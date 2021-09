Antwerp-coach Brian Priske: ‘Ook Bundesliga-team proberen kloppen’

Krijgt Club Brugge navolging? Slaagt ook Antwerp er vanavond in een team uit de Bundesliga te kloppen? Brian Priske gelooft dat het kan.

“We hebben kwaliteit genoeg om te winnen, ook tegen een Duits team met veel kwaliteit en ervaring”, klonk hij. “Ik was heel tevreden met hoe we tegen Olympiakos op veel momenten speelden, maar we keerden met nul punten terug naar België. Als we tegen Frankfurt spelen zoals toen, maken we kans op de zege.”

Opvallend: Frankfurt kon dit seizoen nog geen enkele keer winnen. “Ik zag hun wedstrijden, het blijft een goede ploeg. Ze zijn zoekende, da’s niet altijd makkelijk. Ze hadden gerust al een paar keer kunnen winnen. Ik verwacht dat we weer op onze twaalfde man kunnen rekenen, net als tegen Genk. Op de Bosuil gebeurt altijd iets.”

Priske beseft dat Antwerp goed wegkwam op Union en weer veel kansen weggaf, maar “ik pak liever punten dan clean sheets. Nu is het belangrijk om resultaten te halen. Al besef ik dat je ook een goede defensie moet hebben als je graag kampioen wil spelen. Normaal is het andersom, maar hier staat onze aanval eerst op punt. Het is heel mooi om zien dat we zoveel kansen krijgen. Dan moet je als trainer soms zeggen ‘oké, niet alles zit goed, maar we hebben vertrouwen, goede intenties. De rest volgt wel.’ Hopelijk vanavond al.”