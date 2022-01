Anderlechts goudhaantje breekt met management

Bounida is al jaren een fenomeen, zowel op het veld als op Instagram, waar hij 330.000 volgers heeft. Ook met sportgigant Nike heeft Bounida een deal. Tijdens zijn steile opmars werd hij vertegenwoordigd door Let’s Play, het makelaarskantoor waar ooit Wouter Vandenhaute bij betrokken was.

Aan die samenwerking is nu een einde gekomen. Het kamp-Bounida en Let’s Play zijn naar verluidt in onderling overleg uit elkaar gegaan.

Het voedt de geruchten dat er iets op til is. Vorige donderdag was er nog de straffe quote van Vandenhaute in de voetbalpodcast MidMid. Toen de Anderlecht-voorzitter gevraagd werd naar de situatie van Bounida antwoordde hij prompt: “Ik denk dat hij al door onze vingers is geglipt.”

Vandenhautes betoog had veel weg van een ultiem charmeoffensief. Supporters roepen Bounida massaal op om bij RSCA te blijven, ze voelen dat hij richting uitgang verdwijnt. Bounida en zijn omgeving houden ook al tien maanden de boot af omtrent een profcontract bij RSCA, het mooie financiële voorstel en carrièreplanning van de club ten spijt.

Opleidingsvergoeding

Op 3 maart wordt de youngster uit Vilvoorde zestien. Vandaag liggen de kaarten zo dat hij in de weken of maanden nadien een deal zal tekenen in het buitenland. Anderlecht zou dan achterblijven met een opleidingsvergoeding.

Mogelijk ligt Bounida’s toekomst in Amsterdam, waar hij kan aansluiten bij de gerenommeerde jeugdopleiding van Ajax. De rondleiding in het oefencentrum en de Johan Cruijff ArenA van afgelopen zomer waren zo misschien toch meer dan een beleefdheidsbezoekje. Met zijn rugnummer 14 past Bounida alvast perfect bij de Amsterdammers. Ook andere Europese topclubs hebben hem op de radar.