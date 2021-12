Ann Wauters en Olivier Deschacht analyseren het sportjaar: ‘Als Pogacar zich toelegt op de klassiekers, klopt hij Van Aert’

We hebben afgesproken in Waregem, waar Wauters’ schoonouders wonen. Door het raam zien we het trainingscomplex van Zulte Waregem, de laatste club van Deschacht.

Ann Wauters: “Jij hebt hier iets nagelaten, hoor: je reputatie is enorm. En dat op zo’n korte tijd.”

Olivier Deschacht: “Die twee jaar bij Zulte Waregem hebben mijn carrière vervolmaakt. Hier ben ik echt gelukkig geworden. Een beetje zoals de Olympische Spelen voor jou een bekroning waren. Maar ik ben blij dat het voorbij is. Ik dacht: na mijn carrière ga ik marathons lopen en de Mont Ventoux beklimmen. Maar ik heb totaal geen goesting, in níéts!”

Wauters: “Eindelijk eens géén doel: ik herken het. (lacht) De laatste jaren van mijn carrière waren een lijdensweg. In mijn knieën zit geen kraakbeen meer, daar heb ik echt last van.”

“Maar zeg, jij hebt toch nog wel je bezigheid: je bent assistent-coach bij de beloften.”

Deschacht: “Ja, het is tof om in het wereldje actief te blijven. Heb jij er nog niet over gedacht om de Belgian Cats te coachen?”

Wauters: “Oei, nu begeven we ons op glad ijs. Ik denk dat ik beter eerst wat afstand neem. Laat ik het daarop houden.” (lacht)

JANUARI

Naar goede traditie duiken we eerst het veld in: Wout van Aert pakt met groot machtsvertoon de Belgische crosstitel, maar moet op het WK in Oostende opnieuw zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel.

Wauters: “Wat een prachtig decor voor het WK, met die steile brug en de zee in de achtergrond!”

Deschacht: “Ik moest die dag spelen met Zulte Waregem. Tot 10 minuten voor de aftrap heb ik in de kleedkamer op mijn telefoon zitten kijken. Ongelooflijk hoe populair Mathieu in België is, ook voor mij is hij één van de weinige Nederlanders voor wie ik sympathie koester. Als hij en Wout het tegen elkaar opnemen, heb ik geen voorkeur: dan mag de beste winnen.”

“Het is ongelofelijk: hun motor is zoveel groter dan die van de anderen, niemand kan tegen hen opboksen. Daar zullen Eli Iserbyt en Toon Aerts zich bij moeten neerleggen.”

Lior Refaelov wint de Gouden Schoen.

Deschacht: “Refaelov heeft Antwerp de beker geschonken. Dat vind ik belangrijk: dat de winnaar een prijs heeft gepakt met zijn ploeg.”

Wauters: “Al was het wel sneu: toen zijn transfer naar Anderlecht bekend raakte, mocht hij niet meer spelen bij Antwerp. Dat was niet fraai.”

Gouden Schoen-winnaar Lior Refaelov. Beeld Photo News

FEBRUARI

Novak Djokovic en Naomi Osaka winnen de Australian Open. Voor Osaka de vierde van vier grandslamfinales die ze wint: alleen Roger Federer en Monica Seles deden haar dat voor.

Wauters: “Ik zag haar Netflix-documentaire: een tegenvaller. Van haar mentale problemen was nog geen sprake, al zie je wel al dat ze introvert is en er niet altijd gelukkig bij loopt.”

Drie maanden later zal ze zich terugtrekken uit Roland Garros en verklaren dat ze aan depressies lijdt. Haar getuigenis veroorzaakt een kettingreactie.

Wauters: “Topsport is hard en de druk is enorm. Veel mensen zien topsporters als superhelden. Dat zijn ze niet: zij hebben ook emoties en problemen. Het is goed dat we daar nu meer over praten.”

Deschacht: “Voor een individuele sporter is het nog zwaarder. Als ik geen zin had in een interview, ging er wel een ploegmaat. Een tennisser moet áltijd alle vragen beantwoorden. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe vermoeiend dat is.”

Elise Mertens wint met Aryna Sabalenka het dubbelspel, haar tweede grandslamzege na de US Open in 2019.

Wauters: “Elise is geen Kim of Justine, maar we vergeten haar te vaak. Ze verdient meer aandacht.”

