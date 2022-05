Anderlecht zal Christian Kouamé niet kunnen houden, en vestigt alle hoop op Zirkzee

Oproep aan de Anderlecht-fans. Wie het Koningskoppel Zirkzee-Kouamé nog een laatste keer aan het werk wil zien in eigen huis, rept zich zondag best naar het Lotto Park. Anderlecht speelt dan tegen Union zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Die barrages tegen de winnaar van de Europe play-offs zullen ze wel ontlopen zeker? Soit. De kans dat zowel Zirkzee als Kouamé volgend seizoen nog op Anderlecht rondlopen is zo goed als onbestaand. Beide spelers streken dit seizoen op huurbasis neer op Neerpede, de een uit München, de ander uit Firenze, een aankoopoptie zat niet in de bagage.

Een verlengd verblijf van Kouamé op Anderlecht is sowieso uitgesloten, hij keert deze zomer terug naar Fiorentina. De kans dat hij ook effectief uitkomt voor ‘La Viola’ is klein. Met Arthur Cabral en Krzysztof Piatek heeft Fiorentina al twee diepe spitsen voor hun 4-3-3-systeem. Bovendien dromen ze er er bij Fiorentina van om in het tussenseizoen de transfervrije Edinson Cavani van Manchester United naar Firenze te halen. U begrijpt: bij Fiorentina zitten ze niet te wachten op Kouamé.

Maar dat wil niet zeggen dat de Italianen zinnens zijn de Ivoriaanse spits nog eens uit te lenen aan Anderlecht. Kouamé trok in de winter van 2020 op huurbasis van Genoa naar Fiorentina, in dat contract stond een aankoopverplichting van 11 miljoen euro. Mede door een knieblessure brak Kouamé geen potten in de Serie A, maar na een seizoen in de Jupiler Pro League bengelt zijn marktwaarde rond de 10 miljoen. 13 goals en 10 assists in 33 wedstrijden, dat gaat niet onopgemerkt voorbij in Europa. Fiorentina zal zijn spits in de zomer te gelde willen maken in de hoop zoveel mogelijk van zijn investering te recupereren. Als er gesproken wordt van bedragen rond de 10 miljoen moet Anderlecht afhaken. Exit Kouamé, dat lijkt onvermijdelijk.

Christian Kouamé. Beeld BELGA

Dan is er (iets) meer reden tot optimisme in het transferdossier van Joshua Zirkzee. De Nederlandse krullenbol houden wordt geen sinecure, maar de slaagkans is groter dan bij Kouamé. Zirkzee is einde contract bij Bayern München, maar praat met de Duitsers over een verlenging. Zolang er bij Bayern een zekere Lewandowski rondloopt lijken de speelkansen van Zirkzee klein in Duitsland. Anderlecht moet hopen dat Zirkzee in die onderhandelingen met Bayern zelf aandringt op een nieuwe uitleenbeurt aan Anderlecht. Niet ondenkbaar want ‘Zirk’ heeft het - net als Kouamé overigens - uitstekend naar zijn zin bij Anderlecht.

In een ideaal scenario ziet de voorlinie van Anderlecht er voor volgend seizoen als volgt uit: Zirkzee, Raman en Stroeykens. Raman is niet tevreden met zijn invallersstatuut, maar heeft hetzelfde profiel als Kouamé en zou dus naast Zirkzee kunnen worden uitgespeeld. Ook Mario Stroeykens zou dan op meer minuten kunnen rekenen. De gesprekken met de 17-jarige spits over een contractverlenging lopen, zij het niet van een leien dakje. Stroeykens en zijn entourage willen garanties op speelminuten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.