Antwerp-coach Bölöni vraagt geduld met onervaren elftal: "De competitie start voor ons te vroeg"

Veranderd is hij niet. Zeven jaar na zijn stormachtige maar succesvolle passage bij Standard krijgen we dezelfde Bölöni voor ons. Een grijns, even dollen bij het handenschudden, maar ook scherp en altijd op zijn hoede. Tijdens het oefenkamp in Doorwerth had hij liever de laatste hand gelegd aan het elftal van de Great Old, maar in die fase verkeert hij nog niet.

"Luciano D'Onofrio had me gewaarschuwd dat we in het begin veel zouden afzien. Heel veel zelfs. Maar hij zei ook dat dit een ambitieus project is en dat de club een grote progressiemarge heeft.