Gaat haar dubbelcarrière ten koste van het enkelspel?

Deschacht: “Je kunt beide toch perfect combineren? Met alle respect: ik dubbel ook vaak. Wel, ik zweet zelfs niet. Ik ben dit jaar op de Antwerp Open naar de comeback van Xavier Malisse gaan kijken: die heeft niet afgezien, ook al had hij vijf jaar niet getennist.”

Ann Wauters: ‘In mijn knieën zit geen kraakbeen meer, maar ik ben oprecht dankbaar dat ik de Spelen in Tokio nog heb kunnen meemaken: het is de lijdensweg waard geweest.’ Beeld Marco Mertens

MAART

Jasper Stuyven wint met Milaan-Sanremo zijn eerste wielermonument.

Wauters: “Fantastisch toch, hoe hij na de afdaling van de Poggio wegrijdt en op de streep nog net uit de greep van het sprintende peloton blijft? Op zo’n moment voel ik me een trotse Belg.”

Een bom in de Belgische turnwereld: een commissie stelt jarenlang psychisch grensoverschrijdend gedrag vast van twee topcoaches.

Wauters: “Dat een coach streng is, is perfect verdedigbaar. Zelf heb ik het ook altijd graag zo gehad. Maar kleineren, vernederen en manipuleren gaat te ver. Het heeft ook geen enkele meerwaarde: je kunt perfect een goede, maar harde coach zijn zonder zulke uitwassen. Sommigen vinden dat topsporters daar maar tegen moeten kunnen. Daar ga ik niet mee akkoord: niemand verdient dit. Nu, ik geloof wel dat die trainers het met de beste intenties deden en hun turnsters beter wilden maken. Maar bij sommige turnsters heeft het diepe sporen nagelaten, ook al heeft Nina (Derwael, red.) het niet zo ervaren.”

Deschacht: “Misschien is Nina net zo goed geworden doordat haar coaches haar dwongen haar grenzen op te zoeken? Zelf eis ik ook perfectie van mijn spelers. Het zou niet goed zijn mochten coaches te soft worden. Maar beledigend mag het nooit worden.”

Beeld BELGA

APRIL

In de Ronde van Vlaanderen troeft Kasper Asgreen Mathieu van der Poel af in de sprint.

Wauters: “Ik zag Mathieu ver voor de meet al met het hoofd schudden. Allee, dacht ik, waarom geeft die nu op?”

Deschacht: “Laat hem die sprint tien keer opnieuw rijden en hij wint negen keer. Het is onverklaarbaar hoe hij zich door Asgreen laat ringeloren. Zoals het ook vreemd was hoe Van Aert na de Kwaremont moest lossen.”

In de Amstel Gold Race is het wel raak voor Van Aert: in de sprint klopt hij Tom Pidcock.

Deschacht: “Pidcock was die dag wel de beste man in koers. In het veldrijden schiet hij nog tekort, maar in de Amstel konden we zien dat ook hij over zo’n enorme motor beschikt. Zag je dat filmpje van één van zijn looptrainingen? Hij loopt ongeveer een kwartier lang tegen 20 kilometer per uur. Ongelooflijk!”

Dat moet je een voetballer niet vragen.

Wauters: “Een basketter nog minder!” (lacht)

Tadej Pogacar vloert Julian Alaphilippe in Luik-Bastenaken-Luik.

Deschacht: “Pogacar is een fenomeen. Ik heb gehoord dat hij een VO2-max (capaciteit van de longen om zuurstof op te nemen, red.) van 90 heeft. Dan kun je je afvragen: wordt die jongen ooit moe?”

Wauters: “Négentig? Dat is buitenaards! Denk je dat hij nog meer monumenten kan winnen, of past dat niet in zijn programma?”

Deschacht: “Mocht iedereen vandaag nog in álle koersen aan de start staan, zoals in de tijd van Eddy Merckx, zou hij alles kunnen winnen. Nu is dat niet meer mogelijk, omdat renners focussen op één doel.”

In de finale van de voetbalbeker van België klopt Racing Genk Standard met 2-1 in een akelig leeg Koning Boudewijnstadion.

Deschacht: “Trainer John van den Brom die na de landstitel met Anderlecht ook de beker pakt: dat doen maar weinig trainers hem na. En nu ligt hij buiten bij Genk, zo slecht zijn ze dit seizoen. John is een toffe trainer, maar hij geeft z’n spelers te veel vrijheid.”

