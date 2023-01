Antwerp doet goede zaak met overwinning in Oostende

KV Oostende-Antwerp werd voor een leeg bezoekersvak afgewerkt. De supporters boycotten de wedstrijd uit onvrede met het vroege aanvangsuur (18.30 uur) op een weekdag.

Antwerp, zonder scherpschutter Michael Frey in de selectie, opende na twaalf minuten de score via Arbnor Muja. De Kosovaarse winger werkte een flankvoorzet van Michel-Ange Balikwisha beheerst af. Halfweg de eerste periode verdubbelde Vincent Janssen de voorsprong met een fraaie krul.

Na de pauze zag Jurgen Ekkelenkamp de 0-3 uiteen spatten op de lat. Ook Oostende kreeg een kans om te scoren, maar Nick Bätzner trapte een strafschop tegen de paal en miste ook in de herneming. Aan de overzijde toonden de bezoekers zich efficiënter. De pas ingevallen Bruny Nsimba legde kort voor affluiten de eindstand vast.

Oostende leed zo een vijfde opeenvolgende nederlaag. Antwerp blijft derde in de stand met 42 punten.

Duitse interesse

Intussen heeft Eintracht Frankfurt zich bij The Great Old gemeld voor verdediger William Pacho (21). Frankfurt wil de Ecuadoraanse international graag volgende zomer in huis halen, maar probeert nu al een akkoord te vinden met de betrokken partijen.

Een overeenkomst is er nog lang niet, want Antwerp heeft een stevige transferprijs geplakt op zijn goudhaantje dat nog tot de zomer van 2026 onder contract ligt. Duitse bronnen spreken zelfs van een vraagprijs van 15 miljoen euro en zover zou Frankfurt niet willen gaan. Pacho brak een jaar geleden helemaal door op de Bosuil en was eind vorig jaar met Ecuador present op het WK.