Anderlecht zet ‘betrouwbare en betrokken’ Fransman in doel

Paul Pogba, Kurt Zouma, Alphonse Aréola, Samuel Umtiti en Geoffrey Kondogbia. Het zijn slechts enkele ploegmaats van de Franse U20 met wie Maxime Dupé wereldkampioen werd in 2013. Dat gebeurde na een zenuwslopende wedstrijd en bijhorende strafschoppenreeks. Dupé speelde daarin geen rol van betekenis, hij was bankzitter. Maar hij behoorde tot de betere doelmannen van zijn generatie.

Nooit was Dupé de onbetwiste nummer één bij FC Nantes, de club waar hij een groot deel van zijn jeugdopleiding kreeg. Hij werd grotendeels geblokkeerd door Rémy Riou (ex-Charleroi) of door trainers die niet in hem geloofden.

Sergio Conceiçao vond hem eigenlijk iets te klein (Dupé meet 1,88 meter). Hij clashte kort met de doelman door hem niet te selecteren voor een bekerwedstrijd. “Ik ben niet geblesseerd of ziek”, tweette Dupé destijds. “Ik ben 100 procent fit, ik wachtte zeven weken om deze match te kunnen spelen.” De Portugees hield het kort in een reactie. “Ik word betaald om knopen door te hakken.”

Trainer Montanier

Het was pas in 2019, bij Clermont Foot in de Franse tweede klasse, dat hij doorbrak en een transfer versierde naar Toulouse. In zijn tweede seizoen kwam hij daar Philippe Montanier tegen, de ex-coach van Standard. “Ik denk dat Anderlecht de juiste keuze heeft gemaakt”, zegt Montanier. “Dupé was me al opgevallen toen hij tweede doelman was bij Nantes en ik trainer was bij Rennes. Hij speelde een paar wedstrijden en ik vond hem veelbelovend. Wel, in mijn periode keepte hij twee topseizoenen.”

Dupé verlengde zijn contract bij Toulouse niet en kon bij Club Brugge tekenen als back-up voor Simon Mignolet. Dat weigerde hij. Zijn naam werd ook in verband gebracht met een aantal andere ploegen. “Ik ben ervan overtuigd dat hij in Frankrijk kon blijven”, zegt Montanier. “Maar er zijn weinig clubs die een doelman zoeken, die markt is heel gesloten. Hij staat hier hoog aangeschreven.”

Hendrik Van Crombrugge tekent voor drie jaar bij Genk. Beeld Photo News

Paars-wit kwam Dupé op het spoor na een geweldige wedstrijd tegen AS Monaco. CEO Jesper Fredberg was overtuigd, maar had ook andere doelmannen op de lijst staan. Runar Runarsson (Arsenal) was een optie. Voor Yahia Fofana (Angers) wilde Anderlecht naar verluidt tussen 2 en 3 miljoen euro op tafel leggen, een bod dat werd geweigerd.

De Belgische recordkampioen kon Dupé gratis oppikken. Montanier, zelf een doelman op het hoogste niveau geweest, schat de kwaliteiten van zijn voormalige poulain in. “Hij is goed op de lijn en uitstekend met zijn voeten. Maar Dupé is vooral iemand op wie je altijd kunt rekenen. Een leider. Heel betrouwbaar en betrokken. Hij was mijn viceaanvoerder. Zonder veel te praten drukte hij zijn stempel in de kleedkamer. Hij onderhandelde bijvoorbeeld over de premies.”

Voeten op de grond

Anderlecht heeft met Dupé iemand gehaald die zonder kapsones in het leven staat. In een interview met Franse media zei hij een paar jaar geleden: “Mocht ik pretentieus worden, dan zou ik snel met de voeten op de grond worden gezet door mijn zus, mijn ouders, mijn vriendin of mijn vrienden. Het helpt daarbij dat ik zonder extravagantie ben opgegroeid. Ik heb in mijn opvoeding goede waarden meegekregen.”

De Fransman tekent wellicht een contract van twee seizoenen, met optie op een bijkomend jaar. Er wordt verwacht dat hij speelklaar is voor het openingsduel op het veld van Union (28 juli). Mogelijk debuteert hij zaterdag al in de oefenmatch tegen Ajax.

Anderlecht had nood aan een doelman na het vertrek van Hendrik Van Crombrugge. Hij legde maandag zijn medische tests af bij KRC Genk. Normaal tekent de doelman voor drie jaar (plus optie) in de Cegeka Arena. Genk betaalt 1,3 miljoen euro voor de Anderlecht-keeper, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 1,95 miljoen.