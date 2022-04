Annemiek Van Vleuten wint voor de tweede keer Luik-Bastenaken-Luik

Op 30 kilometer van de finish brak de koers echt open en zag Annemiek Van Vleuten haar moment om de achtervolging op de kopgroep in te zetten. Ze ontbond haar duivels op de Côte de la Redoute en maakte de voorsprong van de kopgroep in één ruk ongedaan. Van Vleuten bepaalde meteen het tempo en trok nog eens door. Enkel de taaie Zwitserse, Marlen Reusser, kon de versnelling van de Nederlandse pareren. Samen reden ze een voorsprong van twaalf seconden bij elkaar, maar werden ze een paar kilometer later opnieuw ingerekend door het peloton.

Annemiek Van Vleuten ontbond haar duivels op de Côte de la Redoute Beeld BELGA

Net voor de laatste beklimming van de dag, de Côte de la Roche-aux-Faucons, sprong Grace Brown weg uit het peloton. Zij reed op haar eentje 22 seconden weg. Van Vleuten zag het gevaar en ging in de achtervolging op de Australische. In haar poging kreeg ze ook Moolman en Vollering mee, maar zij moesten lossen en zo reed Van Vleuten alleen naar Brown. De Nederlandse ex-wereldkampioene liet Brown meteen ter plaatse en ging op zoek naar een tweede zege in La Doyenne.

Beeld BELGA

In de achtervolging raapten Vollering en Cavalli Grace Brown nog op, maar zij konden Van Vleuten niet meer inhalen. Zo schreef Annemiek Van Vleuten voor de tweede keer Luik-Bastenaken-Luik op haar naam. Op het einde deed Moolman in de achtervolgende groep nog een gooi naar de tweede plek, maar raakte ze niet weg. In de sprint was Grace Brown de snelste van het vijftal en werd Demi Vollering, die vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik op haar naam schreef, derde.