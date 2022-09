Antwerp dankt zijn Nederlandse enclave voor perfecte seizoensstart

Antwerp aan de leiding, Nederland boven. Steeds meer drukken onze noorderburen hun stempel op de Bosuil. Naast, maar steeds vaker ook op het veld. En de nieuwe oranje drietand leek tegen Westerlo al aardig te marcheren.

“Of ik al een woordje Nederlands spreek? (lacht) Nee, Engels. Gelukkig hebben we niet al te veel woorden nodig om elkaar te begrijpen.”

Koji Miyoshi kon er na de overwinning tegen KVC Westerlo wel om lachen, die Nederlandse kolonie die rondom hem ontstaat. Nu ook Calvin Stengs vier dagen na zijn aankomst al — met succes — voor de leeuwen werd gegooid, wordt de Japanner omringd door drie Nederlanders, met ook Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp in het team.

En wat draaide die machine gisteren bij momenten soepel. Het totaalplaatje oogde vooral in de eerste helft soms wat slordig, maar een prima combinatie opgezet door Stengs en Ekkelenkamp resulteerde in de penalty. Omgezet door... Janssen.

Dezelfde hoofdpersonages bij de 2-0, alleen zette Miyoshi er vlak voor de doellijn nog zijn voet tegen. Alsof de heren al jaren samen spelen.

“Stengs is gewend aan het voetbal dat wij willen brengen”, verklaart Gerkens het basisdebuut na amper vier dagen op Antwerpse grond. “Dus die integratie is vlot verlopen. Hij spreekt de taal en heeft weinig aanpassing nodig gehad.”

“En hij had al een paar minuten bij Nice gemaakt”, vult Van Bommel aan. “Hij past bij ons spel, en dat is waarom we hem gehaald hebben.”

Sinds de komst van Ekkelenkamp staat de teller van Janssen na een periode van droogte op vier goals en een assist in vier matchen. Ekkelenkamp gaf op zijn beurt weer drie assists.

Nederlands bondscoach Louis van Gaal moet niet meer hoofdzakelijk naar Jan Breydel om zijn spelers aan het werk te zien, als hij België bezoekt. Antwerp moet niet meer onderdoen voor Club, wat hun Nederlandse enclave betreft. Janssen zit in de voorlopige selectie van Nederland tegen de Rode Duivels binnenkort, hetzelfde voor Ekkelenkamp bij Jong Oranje.

Antwerp-DNA

En zo kleurt Antwerp steeds meer oranje. Overmars heeft zijn Nederlandse connecties ten volle ingezet om de juiste spelers binnen te halen voor wat Van Bommel en zijn staf willen brengen. Jongens die hij kent, die de manier van voetballen kennen. Het heeft dan ook voor een stijlbreuk met het verleden gezorgd bij de Great Old.

Wie graag een korte samenvatting van het spel van Antwerp wil, neemt er best even de beelden van dat tweede doelpunt bij. Janssen die het balletje bijhoudt en klaar legt, rondom hem gaan de pionnen aan het dansen. Ekkelenkamp duikt zowat overal op tegenwoordig, ook daar in de zestien van Westerlo. En met de flair en vista van Stengs komt die bal er wel.

“In vergelijking met afgelopen jaar zoeken we vaker de voetballende oplossing”, bevestigt Gerkens. “Maar ik denk dat we al genoeg hebben laten zien dat het DNA van Antwerp er ook nog altijd in zit. We kunnen lelijk winnen als het nodig is, een voorsprong verdedigen. Kijk naar die match op Gent, bijvoorbeeld. Het is belangrijk voor ons om de twee te doen. Zo lang het goed gaat, en het gaat gepaard met goed voetbal, des te beter. Maar als het niet lukt moeten we onze kop ervoor kunnen gooien.”

De trein van Antwerp dendert aan sneltempo verder. 21 op 21.