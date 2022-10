Anderlecht-voorzitter Vandenhaute: ‘Mijn grootste uitdaging? Een totale cultuuromslag realiseren’

Het liefst van al werk hij in de luwte, maar als het kot in brand staat moet de voorzitter komen blussen. Wouter Vandenhaute gaf tekst en uitleg bij het ontslag van Felice Mazzu en de zoektocht naar een opvolger.

“Ik heb deze ochtend Felice Mazzu moeten ontslaan en hij zal de komende weken vervangen worden door Robin Veldman, onze coach van de U23", opende voorzitter Wouter Vandenhaute de persconferentie. “Hij heeft deze middag al zijn eerste training geleid. Ik ben bereid om alle vragen die u daaromtrent heeft te beantwoorden.”

Voorzitter, hoe kijkt u terug op de gebeurtenissen van zondagavond in Luik?

Vandenhaute: “Anderlecht is in volle crisis en het is het moment voor mij en voor de hele Anderlecht-familie - spelers, medewerkers en supporters - om voor de spiegel te gaan staan. Ik begrijp de frustraties van de supporters, ik ben zelf al 51 jaar fan van Anderlecht en ik kan jullie zeggen dat mijn paars hart even gefrustreerd en even ontgoocheld is als dat van de supporters. Maar ik kan niet anders dan het gedrag van een heel klein deel van onze fans onvoorwaardelijk te veroordelen. Heel Anderlecht schaamt zich hiervoor. Het haalt niets uit en het duwt ons alleen maar dieper in de crisis. Wij aanvaarden de boete van 50.000 op een sportieve manier.”

Hoe reageerde Felice Mazzu op het nieuws van zijn ontslag?

“Het gesprek verliep zeer vriendschappelijk. Hij was ontgoocheld, maar Felice is slim genoeg om te beseffen dat ik geen andere keuze had dan hem te ontslaan. Felice Mazzu is geen slechte trainer geworden van vandaag op morgen, je wordt niet zomaar tweemaal verkozen tot Trainer van het Jaar. Het is niet enkel zijn fout, maar de resultaten waren er niet. Het is nu aan ons om de juiste analyse te maken. En zoals ze in het Engels zeggen: Never waste a good crisis.”

Was Felice Mazzu naar Anderlecht halen een foute keuze?

“Neen, we hebben hem om de juiste redenen naar Anderlecht gehaald. Onder Kompany speelden we herkenbaar en mooi voetbal, we ontwikkelden een stijl die perfect paste bij het huis. Maar we hadden in die periode ook moeite om constant een resultaat neer te zetten. Sterke wedstrijden werden afgewisseld met zwakke wedstrijden. We haalden twee jaar na elkaar PO I, maar wel met de hakken over de sloot. We speelden de bekerfinale, maar we misten onze wedstrijd volledig. Daarom zijn we met Mazzu gegaan voor een ervaren peoplemanager die had bewezen een resultaat te kunnen neerzetten. Wij gingen ervan uit dat Mazzu iets extra’s kon toevoegen aan wat er al stond. Helaas was dat niet het geval en zijn de pijnpunten van vorig seizoen nog feller naar voren gekomen.”

Wat verwijt u zichzelf?

“Ik draai professioneel 37 of 38 jaar mee, ik maak dagelijks fouten en ik probeer die elke dag te corrigeren ook. Het gaat niet over personen, dat is de laatste jaren al te veel het geval geweest in Anderlecht. Coucke, Kompany, Verbeke, Mazzu, Vandenhaute... Er is maar één ding belangrijk en dat is RSC Anderlecht - dát is de enige vedette. Het is mijn ambitie om de komende jaren Anderlecht terug te brengen waar het hoort. Ik begrijp dat er ook over mijn persoon vragen zijn, maar de dag dat er geen vragen over gelijk welke persoon zijn, pas dan zijn we op de goede weg.”

Wat is dan de grootste uitdaging?

