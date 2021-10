Angst voor het gouden trio van Frankrijk? Nergens voor nodig, menen kenners

In de halve finale van de Nations League nemen de Rode Duivels het vanavond op tegen wereldkampioen Frankrijk. Hoe stop je hun aanvallende trio Griezmann-Benzema-Mbappé? ‘Er moet steeds rugdekking zijn.’

De Franse media zijn er zeker van: Didier Deschamps kiest tegen de Belgen voor een driemansdefensie. Zoals de bondscoach het een maand geleden ook aanpakte tegen Finland in de WK-kwalificatiecampagne – toen met Kurt Zouma, Raphaël Varane en Presnel Kimpembe centraal achterin. Wellicht neemt Lucas Hernandez van Bayern München vanavond de plaats in van Zouma. Of krijgt zijn ploegmaat Dayot Upamecano een kans?

Ht is echter niet het verdedigende trio waar de Belgische voetballiefhebber zich zorgen over maakt. Aanvallend tegen de Rode Duivels: Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Karim Benzema. Dat is drie keer wereldklasse. Hoe stop je hen af?

Geen explosieve cocktail

“Het was zeer moeilijk. We weten allemaal over wat voor spelers we hier aan het praten zijn.” Standard-middenvelder Gojko Cimirot speelde met Bosnië en Herzegovina begin september tegen Les Bleus, met het gouden trio voorin. “We speelden in een 5-3-2-systeem om hen zo weinig mogelijk ruimte te geven. (grijnst) Veel tijd om uit te blazen was er niet tijdens de wedstrijd. Discipline, veel lopen, veel duels en goed met elkaar communiceren.”

Bosnië speelde uiteindelijk 1-1 gelijk in Straatsburg. Griezmann, die scoorde, en Benzema werden een kwartier voor tijd vervangen. Mbappé mocht in blessuretijd gaan rusten.

Het was in dezelfde periode dat de Franse krant Le Figaro de drie voorin analyseerde. “Griezmann-Mbappé-Benzema: pétard mouillé plutôt que cocktail explosif.” Vrij vertaald: niet de explosieve cocktail die iedereen verwachtte. Om er dan aan toe te voegen: “Je mag nog Karim Benzema, Kylian Mbappé of Antoine Griezmann heten en over een enorm cvbeschikken, dat geeft geen garanties dat je zomaar elke verdediging uit verband speelt. Integendeel.”

Antoine Griezmann en coach Didier Deschamps ogen ontspannen op training in Clairefontaine-en-Yvelines. Beeld AFP

De scepsis is de voorbije maanden met andere woorden toegenomen, door een teleurstellend EK en door een matige WK-kwalificatiecampagne. Nochtans zijn de cijfers van de heren zeker niet slecht als ze samen op het veld staan. In zeven wedstrijden was dat het geval. Griezmann (nul assists) en Benzema (één assist) scoorden daarin vier keer, Mbappé scoorde één keer (twee assists).

Het blijft hoe dan ook oppassen voor de Belgen. “Want”, zegt Philippe Albert, “die jongens hebben individuele klasse in overvloed.” De ex-Rode Duivel en tegenwoordig gerespecteerde analist legt uit hoe hij het zou aanpakken. “Vermijd de één-tegen-één met Mbappé en Benzema – Griezmann is iets trager. In zulke situaties zijn ze dodelijk. De flankverdedigers moeten goed georganiseerd blijven, zeker in balverlies. Geef geen ruimte weg. Op rechts zal Alderweireld mee dekking moeten geven, op links Thorgan Hazard. Zo kan een van de andere centrale verdedigers zich bezig houden met Benzema. Discipline, organisatie en communicatie zullen inderdaad belangrijk zijn, anders gaan ze ons pijn doen.”

Albert ziet voorts een rol van “kapitaal belang” weggelegd voor Axel Witsel. “Hij zal de passlijnen naar hun aanvallers moeten afsnijden.”

Uitgaan van eigen kracht

Ook analist Aad de Mos zal vanavond kijken naar het duel tegen de Fransen. “De Nations League is dan wel een verzonnen toetje van de UEFA, je kunt natuurlijk wel een prijs pakken”, zegt hij. “Misschien is het de laatste kans van deze generatie Rode Duivels.”

Over de Fransen is de Nederlander minder enthousiast. Hoe hij het zou aanpakken? “Ik zou volle bak spelen. Uitgaan van eigen sterkte. Weet je, ik zag Rennes-PSG (2-0) vorig weekend. Hoe Rennes speelde, vanuit zijn eigen filosofie, daar moeten de Belgen een voorbeeld aan nemen. Ik vind de Fransen tegenvallen, hoor. Zeker de laatste maanden.”

Volgens De Mos is het dus geen goed idee om in te zakken. “Omdat je dan het onheil over je afroept. En we weten allemaal dat het een verloren zaak kan zijn als je achter komt tegen de Fransen. Zij durven laf te voetballen, het resultaat indachtig, en kunnen je kapot counteren. Bovendien zijn ze sterk op stilstaande fases. De drie voorin? De verdediging zal goed moeten doordekken op Mbappé, er moet steeds rugdekking zijn. Voorts zou ik hem proberen te irriteren, er kort opzitten.”

Met dichtgeknepen billen hoeft onze defensie niet aan de wedstrijd te beginnen, meent De Mos. “Ik zal je zelfs meer zeggen: ik zie meer in jullie driehoek met Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Blijf gewoon weg van hun aanvallend trio, durf zelf aan te vallen. Wees niet bang.”

Cimirot vult aan met een lach. “Als je bang bent, weet je op voorhand al wat er gaat gebeuren.” Dan verlies je.

Real Madrid-ploegmaats Thibaut Courtois en Karim Benzema zijn vanavond even vijanden. Beeld AFP

Duel in het duel

Benzema maakte negen goals in acht matchen in La Liga. Hij houdt Real Madrid onder de levenden, daarin bijgestaan door zijn doelman Thibaut Courtois. Vanavond staan ze tegenover elkaar. Een duel in het duel.

Griezmann en Mbappé hebben de absolute topvorm nog niet te pakken dit seizoen. De ene scoorde geen enkele keer voor Atlético Madrid in de competitie, wel één keer in de Champions League, de andere scoorde vier keer in negen competitiematchen voor PSG.

In een interview met Le Soir zei Deschamps gisteren: “Door te focussen op onze aanvalslijn herleid je een ploeg eigenlijk tot drie spelers. Ik vind dat onvoorstelbaar en eigenlijk niet kunnen. Je moet voetbal opdelen: wanneer heb je de bal, wanneer heb je de bal niet. In balbezit is er geen probleem met drie aanvallers. Maar ze moeten ook hun defensieve werk doen. Ach, het is zaak om de juiste formule te vinden.”

Hij draaide wat rond de hete brij heen. Feit is: de chemie ontbreekt vooralsnog tussen het gouden trio. Straks in Turijn weten we of Deschamps in zijn opzet slaagt en of hij de juiste formule vindt.

België - Frankrijk om 20.45 uur op VTM