Club Brugge verlengde in mei zijn landstitel. Beeld Photo News

MEI

Mark Selby is de beste op het WK snooker.

Deschacht: “Op sommige dagen lig ik vier, vijf uur in mijn zetel naar tv te kijken. Golf, snooker, darts: het maakt me niet uit.”

Wauters: “Amai, jij volgt álle sporten!”

Deschacht: “Van Ronnie O’Sullivan (zesvoudig wereldkampioen snooker, red.) mis ik geen enkele wedstrijd. Hij speelt zó snel: zijn bijnaam luidt niet voor niets The Rocket. Twee seconden nadenken en, hop, spelen! Daarom ook zal ik geen wedstrijd van Federer overslaan. Want zoals Djokovic twintig keer botst met de bal alvorens misschíén op te slaan: daar word ik zenuwachtig van.”

De Giro dan: Remco Evenepoel ging om te winnen, maar stapte na twee weken van de fiets.

Wauters: “Was winnen wel realistisch, na zijn vreselijke val vorig jaar? Heeft de media de verwachtingen niet opgeklopt?”

Nee, dat deed hij zelf.

Deschacht: (knikt) “Ik heb wel wat wielerconnecties. Na een week heeft hij gezegd: ‘Ik ga dat spel hier winnen.’ Hij stond op dat ogenblik tweede in het klassement.”

Wauters: “Hoogmoed, dus. We gaan het hem vergeven: hij is nog jong.”

Deschacht: “Jongens die hun ambities uitspreken: ik vind dat tof. Liever dat dan ‘we zullen wel zien’. Daarom ook verkies ik Cristiano Ronaldo boven Lionel Messi: Ronaldo spreekt zijn doelen uit. (tot Wauters) Zoals jullie deden op de Spelen: ‘Wij gaan voor goud!’”

Wauters: “Nou, daar zijn wel heftige discussies aan voorafgegaan. Het is niet vanzelfsprekend om iedereen op één lijn te krijgen. Zelf stel ik liefst hoge, maar realistische doelen. Als je voor goud gaat, maar met brons eindigt, hebben sommigen daar vrede mee. Ik niet: bij mij wringt het dan.”

Deschacht: “Jullie hadden altijd moeten winnen.”

Wauters: “Weet je, onze ploeg kan niet goed met druk om. In de kwartfinale was Japan de best mogelijke tegenstander die we konden treffen. Helaas hebben we in het slot te veel verkeerde keuzes gemaakt. En dan draaide die laatste bal van Kim (Mestdagh, red.) ook nog eens uit de ring. Eigenlijk had het nooit op die beslissende laatste bal mogen aankomen.”

Op Roland Garros…

Deschacht: (onderbreekt) “Nadal verliest van Djokovic in de halve finale!”

Wauters: “Op zíjn Roland Garros! Tennis is een mentaal spel, dat interesseert me. Maar een wedstrijd van vier uur uitkijken, dat kan ik niet.”

Deschacht: “Ik wel: het is mijn guilty pleasure. (lacht) Je moet het Djokovic nageven: hij is onverslijtbaar. Hij speelt wedstrijden van vier uur en staat twee dagen later weer op de court alsof er niets gebeurd is.”

Wauters: “Ik heb hem ontmoet in het olympische dorp. Ik ben zelfs met hem op de foto gegaan: hij was supersympathiek.”

Deschacht: “Hij is nochtans niet zo geliefd.”

Bij de vrouwen ging de finale tussen Barbora Krejcíková, die won, en Anastasia Pavlyuchenkova, de nummers 33 en 32 van de wereld.

Deschacht: “Met alle respect, maar het niveau bij de vrouwen is te wisselvallig. Weinig speelsters hebben een goede volley of slice, en je ziet ze ook minder vaak naar het net komen. Justine Henin is mijn all time favorite: zij deed dat allemaal wél.”

Chelsea wint de Champions League, ten koste van Manchester City: 1-0.

Wauters: “Mijn vrouw kijkt graag naar voetbal, zo komt het dat ik weleens meekijk. Ik herinner me vooral dat Kevin De Bruyne zijn neus en oogkas brak. In het basketbal gebeurt dat soms ook: ik heb ooit iemands neus gebroken.”