“Een totale cultuuromslag realiseren. Anderlecht is altijd een ploeg van vedetten geweest, Anderlecht kon zich altijd meer permitteren dan de rest maar die tijden zijn weg en komen niet meer terug. We moeten dagelijks onze borst nat maken en die cultuur is er nog te weinig.”

Hoe reageerden de spelers op het vertrek van hun trainer?

“Zij beseffen dat zij hier een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid dragen. Zij zijn ook degenen die ons op korte termijn het snelst uit deze crisis kunnen helpen. Als er in de komende weken goede resultaten worden neergezet, kunnen we weer herademen. Maar omgekeerd kan het ook nóg slechter. Is dit het dieptepunt? Het kan altijd dieper, maar het kan ook altijd hoger. Ik ben ervan overtuigd dat deze spelersgroep veel meer moet kunnen brengen dan vandaag het geval is. We zijn ook niet van plan onze ambities bij te sturen, ik weiger te spreken over een overgangsseizoen.

“De ondergrens bij Anderlecht is Europees voetbal, mijn voorgangers vader en zoon Vanden Stock hebben dat jaar na jaar gehaald. Ik ben nu twee jaar voorzitter van Anderlecht, ik heb ook twee keer Europees voetbal gehaald. Met bloed, zweet en tranen. We hebben ons nu met Mazzu kunnen plaatsen voor de groepsfase en het blijft mijn ambitie om elk jaar Europees voetbal te halen. Ook dit seizoen, dat zit er nog in.”

Wat heeft deze kern nu nodig volgens u?

“Vertrouwen. Charleroi, Club Brugge, Zulte Waregem, dat waren wedstrijden die we evengoed konden winnen. Maar zonder vertrouwen verlies je die, ik denk dat het nu de taak van Robin is om de kopjes weer fris te krijgen en daar een nieuw elan in te brengen.”

Bestaat de mogelijkheid dat Veldman het seizoen uitdoet als de resultaten goed zijn?

“Robin neemt over voor de komende weken en in de tussentijd gaan wij op zoek naar een nieuwe coach en we zijn ook bezig met de versterking van de sportieve directie (de Deen Jesper Fredberg wordt genoemd, FDZ). Robin is anderhalf jaar geleden overgekomen van Ajax en hij is een van de steunpilaren bij de heropbouw van de club. Wij willen Robin Veldman vandaag niet verbranden, we hebben zijn competenties nodig voor de lange termijn. Robin heeft zich hier gesetteld met zijn partner en twee kindjes, hij is hier geïntegreerd en hij wil de club terug naar de top brengen.”

Dus u wil eerst een nieuwe technisch directeur aanstellen en dan pas een nieuwe trainer?

“Het allerbelangrijkste is dat we nu onze eigen interne evaluatie maken. Peter Verbeke is nu out, hij heeft een virale infectie die hem meer te pakken heeft dan eerst ingeschat. Ik kan zeggen dat we ongeveer een maand geleden al tot de conclusie kwamen dat de manier waarop we aan het werken waren onhoudbaar was. Dat we ons beter moesten structureren en daar hoort een versterking van het sportieve management bij.”

U zei daarnet dat u machteloos staat tegenover het geweld van een klein groepje supporters. Is dat zo? Want er worden toch ook stewards van Anderlecht ingezet op verplaatsing?

“We hebben een héél groot probleem in het Belgisch voetbal vandaag. Ik was jonge sportjournalist op het moment van het Heizeldrama, wel ik denk dat Michel Verschueren zich vandaag omdraait in zijn graf. Verschueren heeft na het Heizeldrama heel nauw samengewerkt met Louis Tobback, die minister van Binnenlandse Zaken was. Dat hooliganisme was toen een enorm issue en daar is vanuit het voetbal en vanuit de politiek toen keihard samen aan gewerkt. Wij opnieuw nood aan intensief overleg met de overheid en met de politie, want wij kunnen dit niet alleen. We zullen vanuit de Pro League ook met oplossingen en suggesties komen. De overheid moet in het voetbal weer een bondgenoot zien.”