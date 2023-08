Andreas Kron eert betreurde De Decker met zege in tweede rit van de Vuelta

Toen de Deen over de meet kwam, wezen de vingertjes de lucht in. Een eerbetoon aan zijn eerder deze week overleden ploegmaat Tijl De Decker. De beloftevolle wielrenner botste op training zwaar tegen de achterkant van een auto en overleefde het niet. Kron was zichtbaar geëmotioneerd.

“Ik kende Tijl niet persoonlijk, maar veel jongens in de ploeg wel. We zijn er nog steeds kapot van. Dit is de beste manier om te laten zien dat we blijven koersen, voor hem. Ik had hem graag gekend. We missen hem en zullen altijd blijven strijden voor hem.”

“Dit is heel dubbel. Aan de ene kant ben ik heel blij dat we gewonnen hebben. Anderzijds zijn we er ook niet veel mee”, vertelde ook diens ploegmakker Lennert Van Eetvelt na de finish. “Het is maar koers, het brengt Tijl niet terug.”