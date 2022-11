Antwerp bezorgt rivaal Club flinke kater: 2-0-achterstand opgehaald in slotkwartier

D-day in Jan Breydel voor zowel Club Brugge als Royal Antwerp zondagmiddag - geen van beiden kon zich vlak voor de break een nederlaag permitteren. Carl Hoefkens bracht Sylla en Lang aan de aftrap. Voor Sowah, Buchanan en Boyata was er geen basisplaats. Aan de overzijde kreeg de jonge Vermeeren de voorkeur op de niet volledig fitte Ekkelenkamp.

De eerste helft bracht niet meteen het verwachte vuurwerk. Had het met de vele WK-gangers te maken? Na twintig minuten kreeg Skov Olsen de volle laag van Mignolet nadat hij de doorgebroken Bataille uit het oog was verloren. De linksachter miste de beste kans voor Antwerp voor rust. De bezoekers waren kort daarvoor ook al eens gevaarlijk via een indraaiende hoekschop van Stengs.

Het was evenwel Club Brugge dat de meeste kansen bijeen voetbalde. Veelal via Jutglà en Vanaken kon blauw-zwart dreigen, maar de overtuiging ontbrak. Tien minuten voor de pauze klom Club toch op voorsprong. Skov Olsen met een strakke hoekschop, Mechele kopte aan de eerste paal binnen. Antwerp protesteerde voor een duwfout van Vanaken, maar de goal telde.

Beeld Photo News

Club Brugge nam ook na de rust het balbezit voor zich. Net toen Antwerp kort na de inbreng van Ekkelenkamp enig initiatief toonde, viel wat wel eens de beslissing kon zijn aan de overkant. Skov Olsen gaf goed mee met Jutglà, die de bal eenvoudig in de benedenhoek schoof. 2-0 voor Club, tegen een Antwerp dat Mignolet de ganse wedstrijd nauwelijks aan het werk had gezet.

Dolle terugkeer

De Great Old leek even te berusten, maar niets was minder waar. In drie dolle minuten zette Antwerp orde op zaken. Eerst kon Frey makkelijk binnentikken, amper één minuut later ging de bal op de stip na een licht contact tussen Mechele en Scott. Janssen miste niet, vanuit het niets stond het plots 2-2 op Olympia. Een opdoffer van jewelste voor Club, terwijl Antwerp zichtbaar meer wou.

Beeld BELGA

De slotfase leverde evenwel geen winnaar op. Club gaat zo met een slecht gevoel op vakantie - de Bruggelingen hadden de 2-0-voorsprong nooit uit handen mogen geven. Voor Antwerp voelde het punt als een overwinning. Zo gaat het team van Van Bommel ondanks nul zeges in vier matchen alsnog met een opsteker de WK-break in.