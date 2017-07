Anderlechtse stormram wil niet uitgeleend worden: "Heb Thelin maar niet gezegd dat ik zijn plaats wil afsnoepen"

Anderlecht heeft een nieuw stormram in huis. Zijn naam: Sylvère Ganvoula, 21 jaar, 1,91m en tweebenig. Deze zomer overgekomen van Westerlo. Een blok -ruwe- graniet én een vat vol ambitie. Ganvoula wil de pikorde van de Anderlecht-spitsen door elkaar halen. "Daarom wil ik ook niet uitgeleend worden", zegt hij vastberaden.

Anderlecht haalde Ganvoula contractueel bij Westerlo weg, de laatste dag van de voorbije wintermercato. Maar het verhuurde de aanvaller meteen opnieuw aan de Kemphanen. Nu behoort hij tot de selectie van René Weiler. En hij verbaast. Hoe verloopt je integratie? "Ik voel me super goed. Alles loopt vlot. Het feit dat ik eind vorig seizoen al op Neerpede kon meetrainen, heeft mijn aanpassing vergemakkelijkt. Hier in Oostenrijk deel ik de kamer met Doumbia, best een grappige kerel."



Hoe verteer je de sportieve stap van Westerlo naar Anderlecht? "Ik besef dat ik nog hard moet werken. Ik tel de uren niet en ga steeds voluit. Ik weet dat er aan gedacht wordt om me te verhuren, maar dat wil ik niet. Mijn makelaar heeft me gezegd dat Mechelen me wilde huren. Yannick Ferrera heeft me verschillende keren gebeld. Maar voor mij is een uitleenbeurt uitgesloten. Ik wil me hier bewijzen en slagen. Ja, ik wil hier spelen ook al weet ik dat het zeer moeilijk wordt. Maar ik geloof erin. Ik droom ervan Champions League te kunnen spelen." ©Photo News

Hoe zou je zelf je kwaliteiten als aanvaller omschrijven? "Ik was eerst doelman, pas op mijn 15de posteerde men mij voorin. Ik ben tweevoetig, links-rechts, het maakt niet veel verschil uit. Ik heb snelheid en sta stevig op mijn voeten. Maar ik moet mijn positiespel verbeteren. De technische staf doet me daar vaak op trainen. Deze morgen nog, op voorzetten van Sowah."



Klopt het dat je op je 16de al bij Anderlecht had kunnen zitten? "Claude Leroy, de bondscoach van Congo-Brazzaville, haalde me op mijn 16de al bij de nationale ploeg. Eerst alleen om mee te trainen, maar op mijn 17de gaf hij mij mijn eerste kans als international. Hij gaf mijn naam door aan Anderlecht, maar toen werd daar geen gevolg aan gegeven." ©Photo News