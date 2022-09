Ann Wauters: ‘België mag ambitieus zijn. Dus ja, waarom niet voor een medaille gaan?’

Het Belgische triumviraat van Chicago is niet meer. Terwijl Emma Meesseman en Julie Allemand na hun WNBA-seizoen in zeven haasten richting Sydney vlogen, om morgen met de Belgian Cats aan het WK te beginnen, keerde assistent coach Ann Wauters terug naar haar gezin in Bellegem. Als ex-international kan zij de kansen van de nationale ploeg goed inschatten: ‘België mag ambitieus zijn. Dus ja, waarom niet voor een medaille gaan?’

Neen, het steekt niet dat ze zelf het truitje van de Cats niet meer draagt. Of dat ze geen deel uitmaakt van de coaching staff van de nationale ploeg, ook al deed ze intussen bij WNBA-team Chicago haar eerste ervaring als assistent-trainer op. Ann Wauters nam meteen de draad van haar ‘gewone’ leven weer op en vult haar dagen onder meer met het geven van presentaties voor bedrijven.

“Ik voelde me meteen top in Chicago”, zegt ze. “Ik maakte deel uit van een team, in een habitat die ik ken, zonder dat ik de nood voelde om zelf te willen basketten. Daar was ik toch een beetje bang voor: dat ik het te saai zou vinden. Het hielp ook dat ik zelf jaren in de WNBA speelde en weet hoe ze over basket denken. Zo nieuw was dat allemaal niet voor mij.”

Ga je terug naar Chicago als je een nieuw voorstel krijgt?

“Ik heb daar met James (coach Wade) nog niet concreet over gepraat. Hij tekende bij tot 2025 en het is aan hem om zijn staf te vormen. Ik had ook nog niet de tijd om met hem rustig te evalueren wat goed was en wat beter kon. Dat komt wel, als alle emoties eruit zijn. Het dringt niet. Ik vind het ook leuk om nu even wat afstand te kunnen nemen en mijn horizon breed te houden. Want in het basketbal kom je snel in een enge wereld terecht, wat overigens nodig is om je focus te houden.”

Zo’n tien dagen terug zette je twee Cats op een vlucht naar Australië. In welke toestand beginnen Emma Meesseman en Julie Allemand vandaag aan het WK?

“Mentaal was het niet makkelijk voor hen. We hadden met Chicago alles in handen om de finale te halen: we speelden thuis, stonden voor en dan kantelde de match plots in het voordeel van Connecticut. Van het ene moment op het andere is je seizoen gedaan. De dag erop moesten Emma en Julie al hun koffers pakken en waren ze weg. Tegelijk waren ze ergens in hun achterhoofd toch al bezig met de Cats. Ze beseften dat het nipt zou worden om het WK te halen als we in de finale van de WNBA stonden - dan was er nul tijd om zich aan te passen aan het uurverschil of de nieuwe ploeg. Nu was er wel voldoende tijd om de klik te maken.”

Coach Valéry Demory en Allemand steken hun ambities down under niet weg: ze gaan voor een medaille. Haalbaar?

“Het is duidelijk dat Julie in de States is gaan basketten (lacht). Het is natuurlijk niet typisch Belgian Cats om de ambities zo uit te spreken, we waren eerder voorstander van step by step. Het lijkt me beter om eerst een realistisch doel na te streven: top acht. Dat is belangrijk, ook om de budgetten veilig te stellen. En daarna krijg je een WK dat heel open ligt. Alle ploegen zitten in een overgangsfase. Na de Spelen zijn er wel wat oudere speelsters die stopten en de meeste teams zijn aan een proces van verjonging begonnen. Ik sluit geen verrassingen uit. België mag ambities zijn en dus ja, waarom niet voor een medaille gaan?”

De Cats treffen meteen de titelverdediger. Zijn de VS nog steeds ongenaakbaar?

“Individueel zijn ze nog altijd beter maar ze verloren wel belangrijke steunpilaren: Sue Bird, Sylvia Fowles en Diana Taurasi draaiden vijf Spelen mee en droegen Team USA gedurende twee decennia. Wie gaat hun rol overnemen? Daar ben ik benieuwd naar. Dit zou weleens het jaar kunnen worden dat Amerika op het WK nog eens een match verliest (dat is al geleden van september 2006, VH).”

Op het vorige WK waren de Cats volstrekte outsiders. Intussen is hun statuut veranderd en staan ze vijfde op de FIBA-ranking. Brengt dat meer druk met zich mee of kunnen ze toch onbevangen spelen?

“Niemand zal de Belgen nog onderschatten, dat is zeker. De Cats zijn geen underdogs meer. Maar er zijn wel zes nieuwe speelsters bij de nationale ploeg, dat is toch een beetje van nul herbeginnen dan, ook al heb je ervoor een en ander opgebouwd. Het vraagt tijd voor alle speelsters zich in hun nieuwe rol vinden, zeker omdat Emma en Julie pas laat aansloten. De Cats gaan leergeld betalen. Soms zal het goed gaan, soms slechts maar hopelijk zijn die perioden er niet te veel of te lang. Je mag er niet op rekenen dat het van de eerste tot de veertigste minuut vlot loopt, van de eerste tot de - hopelijk - achtste match. Dat kan gewoon niet.”

Het WK van de Cats zal toch nog altijd vooral vallen of staan met Emma Meesseman, niet?

“Ja, daarom hoop ik dat ze fysiek toch hersteld is. Want ze mag ervan uitgaan dat er altijd twee speelsters op haar verdedigen. Het komt er dan op aan de open man te vinden of veel beweging in het spel te krijgen. Daarom is het belangrijk dat de Cats collectief draaien - alleen dan kan Emma uitblinken.”