Coach Thomas Tuchel maakte in nauwelijks vijf maanden tijd van Chelsea één van de aantrekkelijkste ploegen van het kampioenenbal.

Deschacht: (fel) “Vond jij het een aantrekkelijke finale? Wat een vreselijk saaie wedstrijd! Manchester raakte niet in zijn spel: Tuchel zette een perfecte organisatie neer.”

Voor Pep Guardiola wil het maar niet lukken: in vijf jaar bij Manchester City was hij slechts één keer finalist.

Deschacht: “We hoeven niet te twijfelen aan Guardiola: het zal er nog wel van komen.”

Wat onthouden we van de Europa League-finale? Villareal haalt het van Manchester United na 22 strafschoppen.

Deschacht: “Ik was met vakantie in Marbella, samen met mijn goede vriend Yves Vanderhaeghe. We hebben een restaurant gezocht waar we konden kijken. Behalve die penaltyreeks herinner ik me niets van de match.” (lacht)

Club Brugge verlengt zijn landstitel. Voor trainer Philippe Clement is het de derde titel op rij: één met Racing Genk, en twee met Club.

Deschacht: “Als wij met Anderlecht kampioen werden, was het het jaar nadien altijd wat minder. Dat Clement zijn verhaal kan blijven vertellen, is top. Zeker omdat ik nooit een goede prater in hem heb gezien. We hebben nog samengespeeld bij de nationale ploeg: ik vond hem een stil type, niet iemand die de leiding nam in een groep. Chapeau hoe hij zich ontwikkeld heeft. Ook nu heb ik het gevoel dat Club, nu hun Europese avontuur eropzit, weer op dreef zal komen.”

Olivier Deschacht: ‘Pogacar is gewoon de allerbeste renner. Als hij zich toelegt op de klassiekers, klopt hij Wout van Aert.’ Beeld Marco Mertens

JUNI

Wout van Aert wordt Belgisch kampioen op de weg, voor Edward Theuns en Remco Evenepoel.

Wauters: “Wout was oppermachtig die dag. Evenepoel heeft het zelfs niet meer geprobeerd in de sprint. Wie won er ook alweer bij de vrouwen? Lotte Kopecky? Ook daar geen verrassingen dus.”

Op het EK basketbal voor vrouwen veroveren de Belgian Cats brons, een geslaagd opwarmertje voor de Spelen.

Wauters: “Nou, voor ons ging het toch om iets meer. Wij wilden dat EK écht winnen: ons palmares is nog blank. Tegen Servië heeft het één seconde gescheeld of we stonden in de finale: Kims laatste shot ging net buiten de tijd binnen. Jammer!”

Wout van Aert en zijn zoon Georges tijdens de Tour De France. Beeld BELGA

JULI

In de Ronde van Frankrijk wint Wout van Aert drie ritten: een sprint, een bergetappe en een tijdrit.

Wauters: “Die etappe over de Mont Ventoux: daar krijg ik nog altijd kippenvel van!

“Ik ben de Mont Ventoux zelf al opgereden. Oh my god, wat was dat afzien!”

Pogacar wint óók drie ritten, maar staat in het geel op de Champs-Elysées én is vier jaar jonger dan Van Aert.

Deschacht: “We gaan die twee toch niet vergelijken? Pogacar is een betere renner, klaar. Als hij zich minder op de Tour en meer op de klassiekers zou toeleggen, klopt hij ook daar Van Aert.”

Wauters: “Het is fantastisch dat Wout zo veelzijdig is. Maar iemand die 1m88 meet en bijna 80 kilo weegt: daar maak je geen ronderenner van.”

Op Wimbledon wint Djokovic zijn 20ste grandslamtoernooi. Daarmee evenaart hij het record van Federer en Nadal.

Wauters: “Wat een generatie! Ik zag op Netflix een documentaire over Andy Roddick. Een groot talent, maar hij had de pech dat hij dat hij de concurrentie moest aangaan met drie van de beste tennissers aller tijden.”

Wie is de beste?

Wauters: “Mijn sympathie gaat naar Federer.”

Deschacht: “Bij mij ook.”

Federer kreeg op Wimbledon, op de drempel van zijn 40ste verjaardag, een droge 6-0 om de oren van een 15 jaar jongere tegenstander.

