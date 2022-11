Anderlecht ziet topscout vertrekken naar Mechelen

Op 11 december vorig jaar kwam Tim Matthys (38) bij het scoutingsteam van Anderlecht. CEO Peter Verbeke duidde de komst van de ex-profvoetballer als volgt: “Matthys is jong en ambitieus, werkt hard en hij heeft al heel wat ervaring op de teller.” Het zijn die kwaliteiten die ze ook bij KV Mechelen zien. Hij wordt er snel voorgesteld als de nieuwe sportieve baas.

Het Anderlecht-bestuur reageerde rustig en begripvol op de keuze van Matthys. Zijn eerlijkheid werd geapprecieerd.

Ex-trainer Felice Mazzu liet zich ooit ontvallen dat Matthys als scout topkwaliteit leverde. Maar de omstandigheden hebben ertoe geleid dat Matthys na een jaar afscheid neemt van Anderlecht. Enerzijds omdat KV Mechelen hem een fantastische uitweg bood, anderzijds omdat hij zich niet meer op zijn plaats voelde in Brussel.

Wederopbouw

De komst van de Deen Jesper Fredberg als sportief directeur is nabij. Het is niet ondenkbaar dat hij een deel van zijn netwerk meepakt en dat hij de werking van het scoutingsteam gaat veranderen.

Fredberg was onder meer bij Omonia Nicosia en Panathinaikos aan de slag. Hij weet wat het is om te werken bij ploegen in de wederopbouw. “Het is moeilijk voor mensen te begrijpen dat je soms twee stappen achteruit moet zetten, om er dan drie vooruit te zetten”, zei hij daar ooit over.

Er wachten hem een paar heikele dossiers. Wat met de rebelse Wesley Hoedt na de voorbije weken? Blijft Fábio Silva of haalt Wolverhampton hem terug? Wordt er een nieuwe trainer aangesteld of behoudt de club het vertrouwen in Robin Veldman?

Van één ding is Fredberg zeker: hij moet een van de drie hoofdscouts vervangen.