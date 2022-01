Ann Wauters wordt assistent-coach in Chicago: ‘Ik heb nog veel te leren’

Haar gezin blijft tijdens het schooljaar in België en maakt pas in de zomermaanden de oversteek. In april wordt Wauters in Chicago verwacht. Een maand later begint de competitie, die vijf maanden duurt. “Zo kunnen zij hun gewone leven voortzetten.”

Trainer bij Chicago is James Wade, die sinds kort ook deel uitmaakt van de technische staf van Team USA. Wade is de man van Edwige Lawson, met wie Wauters jarenlang de kleedkamer deelde bij onder meer Valenciennes en San Antonio.

Wauters speelde negen jaar in de WNBA, bij vijf teams: Cleveland, New York, San Antonio, Seattle en Los Angeles, waarmee ze in 2016 de titel greep. “Ik heb geen doelen vooropgesteld”, zegt ze. “Stap voor stap. Ervaring opdoen. Ik heb nog veel te leren als coach.”

Ze kan bij Chicago mogelijk al een belangrijke speelster halen: Emma Meesseman. “We weten dat ze honkvast is, maar dit kan het ideale moment zijn om te veranderen.”