hij moest opboksen tegen onder meer Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle…, spelers met een zekere renommee.

Op het moment dat Coulibaly toch eens zijn kans kreeg, ging hij jammerlijk in de fout. De Fransman mocht een helft spelen tegen Stuttgart in april. In de laatste seconden en bij een 2-3-voorsprong trapte de verdediger over een voorzet in de zestienmeter en maakte Stuttgart de 3-3. Waarna de Fransman in de uren en dagen nadien racistisch bejegend werd op sociale media door enkele ‘fans’.

Borussia Dortmund achtte hem na het seizoen niet klaar om meteen van waarde te zijn. Daar kon Antwerp van profiteren, nadat eerder onder meer Burnley en Vincent Kompany interesse toonden in de verdediger. De Great Old huurt Coulibaly voor één jaar met een aankoopoptie van (iets) minder dan tien miljoen euro.

Zijn nieuw teamgenoten drage hem in elk geval nu al op handen. Arthur Vermeeren: “Hij heeft heel veel kwaliteiten, dat zag je meteen op training.” Vincent Janssen: “Het is alsof hij hier al jaren speelt. Hij is een rustige jongen. We gaan dit jaar veel plezier aan hem beleven.”