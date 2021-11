Antonio Conte nieuwe coach van Tottenham, met jaarloon van 15 miljoen euro: ‘Klaar om hoofdrol te spelen”

Antonio Conte (52) is de nieuwe trainer van Tottenham. De Italiaanse succescoach tekent in Londen een contract voor 18 maanden, tegen een jaarloon van circa 15 miljoen euro per jaar. Hij is de opvolger van de Portugees Nuno Espírito Santo, die gisteren de laan werd uitgestuurd.

Met een paar maanden uitstel gaat Conte nu toch aan de slag in Noord-Londen. De Italiaan blies een deal in de zomer af, wegens onvoldoende sportieve (en financiële) garanties op succes. Nu hapt hij dus wél toe, en dat is niet voor een habbekrats. Conte tekent een contract van anderhalf jaar met een jaarloon van zo’n 15 miljoen euro. Iets minder dan de helft van de jaarlijkse omzet van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Dat verklaart meteen waarom hij nooit een realistische optie zal zijn als trainer voor de Rode Duivels.

Conte staat wel voor een stevige sportieve uitdaging. Tottenham staat na tien speeldagen achtste en volgt al op tien punten van leider Chelsea. Ook in de Conference League stelt het voorlopig teleur met vier punten uit drie matchen. Voor die zwakke resultaten kreeg Contes voorganger, Nuno, gisteren zijn C4.

Nuno. Beeld EPA

“Ik ben heel gelukkig om weer aan de slag te gaan als coach”, reageert de Italiaan op de clubwebsite. “En dat bij een Premier League-club die weer een hoofdrol wil spelen. Tottenham heeft ultramoderne faciliteiten en één van de beste stadions ter wereld. Ik kan niet wachten om mijn passie, mentaliteit en vastberadenheid over te dragen aan het team en de fans.”

Conte komt ook nog terug op de afgesprongen deal van afgelopen zomer. “Toen vonden we elkaar niet omdat het einde van mijn samenwerking met Inter nog te recent was, er speelden nog te veel emoties. Ik voelde dat het nog niet het juiste moment was om weer als coach te beginnen. Nu de mogelijkheid zich opnieuw voordeed, nam ik de kans met beide handen aan.”

Voor Conte wordt het zijn tweede job in Engeland. Zowel bij Juventus (drie keer), Chelsea (2017, met Hazard en Courtois) en Inter (2021, met Lukaku) werd hij kampioen.