Antwerp creëert de kansen, Genk scoort de doelpunten

Leider Racing Genk won onder impuls van zijn ‘grote drie’ van naaste achtervolger Antwerp. Zo groeide de kloof tot vier punten. ‘We verdienden meer’, vond Toby Alderweireld.

BFA en KDC

Antwerp nam de topper meteen in handen, maar het was Genk dat na dertien minuten op voorsprong kwam. Mike Trésor zag zijn aanvoerder diep lopen en zette hem met een boogballetje alleen voor Jean Butez. Met een sierlijke halve omhaal maakte Bryan Heynen de 0-1.

“Dit moet wel mijn mooiste goal ooit zijn”, lachte hij na afloop. “Al maak ik er nooit zoveel.” Nochtans zit hij al aan zes treffers en overtreft hij daarmee zijn productiefste jaar in het profvoetbal.

Heynen moest drie minuten wachten vooraleer hij zijn doelpunt echt kon vieren. De lijnrechter had namelijk voor buitenspel gevlagd, maar in de herhaling bleek dat Sam Vines was blijven hangen. “Toen het zo lang duurde kreeg ik schrik dat ze de lijn niet konden trekken en ze de grensrechter zouden volgen. Uiteindelijk werd de goal goedgekeurd.”

Na die 0-1 kreeg Genk meer vat op de partij. “Ik denk dat zij mentaal een tikje kregen”, zei Heynen. “Na een moeilijk begin konden wij domineren en kwamen we op 0-2. De goal van Vincent Janssen vlak voor rust kwam voort uit een fout van ons. Dat was niet nodig. De tweede helft ging het dan op karakter.”

Beste aangever in Europa

Trésor deed er gisteren drie assists bij, en de vleugelspits had er al acht. Hij geloofde het zelf al bijna niet. “Heb ik er echt al elf?” Daarmee blijkt hij zelfs de beste aangever van Europa. Kevin De Bruyne en Lionel Messi hebben er elk negen.

De 23-jarige Trésor zag hoe Genk voor de zesde keer op rij een uitmatch won, een clubrecord. “Wij kunnen het spel ondergaan en dan toeslaan. Of we onszelf al tot titelkandidaat willen uitroepen? Dat is nog te vroeg. Laat mij dit zeggen: als we zo voortdoen kan het een topseizoen worden.”

En wat gezegd van Paul Onuachu? Door een blessure aan de adductoren begon hij met een achterstand. Pas op speeldag tien scoorde de Nigeriaan zijn eerste goal. Na zijn twee goals van gisteren zit hij aan acht stuks en is hij medetopschutter in de Jupiler Pro League.

“Acht goals in vijf matchen? Ja, dat is voetbal”, haalde de 28-jarige spits de schouders op. “Je hebt je ups en je hebt je downs. Ik heb altijd de focus gehouden. Ik heb een goede connectie met mijn ploeggenoten. Ik weet waar Trésor de bal wil trappen en anticipeer erop. Het is simpelweg het gevolg van werk op training.”

Met Toby Alderweireld vocht hij verbeten duels uit. “Een goede verdediger met een sterk lijf. Het is fijn om je met de beste spelers te meten. Hij heeft bovendien een goede lange pass, die ik probeerde te verhinderen. Het is aardig gelukt. We hebben ervoor gevochten en pakten de drie punten.”

Antwerp-speler Calvin Stengs jaagt op Miké Trésor. Beeld Photo News

Van Bommel optimistisch

Antwerp van zijn kant leed zijn eerste thuisnederlaag in deze competitie. “Ik heb genoten van de sfeer, zowel voor als tijdens de wedstrijd”, vertelde coach Mark van Bommel. “Los daarvan vond ik dat wij een heel goede prestatie afleverden. Samen met Genk maakten we er een intense topwedstrijd van met snel spel en veel beleving. Alleen toonde Genk zich erg efficiënt, terwijl wij te weinig deden met de halve en hele kansen die we bij elkaar voetbalden.”

De statistieken bevestigden Van Bommels indruk. Antwerp kwam tot negentien doelpogingen, ten opzichte van acht voor Genk. Het balbezit was eveneens in het voordeel van de thuisploeg: 54 versus 46 procent. Alleen leverde dat dus niets op.

“We mogen trots zijn op onze match”, vond kapitein Alderweireld. “We verdienden meer. Eigenlijk gaven we weinig tot niets weg tegen een sterke tegenstander als Genk. Ik weet dat het vreemd klinkt met drie tegengoals, maar toch.”

Stevig programma

Voor de meest recente interlandbreak pakten Van Bommel en zijn mannen 27 op 27, erna werd dat 6 op 15. Begin oktober ging Antwerp in Kortrijk ten onder in de grote Lamkel Zé-show. Half oktober ging het licht een tiental minuten uit op het veld van Standard. En nu kwam er een abrupt einde aan een reeks van zeven opeenvolgende thuiszeges.

“Ach, je moet het hele seizoen bekijken. We zitten momenteel aan 33 op 42”, stipte Van Bommel fijntjes aan. “Dan mag je toch niet klagen? Ik stel verder vast dat we tweede staan, op vier punten van de leider. In play-offtermen zijn er dat twee.”

“Als we nu slecht hadden gespeeld en kansloos hadden verloren, dan had me dat zorgen gebaard. Maar zo is het helemaal niet gegaan”, vulde Alderweireld wat verderop in de mixed zone aan. “We waren grote delen van de wedstrijd beter. Dat moeten we meepakken naar de toekomst.”

Er is geen man overboord. Tegelijk is het zo dat het stamnummer 1 voor de start van het WK nog enkele pittige opdrachten krijgt voorgeschoteld: een verplaatsing naar Charleroi, een thuismatch tegen Anderlecht en een verplaatsing naar Club Brugge. Tussendoor is er nog het bekerduel in Beveren. Voor de rust in de Antwerpse tent zou het niet slecht zijn dat het succespercentage in de komende weken opnieuw de hoogte ingaat.