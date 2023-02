Antwerp brengt weer spanning in titelstrijd dankzij zege tegen dominant Genk

Racing Genk-Antwerp, dat was Wouter Vrancken tegen Mark van Bommel. Romantiek tegen pragmatiek. Voetbal kan mooi zijn. En onverbiddelijk. Soms in één en dezelfde match. Antwerp houdt de titelstrijd spannend, maar voor amusement rij je nog altijd beter naar Limburg.

“Wat zeg je tegen je vrouw, als ze deze match niet gezien heeft?”, aldus vroeg de lijninterviewer van Eleven Sports aan De Laet. Ritchie lachte eens - dat gaat gemakkelijker als je net gewonnen hebt - en antwoordde in geheel eigen stijl: “Dat ze niets gemist heeft.”

Van het spektakel waarmee Antwerp drie weken geleden Standard klopte (4-1), blijft inderdaad niet veel meer over. The Great Old verkeert sinds die swingende zondag in een zakelijke modus. Met na twee nul-nulletjes - in Anderlecht en thuis tegen Club - nu een genadeloze overval op klaarlichte dag.

Dader van dienst in Genk: Gyrano Kerk. Het moet zijn enige goede actie zijn geweest, dat foutje van Arteaga afstraffen. Omzeggens de enige gevaarlijke aanval van Antwerp ook, dat in het slot weliswaar nog een paar keer kon counteren, maar zich over het algemeen beperkte tot in blok verdedigen.

Mark Van Bommel: “De manier waarop we gevochten hebben, was heel mooi om te zien.” Met een schoonheidsprijs winnen, is hij niet bezig. Van Bommel besefte als geen ander dat er tegen Genk “veel op het spel stond”. Meer dan drie punten, gezien de situatie in het klassement en de uitslagen van de concurrentie eerder op de speeldag. Wie won, was automatisch de winnaar van het weekend. Die realiteit zorgde ervoor dat Van Bommel nog maar eens voor de pragmatische aanpak opteerde. Wouter Vrancken zit wat dat betreft anders in elkaar. Hij houdt vast aan romantiek, altijd en overal. Daar moet Van Bommel eens mee lachen.

Paul Onuachu

Racing Genk verdiende beter en meer. Het was goed, zelfs al kende El Khannouss een mindere dag. Vergeef het hem. De jongen is nog altijd maar 18. Zijn ploegmaats gaven wel thuis. Heynen op kop, die de ultieme gelijkmaker op de dwarsligger zag uiteenspatten en een eerdere nekslag op de lijn gered zag door Janssen. Aan kansen ontbrak het de leider niet - Paintsil liet voor rust eveneens het kader daveren - maar je kan toch niet om de vaststelling heen dat Genk aan présence en gevaar in de zestien heeft ingeboet sinds het vertrek van Onuachu.

Samatta is Samatta niet meer. Ook al werkt hij nog even hard als destijds in het kampioenenjaar. Wedden dat het niet lang meer zal duren voor Arokodare in de basis staat? Zijn palet is rijker. Lengte en kracht gekoppeld aan een meer dan degelijk voetenspel. In afwachting wil Vrancken geen thema maken van het gemis van Onuachu. Begrijpelijk, hij stemde mee in met de transfer naar Southampton, gezien de gemaakte afspraken. Bovendien word je door stil te staan bij het verleden geen kampioen. Vrancken moet zijn groep nu vooral laten geloven dat Genk niet verzwakt is, en dat het nog steeds over alle troeven beschikt om de titel te winnen. Het spelbeeld tegen Antwerp als bewijsmateriaal, de zespuntenkloof op Union als feit.

Vrancken: “Van onze drie nederlagen dit seizoen, was er slechts één verdiend. Die op Kortrijk.” Het is die boodschap die hij ook zijn groep zal inprenten. Het neemt niet weg dat Antwerp het kampioenschap spannend heeft weten te houden. Anders stond Union nu negen punten achter en Antwerp vijftien. Zij zullen deze nederlaag van Genk bovendien aangrijpen om het geloof aan te scherpen dat alles nog mogelijk is. Ziedaar waarom Alderweireld net na affluiten uitgelaten ging vieren voor het bezoekende vak, de biceps meermaals opgespannen, de vuisten gebald.

Vincent Janssen

Met één doelpunt in drie wedstrijden heeft Antwerp het maximale gepuurd uit de confrontaties met Anderlecht, Club en Genk: 5 op 9. Maar vrolijk van hun voetbal word je (vooralsnog) niet meer. Dat werd misschien wel het meest belichaamd door Vincent Janssen. Hij deed wat weinig spitsen kunnen. Wedstrijdbepalend zijn zonder te scoren.

Kijk naar zijn aanvallende statistieken tegen Racing Genk, en Vincent Janssen lijkt een spits die niet beslissend was. Nul goals, nul assists. Zelfs geen schot tussen de palen. Kijk naar de volle negentig minuten van Genk-Antwerp, en Vincent Janssen speelt op eenzame hoogte. Een rustpunt voor een team dat bijna de hele wedstrijd onder lag. Zelden verloor hij een bal. Altijd knokte hij voor elke morzel grond. Wedstrijdbepalend was hij zelfs defensief. Voor rust kopte hij een gemaakte goal van Brian Heynen weg op de lijn.

“Vincent is een irritante spits”, zei Mark van Bommel achteraf, een spits waartegen geen enkele voetballer wil spelen. “Je wil hem in je ploeg. Altijd.” Een wroeter. Een werker. Een aanvaller die zich niet te goed voelt om de zogenaamde vuile meters te lopen.

Janssen: “Ik vind dat belangrijk. Vervelend? Zeker niet. Het hoort erbij. Je moet zo belangrijk mogelijk zijn voor het team. Ik weet dat ik ruimte kan geven aan de middenvelders en verdedigers door de bal vast te houden. Bovendien: iedereen loopt zich kapot. Heb je de meters gezien die Ritchie De Laet en Mandela Keita hebben afgelegd in de slotfase? Het is geen toeval dat we de voorbije weken zo weinig hebben weggegeven. Natuurlijk ligt dat aan de kwaliteit van onze verdedigers. Maar vooral aan de manier waarop we als ploeg hebben verdedigd.”

28 jaar is hij intussen. Als voetballer in de zomer van zijn carrière. Wie via AZ in Tottenham, Fenerbahçe en Mexico is beland, kijkt op zondagavond niet meteen naar de topschuttersstand. “Ik weet dat er meer manieren zijn om belangrijk te zijn voor het team. Ik moet niet altijd scoren. Ik weet nu dat ik soms belangrijker kan zijn voor de ploeg door wat ik doe buiten het strafschopgebied. Als jongere spits is het niet altijd gemakkelijk om dat te beseffen.”

Het laatste woord is aan Mark Van Bommel. “Vincent is een onnatuurlijke spits. Er zijn aanvallers die weergaloos kunnen afwerken en vooral goals kunnen maken. Vincent is zoveel meer. Een lastpak voor de verdediging. Een aanvaller die eigenlijk alles kan. Hij kan snel draaien en keren. Trappen met links, met rechts. Hij is redelijk goed met de kop. Het is gewoon een complete, hardwerkende speler die de tegenstander voortdurend op de huid zit.”