Wauters: “Ik heb al een paar keer gedacht dat het over and out was. Maar telkens komt hij terug. Of dat nu ook zal gebeuren, weet ik niet.”

Deschacht: “Ik vrees dat het voorbij is. In het moderne tennis gaat 90 procent van de ballen naar de backhand, en die is bij hem te zwak geworden.”

Op het EK voetbal verslaat Italië Engeland in de finale met strafschoppen. In de kwartfinale hadden de Italianen ook al België uitgeschakeld.

Deschacht: “Over naar Ann! Over de Rode Duivels hou ik wijselijk mijn mond.” (lacht)

Wauters: “Je vóélt dat de Rode Duivels het nodig hebben om eens iets te winnen. In het hockey hebben we getoond dat het niet onmogelijk is.”

Deschacht: “Als het in die match op verlengingen uitdraait, wint België. De Italianen hadden hun vijf vervangingen al doorgevoerd: die zaten stikkapot.”

Hebben de Duivels ontgoocheld?

Wauters: “Dat vind ik wel, ja. Weet je wat mij is opgevallen? Het vuur en de passie waarmee die Italianen speelden. Zoals zij het volkslied meezongen: zelfs ik werd er bang van. (lacht) Toen wist je al: we zullen góéd moeten zijn.”

Titelverdediger Dimitri Van den Bergh verliest de finale van het World Matchplay, na het WK het belangrijkste dartstoernooi.

Deschacht: “Nu ik heb meegedaan aan BV Darts op VTM moet ik dat wel volgen. (lacht) Van den Bergh is bij mij thuis geweest. Ik vroeg: ‘Hoelang train jij? Een uur per dag?’ Bleek het víér uur te zijn! Terwijl ik het na een kwartier al beu was.”

Rode Duivels-ster Kevin De Bruyne. Beeld BELGA

AUGUSTUS

Wat onthouden jullie van de Olympische Spelen in Tokio?

Wauters: “Ik ben oprecht dankbaar dat ik dat nog heb kunnen meemaken: het is de lijdensweg waard geweest. Veel luxe was er niet: we sliepen met vier in een appartementje, op een kartonnen bedje. Maar als ik mijn kinderen iets wil meegeven, is het dat: als je iets wil, ga er 110 procent voor.”

Deschacht: “Mij is vooral het goud van Nina Derwael bijgebleven. Van Nafi Thiam vinden we het – zeer onterecht – ondertussen al bijna normaal dat ze goud pakt. De hockeyploeg: idem. Maar wat Nina deed, was uniek. De perfecte film met het perfecte einde. De Spelen van Rio zullen voor altijd die van Nafi zijn, de Spelen van Tokio zullen we ons herinneren als die van Nina.”

Sportvrouw van het jaar Nina Derwael met haar olympische gouden medaille. Beeld REUTERS

Er was ook nog zilver voor Van Aert. En brons voor het jumpingteam, judoka Matthias Casse en Bashir Abdi op de marathon.

Deschacht: “Hoe die Nederlander zijn eigen medaille op het spel zette om Bashir vooruit te schreeuwen: wat een kippenvelmoment!”

Wauters: “De ontknoping van de marathon was de mooist denkbare illustratie van wat de olympische waarden zijn, van wat vriendschap is. Kijk, mijn haar gaat er nog altijd van overeind staan.”

Wat niemand ooit voor mogelijk hield, gebeurt dan toch: Lionel Messi verlaat Barcelona en gaat in Parijs voetballen.

Deschacht: “Volgens mij besefte hij dat het op was bij Barcelona. Dat is achteraf ook gebleken: trainer Ronald Koeman moest vertrekken en ondertussen liggen ze ook uit de Champions League.”

Wilfried Van Moer overlijdt op 76-jarige leeftijd, volgens Paul Van Himst de beste Belgische voetballer aller tijden.

Deschacht: “Daar kan ik weinig over zeggen: ik heb hem nooit gekend. Van Himst wel, van de film Escape to Victory. Met Sylvester Stallone en Pelé. Aanrader!”

SEPTEMBER

De Paralympische Spelen leveren België vijftien medailles op, waarvan vier gouden.

Wauters: “We moeten hen meer als atleten zien, niet als mensen met wie we medelijden moeten hebben. Dat willen ze niet.”

