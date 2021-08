Anderlecht verliest bij Vitesse en is Europees uitgevoetbald

“Duidelijk is het wel: we moeten winnen”, wist Vincent Kompany in aanloop naar de terugwedstrijd in Arnhem. Maar het weten is nog iets anders dan het ook doen - dat werd nog maar eens duidelijk in de GelreDome. Na nog geen vijf minuten belandde een schot van Wittek al via Zirkzee achter Van Crombrugge in doel. Een rampstart voor paars-wit.

Anderlecht had het in Arnhem moeilijk met de hoge druk die Vitesse zette. Het uitvoetballen verliep eigenlijk gedurende de hele eerste helft stroef, al groeiden de bezoekers gaandeweg wel in de partij. Zirkzee probeerde het met links van ver, Vitesse-doelman Schubert zweefde de trap uit z’n doel. Het was zowat het enige gevaar dat Anderlecht voor de pauze creëerde, 1-0 was dan ook een logische ruststand.

Weer Wittek

Geen man overboord voor de troepen van Kompany, maar net als de eerste kon ook de tweede helft niet slechter beginnen. Een Nederlandse aanval over meerdere stationnetjes eindigde bij opnieuw Wittek, die de 2-0 via de grond binnenschoot. Een uppercut van jewelste voor Anderlecht, dat plots minstens twee goals nodig had om nog kans te maken op de groepsfase.

Een schijnbare ‘mission impossible’, tot Refaelov Anderlecht tien minuten voor tijd weer een levenslijn schonk. Olsson trof eerst nog de paal, maar de Israëliër reageerde kwiek in de rebound: 2-1. Paars-wit tapte verse moed en zette Vitesse in de slotfase met de rug tegen de muur, maar het mocht niet baten. Het bleef 2-1 en zo is Anderlecht eind augustus Europees al uitgepraat.