Antwerp-coach Priske onder hoge druk ondanks derbyzege

Zondagmiddag 16u15 in de perszaal van de Bosuil. Vraag: Coach, Benson zei op televisie dat het er aan de rust stevig aan toeging. Wat is er juist gezegd? Antwoord: “Daar kan ik geen commentaar op geven.” Priske voegde er later wel aan toe dat de druk aan de rust langs alle kanten werd opgevoerd. “En hoe ze reageerden was fantastisch.”

Paul Gheysens was anderhalf uur voordien als een woedende tekeergegaan in de kleedkamer van Antwerp. Priske reageerde al even boos. Een clash tussen een voorzitter - ontevreden met wat hij zag voor de rust - en zijn coach die achteraf ‘respect’ vroeg voor zijn spelers. Zij waren aangeslagen na de tussenkomst van hun voorzitter.

Terug naar de persconferentie. Vraag: Coach, denk je dat het bestuur nog in jou gelooft? Antwoord: “Ik weet niet wat zij denken. Maar ik voel de steun van de spelers. We hebben 56 punten, we werken hard en we doen er alles aan. Het bestuur heeft in de zomer een nieuwe kern samengesteld. Je kan niet verwachten dat alles met een vingerknip meteen goed is. Zoiets doe je met hard werk en toewijding.”

Priske was geagiteerd voor zijn doen. Zijn lichaamstaal sprak boekdelen. Nog steeds boos over wat gebeurd was. Hij sprak met het vuur in zijn ogen. Ging na de wedstrijd ook niet naar het televisie-interview met Eleven Sports. Omdat het ‘emotioneel zwaar’ geweest was.

De voorbije uren en dagen werd de druk inderdaad opgevoerd. Van binnenuit, van buitenaf. “Het was enorm”, aldus Priske. “Maar mijn jongens toonden kwaliteit na de rust, haalden een 0-1-achterstand op. En ze verdienden de overwinning.”

Beerschot kwam verdiend op voorsprong in de eerste helft. Shankland liep Buta - hij viel in voor De Laet - eraf, Avenatti legde diens voorzet af en Dom trapte binnen. Op de Bosuil werd het stil. Het was een derby waar alles inzat. Zeker in een intense tweede helft.

Konijnenpoot

Michael Frey maakte gelijk op het uur, De Smet pakte zijn tweede geel na een ondoordachte tackle, de VAR greep in toen Shankland er 1-2 van maakte en Frey bezorgde The Great Old de overwinning door zijn tweede van de namiddag binnen te trappen. De Antwerp-fans door het dolle heen, Beerschot kon geen vuist meer maken. De konijnenpoot van Priske. Of niet?

Want de clash van tijdens de rust bleef nazinderen. Spelers namen het op voor hun coach. Voor de camera’s en erbuiten. Radja Nainggolan: “We hebben gevochten voor de zege, voor onszelf en voor de coach. We hebben getoond dat we volledig achter hem staan.” Manuel Benson vulde aan: “We willen de coach er graag bijhouden en doen daar alles voor.”

Zelf vindt Priske ook dat hij nog steeds de juiste man op de juiste plaats is. “Voor zo ver ik weet, ben ik nog steeds de coach van Antwerp. Ik leef met die constante druk - die is er al vanaf dag één - en ik hou van die druk. Daarom ben ik coach, daarom spelen de jongens voetbal. Ik kan het team nog helpen, daar ben ik van overtuigd. Maar ik heb geen impact op hoe de fans erover denken, of hoe het bestuur erover denkt. Ik weet dat ik een fantastische groep heb om mee te werken.”

Antwerp staat nog steeds derde in het klassement. Misschien liggen de verwachtingen intern en van buitenaf iets te hoog? Priske: “Ik respecteer de kritiek die er is. Ik hoor elke dag en elke week dat het voetbal beter moet. Natuurlijk willen wij ‘wonderful’ voetbal spelen. Soms lukt dat goed, soms iets minder. Wij zijn Barcelona niet, we doen het met onze spelers.”

Vraag: Coach, denk je dat jouw job gered is na deze prestatie? Antwoord: “Je stelt de vraag aan de verkeerde man. Die vraag zou je moeten stellen aan de voorzitter.” Volgende week wacht een verplaatsing naar Anderlecht voor The Great Old. Of dat met Priske is, zal moeten blijken. Zijn lot ligt in handen van Paul Gheysens. Komt het nog goed?