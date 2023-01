Anderlecht verliest in leeg en berekoud Lotto Park, maar echt medelijden krijg je met Jan Vertonghen

Zou het ooit al gebeurd zijn? Dat er in café Green Park, recht tegenover de hoofdingang van het Lotto Park, op amper een kwartier voor het begin van een thuiswedstrijd van Anderlecht maar één eenzame klant zat? Dat er op straat geen enkele hamburgerkraam dampt? Niemand met een paarswitte sjaal staat te joelen?

Woensdagavond gebeurt het wél. Anderlecht moest een match achter gesloten deuren spelen, een straf van de voetbalbond na het vuurwerk van supporters in de match tegen Standard, eerder in het seizoen.

En zo kun je je auto wegzetten op tien meter van de perstribune en zijn de spelers die zich op het veld aan het opwarmen zijn al op het parkeerterrein te horen.

Maar léég is het, zo leeg. Normaal krijg je een krop in je keel als je de trappen oploopt en dan plots daar beneden dat helgroene, bijna lichtgevende gras ziet liggen. Voetbal! Spanning! Spreekkoren! Maar zonder publiek is die sensatie er nu niet. Daar zijn blijkbaar toch ménsen voor nodig. Volle tribunes. Stemmen. Adem. Een ziel.

Neem nu het afroepen van de opstelling. ‘Nummer tweeënzestig, numéro soixante-deux: Amir Murillo!!’ De speaker past vandaag zijn volume niet aan, hij doet alsof het een normale wedstrijd is, geeft alles. Knallend klinkt het door de luidsprekers. Normaal roept hij overigens ‘Amir’ en volgen de fans met een lang aangehouden ‘Muriiiiillooo!’

Nu niets. Doodse stilte.

‘En met nummer zeven, numéro sept: Francis Amuzu!!’

Je kunt een speld horen vallen.

Maar dan is het opeens kwart voor negen, wordt de wedstrijd op gang gefloten en verandert alles. Wat een geschreeuw, wat een gebrul. Nerveus! Maar dit is topniveau, zo hoort het. Iedereen coacht iedereen. De spelers schreeuwen naar elkaar en naar de kant; de trainers naar hun spitsen en naar de scheids. Alles kun je horen wat er geroepen wordt, en er wordt véél geroepen. Aan één stuk door.

‘Hé, hé, hier!!!’ ‘Zo niet hè’ ‘Do it, DO IT!’ Af en toe hoor je Ruud Vormer, de draaischijf op het middenveld van de bezoekers. Nog vaker is het zijn brother in arms Timothy Derijck.

Riemer, de Deense coach van Anderlecht: klapklapklapklap met de handjes. ‘Yariiiii!’

Constant die korte kreten. Wisselspelers, spitsen, keepers, hulptrainers, iedereen is constant aan het blèren. ‘Aan de lijn, aan de lijn!!!’ ‘Drie, DRIE!!’ Come on guys, COME ON!’ (Anderlechtkeeper Verbruggen). De enige andere geluiden die je hoort zijn de snerpende fluitsignalen van de arbiter en het doffe, maar verslavende ‘dok’ van voetbalschoen tegen ballen.

‘Hé, hé!!’ ‘Loop een beetje, ja!’

‘Brüls, hierrr!’

‘Hoi HOI!!’ GAAAAAAAN!!!’

‘HEY ASSHOOOLE!!’ na een zware overtreding van Zultespeler Ciranni.

Is dat Debast? In de aangehouden kreten klinkt soms de hoofdstad door. Maar naar het einde van de knotsgekke match toe, maakt de paarswitte branie steeds vaker plaats voor vertwijfeling.

Want intussen geeft Anderlecht de wedstrijd uit handen. Oké, Amuzu is goed, invaller slash winteraankoop Dreyer ziet er oké uit, en Raman maakt er twee, hij ruikt zijn kans, nu vaste spits Fabio Silva waarschijnlijk vertrekt.

Maar Ndiaye loopt verloren en oogt ongelukkig, eenzaam, een kind nog, op zoek naar houvast. Debast verkeert in een ‘state of grace’ en krijgt al een tijdje opvallend goede beoordelingen, maar aiaiaiai, hij moet nog veel boterhammen eten.

De balverliezen bij Anderlecht stapelen zich op, het regent vergissingen en verkeerde aannames.

En Murillo, ja, Murillo, die kan het niet meer.

Jan Vertonghen en Borja Lopez vechten een duel om de bal uit. Beeld BELGA

Maar echt medelijden krijg je, in de bittere koude vlak na het laatste fluitsignaal, met Jan Vertonghen. Sterke Jan, grote Jan. Sympathieke Jan, die overkwam van Benfica en verrassend voor Anderlecht ging voetballen. Maar alles gaat fout. Niets lukt. 24 punten uit 21 matchen. Zal hij het zich beklagen? Je gunt het hem niet.

Zulte Waregem op zijn beurt viert na 95 minuten entertainment terecht een feestje. De ploeg recht de rug na de plotse 2-1-achterstand aan het einde van de eerste helft, drinkt straffe thee in de rust en stroopt de mouwen op.

Ze weten niet van opgeven, die kleine opdonders. Als elf Zelensky’s in korte broek weigeren ze te capituleren, misschien kunnen ze die vergane glorie wel pootje lichten. Hun invaller Ndour mist twee enorme kansen, maar keilt er daarna wel eentje heerlijk tegen het net.

Doelman Bossut is geweldig. De man met de helm. Wéér wint Zulte Waregem, al voor de tweede keer dit seizoen, van Anderlecht. Wie maakt ze nog wat? Degraderen doen ze zeker niet.

Terwijl de overwinnaars vlak voor hun denkbeeldige spionkop uit de bol gaan, druipt paarswit af.

Buiten is de straat voor het stadion uitgestorven, op een man die zijn hond uitlaat na. Zondag om vier uur speelt Anderlecht een kelderkraker op verplaatsing in Seraing.

Het zal leeg zijn in café Green Park. En heel erg stil.