Deschacht: “Ik herinner me vooral het incident met de gesaboteerde rolstoel van Peter Genyn. En tóch sprintte hij nog naar goud en zilver.”

Wauters: “En dan was er nog het voorval met tennisser Joachim Gérard. Hij kreeg een hartinfarct, zoals Christian Eriksen op het EK voetbal. Hij heeft drie weken in het ziekenhuis gelegen in Japan. Dat was kantje boord. Ondertussen tennist hij weer rustig.”

Primoz Roglic wint met grote overmacht zijn derde opeenvolgende Vuelta.

Deschacht: “Renners als Roglic en Egan Bernal beseffen dat het moeilijk wordt om de Tour nog te winnen. Dus wagen ze hun kans elders. De ene in de Vuelta, de andere in de Giro. Met succes.”

Nadat hij al met lege handen van de Spelen is teruggekeerd, loopt Djokovic op de US Open een nieuwe kater op: met zijn eerste grandslamzege houdt Daniil Medvedev hem van het recordaantal zeges.

Deschacht: “Het niveau van die match was buitenaards! Hoe harder de één sloeg, hoe harder de andere terugmepte. Medvedev heeft Djokovic helemaal kapotgespeeld.”

Bij de vrouwen staan twee tieners tegenover elkaar: Emma Raducanu wint van Leylah Fernandez. Daarmee is ze de jongste grandslamwinnares sinds Maria Sjarapova.

Deschacht: “Zo’n mooi meisje! Dat mag ik toch zeggen, hè? (lacht) Die finale was een schoon matchke. Die twee hebben meer techniek dan de meeste andere speelsters en komen wél naar het net om een winner te slaan.”

Op het EK wielrennen wordt Evenepoel tweede, na Sonny Colbrelli.

Deschacht: “Remco had gewoon in zijn wiel moeten blijven zitten in plaats van over te nemen. Iedereen weet dat Colbrelli sneller is. Waarom doet hij dat toch?”

Ook na het WK in Leuven kreeg hij kritiek: hij zou de Belgische ploeg in de vernieling hebben gereden en het pad hebben geëffend voor Julian Alaphilippe, zijn ploegmaat bij Deceuninck-Quick-Step.

Deschacht: “Die kritiek was unfair: hij heeft gedaan wat hij moest doen.”

Wauters: “Ik geloof nooit dat hij voor Alaphilippe heeft gereden. Zijn opdracht was: alles geven. Dat heeft hij gedaan.”

Deschacht: “Daarna was het aan Van Aert, maar die was niet goed genoeg: hij is los uit het wiel gereden. Alaphilippe daarentegen was outstanding. De rest is praat achteraf.”

Olivier Deschacht: ‘De Spelen van Rio zullen voor altijd die van Nafi zijn, de Spelen van Tokio zullen we onsherinneren als die van Nina.' Beeld Marco Mertens

OKTOBER

In de Nations League is de Rode Duivels geen troostprijs gegund: ze worden vierde, na nederlagen tegen Frankrijk en Italië.

Wauters: “Je voelde dat iedereen ontgoocheld was na het EK, ook de spelers en de bondscoach. Maar het vertrouwen was terug om iets recht te zetten. Dat zeiden ze ook letterlijk: ‘We willen wínnen!’ Maar wéér lukte het niet.”

Deschacht: “We snakken naar een finale, we hoeven ze niet eens te winnen. Dit was een goed moment geweest.”

Colbrelli wint na het EK ook Parijs-Roubaix, maar Florian Vermeersch, die tweede wordt, verovert alle wielerharten.

Deschacht: “Als je dat op zo jonge leeftijd al kunt in zo’n monument, heb je een grote toekomst voor je liggen.”

Met winst in de Ronde van Lombardije sluit Pogacar zijn seizoen in schoonheid af. De Tour én twee monumenten winnen: alleen Fausto Coppi en Eddy Merckx deden het hem voor.

Deschacht: “Pogacar is de beste, punt. Waarschijnlijk is hij vertrokken voor nog vier, vijf Tourzeges. Nu, van Bernal hebben we dat ook gezegd. En kijk waar die nu staat.”

Op het WK baanwielrennen doet België het uitstekend. Vooral Lotte Kopecky, met een gouden een twee zilveren medailles.

