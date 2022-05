Antwerp eindigt seizoen in schoonheid met zege op Union

Brian Priske kreeg applaus van de Antwerp-fans. Hij nam afscheid van de Great Old met een zege. De club communiceert eerstdaags over zijn toekomst. Intussen blijft het wachten op Mark Van Bommel.

Het Dudenpark gisteravond rond 18 uur. Beide supportersclans verbroederden na de match. De muziek stond veel te luid. De mixed zone was op het veld. Brussel in de avond kan al eens chaotisch zijn, maar ook mooi. De fans van Antwerp groetten de spelers van Union, stapten nadien het veld op om mee te vieren met de Brusselaars.

Over de wedstrijd zelf valt weinig te vertellen. 0-1 na een knappe goal van Michael Frey. Union kreeg een paar grote kansen, maakte ze niet af. Antwerp pakte zo zijn eerste zege in de Champions’ play-offs. De Great Old kan nu beginnen bouwen richting volgend seizoen.

Dat zal zonder Brian Priske zijn. De Deen nam gisteren afscheid van de fans. Hij ging hen groeten, werd geknuffeld en kreeg applaus. “Het was leuk om wat te vieren met hen, ze hebben ons een heel seizoen gesteund”, zei hij. “Ook in de moeilijke momenten. Hoewel er veel kritiek was, zijn ze er altijd geweest.”

Ook de spelers pakten Priske vast. Het siert hem trouwens dat hij nadien nog naar de mixed zone kwam, zonder echt grote uitspraken te doen. Hij wist natuurlijk ook dat hij op het veld van Union zijn laatste wedstrijd in de dug-out van Antwerp gezeten heeft. Hij zat er relaxed bij. Bijna opgelucht, zelfs.

Zijn vertrek bevestigen wilde Priske echter niet. “In voetbal weet je het nooit”, bleef hij vaag. “We zien wel wat er gebeurt. Dat Antwerp een mondeling akkoord met Van Bommel heeft? Jullie schrijven het in de kranten, ik ben daar niet over geraadpleegd, hoor. Ik vind het trouwens een rare manier van werken. Maar zo is het eenmaal. Ik ben een professional, ik heb mijn job altijd gedaan. Ik ben blij met de manier waarop ik gewerkt heb en ik ben trots op wat we verwezenlijkt hebben. Nu is het aan andere mensen om te beslissen of zij blij waren met dat werk. Nu is het tijd voor vakantie.”

Natuurlijk leiderschap

CEO Sven Jaecques bleef evenzeer op de vlakte over de toekomst van de Deen. “Al van in september schrijven jullie dat de coach onder druk staat. Sindsdien is hij al zes of zeven keer ontslagen. We gaan snel samenzitten met Brian en dan zullen we daarover communiceren. Geef ons nog wat tijd. We hebben geen probleem met Priske. We weten aan beide kanten waar we aan toe zijn.”

De verwachting is dat er eerstdaags een persbericht wordt uitgestuurd over de aanstelling van Mark van Bommel. Niets lijkt dat nog in de weg te staan. Jaecques bevestigde voorts wel dat ‘ontgoocheling overheerste’ na het seizoen. “Maar we hadden geen kern om kampioen te spelen. Voor de tweede en de derde plaats hebben we te snel moeten afhaken. We misten één groot ding op het veld. Natuurlijk leiderschap.”

Daar gaat Antwerp de komende dagen en weken dus naar op zoek. Of de Great Old meer gaat inzetten op technische spelers met Overmars als sportief directeur? “Een kern wordt samengesteld met verschillende profielen”, grijnsde Jaecques. “Er moet bovenal evenwicht zijn.”