Antoine Kina: ‘We hebben dit toernooi al zeer goed aangepakt’

Woensdag vertrokken de Red Lions met drie uur vertraging vanuit Bhubaneswar naar Rourkela, waar ze vandaag om 12.30 uur Japan, het achttiende land op de wereldranglijst, partij geven. Een dag later maakten de Belgische hockeymannen voor het eerst kennis met het imposante Birsa Munda-stadion. “Met de smog kan je je in India aan veel verwachten, we waren dus op mogelijke hindernissen voorbereid”, grijnst middenvelder Antoine Kina. “We ondervonden echter weinig last van de vertraging. In Bhubaneswar konden we rustig in het hotel wachten tot het sein werd gegeven om te vertrekken. Intussen kijken we ernaar uit om een match te hockeyen in dat imposante nieuwe stadion in Rourkela. Het ziet er echt spectaculair uit.”

Antoine Kina (26) was een goede vier jaar geleden nog reserve voor het WK 2018, maar na twee wedstrijden moest hij zich naar India reppen om er de geblesseerde Manu Stockbroekx te vervangen. Sindsdien is de Oost-Vlaming niet meer weg te denken uit het gouden Belgische team. Met een splijtende pass zette hij zaterdag tegen Zuid-Korea Tanguy Cosyns nog op weg naar het belangrijke tweede doelpunt. Dinsdag werd het in de pouletopper 2-2 tegen Duitsland.

“We winnen altijd liever, maar gezien de omstandigheden – we misten met Arthur Van Doren en Simon Gougnard twee belangrijke spelers – mogen we tevreden zijn met dat gelijkspel”, blikt Kina terug op de match tegen de Duitsers. “Jammer genoeg speelden we onze video referral ietwat ongelukkig kwijt. Gebeurt dat niet, dan zat er aan het slot van de wedstrijd misschien nog winst in.”

Straks tegen Japan willen de Belgen genoeg scoren, om zo Duitsland op doelsaldo voor te blijven in de poule. De Duitsers hebben echter het voordeel dat ze na de Red Lions hockeyen en dus weten hoeveel goals ze moeten maken om over België in de stand te wippen. “We kijken alleen naar onszelf”, zegt Kina. “Net zoals zaterdag tegen Zuid-Korea moeten we rustig en geduldig blijven. Het wordt straks tegen Japan alleszins geen walk-over. Trouwens, als eerste in de poule zal de kwartfinale ook niet meteen een cadeau worden.”

Dat laatste werd na de speeldag van gisteren helemaal duidelijk. Als eerste in de poule botsen de Red Lions in de kwartfinale zo goed als zeker op thuisland India, dat het in de cross-over opneemt tegen Nieuw-Zeeland. India moest in poule D Engeland laten voorgaan. Eindigen de Belgen tweede dan loopt het parcours wellicht via Frankrijk in de cross-over en Engeland in de kwartfinale.

“Ik onthoud alleen dat de staf het WK tot nu toe zeer goed heeft aangepakt”, besluit Kina. “Het was slim om geen risico’s te nemen met John-John Dohmen zaterdag en Arthur Van Doren en Simon Gougnard dinsdag. Zo beschikken we straks voor de eindfase van het toernooi over achttien fitte spelers.”

WK hockey, vandaag om 12.30 uur België-Japan in Rourkela.