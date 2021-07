Angstaanvallen houden Australische basketbalvedette weg van Spelen

Het forfait van de 29-jarige Cambage, een fenomenale center van 2,03 meter, is zonder meer een aderlating voor Australië. De Opals, zoals hun bijnaam luidt, zijn als vicewereldkampioenen een belangrijke kandidaat voor een olympische medaille.

De officiële versie, die Cambage op haar sociale media postte, is dat ze mentaal niet klaar is voor drie weken Tokio. “Het is geen geheim dat ik in het verleden al mentaal in de knoop lag en ik maak me zorgen over de olympische bubbel die eraan komt. Zonder familie. Zonder vrienden. Zonder fans. Zonder ondersteuning buiten het team. Het schrikt me eerlijk gezegd af. Ik had de voorbije maand angstaanvallen, kon niet slapen of eten. Het is hartverscheurend, maar het lijkt me het beste om af te zeggen voor de Spelen.”

De officieuze versie is dat Cambage in Las Vegas het Australische trainingskamp meer dan eens heeft verlaten om te gaan feesten. Zo verbrak ze het gezondheidsprotocol. Bovendien waren het Australische olympisch comité en de basketbalfederatie aan het overleggen of Cambage nog wel houdbaar was binnen het team na een conflict tijdens de oefenmatch tegen Nigeria. De center zou verbaal en fysiek haar boekje te buiten zijn gegaan.

Cambage is een populaire maar erg omstreden speelster in eigen land. Zo dreigde ze in mei nog de Spelen te boycotten omdat ze oordeelde dat de promotionele foto’s van Team Aussie te wit waren. “Voor de miljoenste keer: hoe kan ik een land vertegenwoordigen dat mij niet vertegenwoordigt?” Om dan finaal toch te zeggen: “Ik doe mee.” Helaas.