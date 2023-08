Antwerp-doelman Butez: ‘Het zal très chaud worden. We kennen allemaal de Griekse ambiance’

Antwerp verdedigt vanavond een 1-0-voorsprong tegen AEK in de laatste voorronde van de Champions League. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor doelman Jean Butez. ‘Het wordt lastig om kalm te blijven.’

Op zijn T-shirt staat ‘enchanté’. Zijn handdruk is stevig. Voorts praat Jean Butez (28) zoals hij op het veld staat: rustig, gefocust, zonder veel poeha. Antwerp rekent straks op de Fransman tegen AEK. Als hij in Athene de nul houdt, dan is de groepsfase van de Champions League een feit.

“Klopt”, grijnst Butez. “Die druk is er. Maar die is er evenzeer bij AEK. Weet je, de nul houden is in elke match onze doelstelling. Meer moet je er niet van maken. We zijn naar hier gekomen om te winnen. Iedereen is er zich van bewust dat we de match moeten aanpakken met die mindset. Druk zetten, ballen hoog recupereren, zelf het spel maken. Ook al beseffen we dat het très chaud zal worden. We kennen allemaal de Griekse ambiance die er zal zijn.”

Hoe bewaar je als doelman de rust in zo’n hectiek?

“Het is bij momenten lastig om kalm te blijven. Al is het voor ons als keepers misschien net gemakkelijker. Wij kunnen al eens uitblazen en hebben soms een ‘rustmomentje’. Wij kunnen de bal bijhouden, temporiseren. Het is door communicatie en concentratie dat je daar uiteindelijk in slaagt.”

Er zijn op defensief vlak dingen veranderd bij Antwerp. Pacho en Avila zijn vertrokken, Bataille is geschorst in Athene. Hoe ingrijpend is dat?

“Dat is typisch voor het voetbal. De mercato is nog volop bezig, er zullen nog jongens vertrekken. Gelukkig worden er altijd kwaliteitsvolle vervangers gehaald. Kijk naar Coulibaly. Zijn integratie is vlot verlopen. Ik denk dat het voor hem een goede zaak is om naast Alderweireld te spelen. Hij heeft ervaring, praat veel en geeft vertrouwen aan zijn ploegmaats.”

Er is deze zomer al veel geschreven over een transfer van jou. Hoe staat het daarmee?

“Eerlijk, ik denk daar niet aan op dit moment. Ik ben vooral geconcentreerd op de volgende wedstrijden. Komt er een voorstel, dan zal ik luisteren. Eerst naar mijn zaakwaarnemer, daarna naar de club. Momenteel hoor ik mijn zaakwaarnemer niet zoveel. Hij weet dat hij me niet elke dag moet bellen.

“Ach, ik heb gewoon veel zin om de Champions League te spelen met deze club en deze trainer. Het muziekje voor de match vorige week… Incroyable. Ik wil dat nog beleven.

“Als er een club komt met een mooi project zeg ik: waarom niet? Met een mooi project bedoel ik zowel sportief als familiaal. Maar ik ga nooit een transfer forceren. Ik heb geen obsessie om Antwerp te verlaten, ik voel me hier goed.”

Maar heb je hier nog iets te leren? Je won met Antwerp de beker, werd kampioen en speelde Europees. De cirkel is rond.

“Zo moet je niet denken. Ik kan op vele vlakken bijleren. We moeten onze titel verdedigen, het zal dus anders zijn dit jaar. Deze situatie is nieuw voor mij en voor de groep. Mentaal zal het elk weekend moeilijker worden om hetzelfde te brengen. Ik ben sterker geworden de voorbije jaren, maar er zijn altijd nieuwe doelstellingen die je wilt bereiken. Dat is zo in het voetbal, dat is zo in het leven.”

Je wordt voor de tweede keer vader.

“Voilà. Er is niet enkel het voetbal. Twee kinderen opvoeden zal evenmin gemakkelijk zijn. Daarom dat ik zeg dat het project van een eventuele nieuwe ploeg zowel sportief als familiaal interessant moet zijn. Voor een transfer naar Saudi-Arabië sta ik bijvoorbeeld niet open. Ik wil in Europa blijven.”

Kapitein Toby Alderweireld, Jean Butez en Ritchie De Laet groeten de fans na de heenmatch tegen AEK. Beeld Photo News

Heb je het gevoel dat je in België wordt onderschat?

“Niet echt. Ik ken mijn waarde. We wonnen de beker, de supercup en werden kampioen. We hadden de beste verdediging en de meeste clean sheets. Voor mij is dat voldoende. Dus erkenning… Ik win liever collectieve prijzen.”

Toen je naar Antwerp kwam, waren jouw prestaties wisselvallig. Nu speel je wekelijks op een hoog niveau. Wat is er in die periode veranderd?

“Ik heb een evenwicht gevonden in mijn leven. De voorbije jaren heb ik de puzzel goed gelegd. Het is een beetje van alles: ik ben professioneler geworden, heb mezelf in vraag gesteld, heb een paar keuzes gemaakt. Ik ben geëvolueerd. Ik kende teleurstellingen en ben daardoor sterker geworden. Ik leerde om geconcentreerd te blijven, om kalmer te zijn op training. Ik bekijk alles ook positiever, ben minder gefrustreerd. En ik geef minder aandacht aan anderen, ik focus meer op mezelf.”

Hoop je eigenlijk op een 0-0 of wil je de held worden in een penaltyreeks?

“Doe maar 0-0. Een clean sheet is en blijft een speciaal gevoel. Strafschoppen brengen toch wat meer stress met zich mee.”

En misschien is de kwalificatie voor de groepsfase de trigger voor jou om dit seizoen definitief te blijven?

“Het is delicaat om nu ‘ja’ of ‘neen’ te zeggen op een eventuele transfer. We zitten in een fiftyfiftysituatie. Mijn goesting om te vertrekken is niet groter dan mijn goesting om te blijven. Daarbij: mijn persoonlijke ambitie telt momenteel niet, wel de Champions League halen. Ik herinner me nog een gesprek met Alderweireld onlangs. We waren iets gaan drinken met de ploeg, hij pakte me vast en zei: ‘Ik wil de Champions League spelen met deze club. En ik wil dat jij daarvoor blijft.’ Antwerp, het is een heel innemende club.”

AEK - Antwerp, vanavond om 21 uur op VTM 2