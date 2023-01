Anderlechts sportieve baas moet de ruggengraat van het team verstevigen

“Het is een enorme eer om deze functie bij de grootste club van België te mogen vervullen.” Anderhalve maand geleden maakte sportdirecteur Jesper Fredberg met die woorden zijn intrede bij RSC Anderlecht. Pas op 1 januari is zijn ambtstermijn officieel ingegaan. In de tussentijd verzekerde hij zich wel al van een nieuwe hoofdcoach met Brian Riemer.

De komende maand heeft hij nog veel werk, zoals het verlengen van de vaste waardes. Dan kom je al snel uit bij Lior Refaelov, dit seizoen goed voor zes goals en zeven assists. Zijn contract loopt af op 30 juni, in principe is de middenvelder sinds de jaarwisseling vrij om officieel te onderhandelen met andere clubs. De komende weken zal Fredberg aan tafel zitten met Refaelov en zijn entourage. Geïnteresseerde clubs uit Amerika en Israël trekken al aan zijn mouw, liet zijn makelaar Dudu Dahan een tijdje terug verstaan.

Nog op dat lijstje aflopende contracten: Noah Sadiki, Colin Coosemans en Adrien Trebel. Ook voor de 31-jarige Fransman is het onzeker wat de toekomst brengt. Over zijn stevig vijfjarige contract uit 2018 is al veel inkt gevloeid, zeker in de tijd dat Trebel bij Anderlecht niet aan spelen toe kwam. Onder Vincent Kompany had hij zelfs een tijdlang helemaal geen plek in de kern, maar tegenwoordig staat hij gewoon weer in de basis. Gaat hij aan tafel zitten met de CEO voor een vernieuwde verbintenis waar minder centen mee gemoeid zijn?

Lucas Stassin geniet dan weer interesse van Sunderland, het nummer vier uit de Engelse Championship. Elf doelpunten in zestien wedstrijden in de Challenger Pro League, dan spring je in het oog. Een overstap lijkt echter onwaarschijnlijk.

Jesper Fredberg bepaalt het sportieve beleid bij de Belgische recordkampioen. Beeld Photo News

Voor Wesley Hoedt wordt nog steeds naar een oplossing gezocht, zijn liedje bij RSCA is uitgezongen. En wat met Sebastiano Esposito? De Italiaan keerde met slechts twee gemaakte doelpunten vroeger dan voorzien terug naar Inter, maar meldde zich intussen wel weer op Neerpede en heeft de trainingen hervat. Zijn huurcontract loopt nog. Krijgt hij een kans van Riemer? Of is dit een tussenoplossing tot een alternatieve bestemming zich aandient?

Weinig goals

Genoeg werk op de plank voor Fredberg, en dan moet de man nog bezig zijn met het inkomende werk. Een vleugelverdediger is welgekomen. De absolute prioriteit is en blijft een spits. Anderlecht scoorde dit seizoen amper 26 doelpunten (gemiddeld 1,44 goals per match). In de twee wedstrijden onder Riemer trilden de netten alleen dankzij een owngoal. En het laatste competitiedoelpunt van eerste spits Fábio Silva, die aan het einde van het seizoen normaal gewoon terugkeert naar Wolverhampton, dateert al van 20 oktober.

Fredberg is op zoek naar een rasechte goalgetter, iemand die in de vijandelijke zestien kampeert en wacht op aanvoer, waar Silva liever wat inzakt en meevoetbalt. Werden reeds genoemd: de Kroaat Dion Brena Beljo (20, Osijek), de Deen Casper Tengstedt (22, Rosenborg) en de Guineeër Sory Kaba (27, Midtjylland), die er vorig seizoen nog twaalf in het mandje legde voor OH Leuven.

Januari wordt een belangrijke maand voor Fredberg en Anderlecht, zoveel is zeker.