Wauters: “Lotte heeft zoveel pech gehad op de Spelen: op de weg werd ze vierde, de meest ondankbare plek. En als ze niet valt op de baan, gaat ze daar ook voor een medaille. Het is mooi dat ze zich op het WK heeft herpakt. Het Belgische vrouwenwielrennen heeft nood aan een uithangbord nu Jolien D’hoore is gestopt. We hebben Lotte nodig om weerwerk te bieden tegen al dat Nederlandse geweld.”

Bashir Abdi verpulvert in Rotterdam het Europese marathonrecord.

Deschacht: (tot Wauters) “Heb je die docu gezien over Eliud Kipchoge die de marathon in minder dan twee uur loopt?”

Wauters: “Met die hazen in een waaier voor hem, en een laser die het tempo op de baan projecteert? Prachtig!”

“Waar je Bashir ook ziet of tegenkomt: van die mens word je goedgezind. Hij maakt mensen gelukkig. Ongelooflijke sportman, fantastische persoonlijkheid.”

Tadej Pogacar viert zijn overwinning in de Ronde van Lombardije. Beeld BELGA

NOVEMBER

Op het EK veldrijden houdt de Nederlander Lars van der Haar vijf Belgen achter zich.

Deschacht: “Als ze hadden samengewerkt, was dat nooit gebeurd. Typisch België: wij zijn het enige land dat tégen elkaar rijdt.” (lacht)

Wauters: “Ook bij de vrouwen was het Nederland boven. Lucinda Brand is zó goed: wat een topatlete! Zoals Nederland de vrouwencross domineert, is er weinig aan te doen. Ongetwijfeld doen ze iets heel goed in hun opleiding. Met talent alleen kun je het niet verklaren.”

Met winst in de Zesdaagse van Gent neemt Kenny De Ketele afscheid van de piste.

Deschacht: “Ik ken Kenny persoonlijk: we hebben dezelfde masseur. Topgast, zo down to earth. Een olympische medaille is het enige wat ontbreekt in zijn carrière. Twee keer vierde geworden: da’s frustrerend. Kijk naar Axel Merckx of Els Callens: geen veelwinnaars, maar ze hebben verdomme wel olympisch brons! Soms heb je maar één hoogtepunt nodig om voor altijd herinnerd te worden.”

Luca Brecel tijdens het Cazoo Championship in Groot-Brittannië, waar hij de finale verloor. Beeld PRESSASSOCIATION

DECEMBER

Tot veler verbazing wint Lionel Messi, en niet Bayern München-spits Robert Lewandowski, de Gouden Bal.

Deschacht: “Totáál ten onrechte! Sinds zijn transfer naar PSG heeft Messi niets meer gepresteerd. Vorig jaar is de Gouden Bal niet uitgereikt, wegens de coronapandemie. Lewandowski zou hem toen haast zeker gewonnen hebben: hij had de Champions League gewonnen met Bayern München én 50 doelpunten gemaakt. En nu is hij wéér de beste. Geef hem dan toch die Gouden Bal! Messi had er al zes.”

Emma Plasschaert wordt voor de tweede keer wereldkampioen zeilen in de radialklasse. Een mooie revanche voor haar vierde plaats op de Spelen.

Wauters: “Dat ze nu de olympisch kampioene versloeg, moet haar moed geven. Parijs komt er al snel aan: met Emma hebben we zeker een medaillekandidaat in 2024.”

Luca Brecel verliest de finale van het UK Championship, één van de drie Triple Crown-toernooien. Zijn beste prestatie ooit.

Deschacht: “Ik kijk altijd als hij speelt. Door zijn tattoos heeft hij een rebels kantje: ik zie dat graag. Maar een sporter moet zich verzorgen. Ik las dat hij er nu pas voor begint te leven. En kijk, met resultaat.”

Wauters: “Heb je zijn deelname gezien in De Container Cup? Wat een afgang: hij kon in geen enkele discipline mee.”

In de Formule 1 wordt de halve Belg Max Verstappen wereldkampioen.

Deschacht: “Ik kijk niet graag naar Formule 1. Volgens mij zijn al die coureurs even goed: de beste auto wint.”

Wauters: “Ook dáár bestaat een straffe docuserie over: Drive to Survive. Moet je echt zien. Of maak ik nu te veel reclame voor Netflix?” (lacht)

© HUMO